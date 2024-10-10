Tuyển Điện tử viễn thông Công ty TNHH Công Nghệ Nguyên Lộc làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu

Mức lương 15 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Phòng 512 tòa CT2A KDT Mễ Trì Hạ, phường Mễ Trì, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Điện tử viễn thông

Phụ trách các công việc chủ yếu sau:

+ Phụ trách quản lý toàn bộ các dự án công ty;

+ Lập nhiệm vụ, phương án, kế hoạch và tiến độ dự án, Tư vấn giải pháp cho khách hàng;

+ Lập phương án kinh doanh, báo giá, dự toán phù hợp theo quy định pháp luật;

+ Phụ trách quá trình đấu thầu, ký kết hợp đồng.

+ Lập kế hoạch triển khai dự án, kiểm soát các phát sinh Dự án

+ Kiểm soát chất lượng, tiến độ của Dự án.

+ Ưu tiên ưng viên đã có kinh nghiệm về quản lý dự án.

- Tốt nghiệp, cao đẳng, đại học chuyên ngành CNTT, tài chính, thương mai, điện, điện tử, viễn thông, xây dựng...;

- Am hiểu và yêu thích về công nghệ thông tin, thiết bị trình chiếu và hội họp trực tuyến...;

- Đã có kinh nghiệm làm các dự án;

- Thành thạo các kỹ năng văn phòng;

- Có sức khỏe, nhanh nhẹn, hoạt bát, chịu khó, chịu áp lực công việc và cầu tiến.

- Ưu tiên có bằng lái xe ô tô từ B2

Tại Công ty TNHH Công Nghệ Nguyên Lộc Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập từ 15 Triệu trở lên. Trao đổi khi phỏng vấn theo đề xuất của ứng viên; phụ cấp ăn trưa 40k/1 ngày + Tiền gửi xe

- Hưởng chế độ BHXH, BHYT theo quy định khi trở thành nhân viên chính thức.

- Hưởng các chế độ phúc lợi, thưởng tết theo quy định của công ty.

- Nghỉ lễ theo lịch nhà nước.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Công Nghệ Nguyên Lộc

