Tuyển Xây dựng CÔNG TY TNHH TRANG TRÍ NỘI THẤT AN DUY làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Công ty Nội thất An Duy - Bảo tàng Văn học Việt Nam số 20B ngõ 275 Âu Cơ, Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Xây dựng Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Tham gia vào quá trình lên kế hoạch, quản lý và điều phối các dự án nội thất từ khâu khởi tạo đến khi hoàn thành. Phân tích yêu cầu của khách hàng, lên kế hoạch chi tiết cho từng dự án, bao gồm: thời gian, chi phí, nhân lực, vật liệu, thiết bị. Lập kế hoạch và quản lý tiến độ thực hiện dự án, đảm bảo dự án được hoàn thành đúng thời hạn và theo đúng tiêu chuẩn chất lượng đã đề ra. Phối hợp với các bộ phận liên quan như: thiết kế, thi công, mua sắm, để đảm bảo dự án được thực hiện một cách hiệu quả và trơn tru. Theo dõi và kiểm soát chi phí dự án, đảm bảo dự án được thực hiện trong phạm vi ngân sách đã được phê duyệt. Quản lý và giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện dự án. Báo cáo tiến độ và kết quả thực hiện dự án cho cấp trên. Tham gia vào việc tìm kiếm và phát triển khách hàng mới. Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nắm vững kiến thức về quản lý dự án, đặc biệt là trong lĩnh vực nội thất. Có khả năng lập kế hoạch, tổ chức, điều phối và quản lý dự án hiệu quả. Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết phục tốt. Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm. Sử dụng thành thạo tin học văn phòng. Có khả năng sử dụng các phần mềm quản lý dự án (ví dụ: Microsoft Project, Asana, Trello). Có kiến thức về thiết kế nội thất, vật liệu xây dựng là một lợi thế. Có tinh thần trách nhiệm cao, năng động, sáng tạo và nhiệt tình trong công việc.

Tại CÔNG TY TNHH TRANG TRÍ NỘI THẤT AN DUY Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương hấp dẫn, phù hợp với năng lực và kinh nghiệm. Được tham gia các chương trình đào tạo, nâng cao nghiệp vụ. Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định của pháp luật. Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện và có nhiều cơ hội phát triển.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TRANG TRÍ NỘI THẤT AN DUY

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TRANG TRÍ NỘI THẤT AN DUY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.