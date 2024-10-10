Tuyển IT phần mềm Công Ty Cổ Phần Edulive Toàn Cầu làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Biệt tư BT5.25 Khu Ngoại Giao Đoàn, Xuân Tảo, Bắc Từ Liêm, Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương Thỏa thuận

Quản lý, vận hành Bộ phận R&D, Bộ phận phát triển nội dung.

Lập kế hoạch ngắn hạn và dài hạn cho dự án

Theo dõi, giám sát tiến độ các dự án, đảm bảo rằng hoạt động của doanh nghiệp đang thực hiện theo kế hoạch đặt ra.

Đánh giá hiệu quả hoạt động của bộ phận và đưa ra các biện pháp cải thiện.

Báo cáo với các Lãnh đạo về tiến độ dự án và đảm bảo rằng các bộ phận đang hoạt động theo đúng mục tiêu, kế hoạch.

Triển khai các nhiệm vụ khác theo định hướng của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học các ngành Quản lý Nhân sự, Quản trị Kinh doanh hoặc các ngành liên quan lĩnh vực Công nghệ, Giáo dục.

Có kinh nghiệm tối thiểu 2 năm quản lý dự án

Đọc hiểu, nghe hiểu tiếng Anh

Có kiến thức về quản lý vận hành, có khả năng hiểu và đóng góp ý kiến vào chiến lược kinh doanh.

Hiểu biết rộng về các lĩnh vực khác như Nhân sự, Marketing, Truyền thông nội bộ, Tài chính kế toán là một lợi thế.

Nhạy bén, quyết đoán trong việc đưa ra quyết định, xử lý tình huống, vấn đề phát sinh.

Tại Công Ty Cổ Phần Edulive Toàn Cầu Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: cạnh tranh (Sẵn sàng tăng lương khi đủ năng lực)

Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp, năng động.

Cơ hội được đào tạo và thăng tiến trong nghề nghiệp; Tham gia phát triển Startup Công nghệ tiềm năng.

Cơ hội tiếp cận và học hỏi công nghệ tiên tiến, công nghệ mới.

Được công ty tạo điều kiện và hỗ trợ khi tham gia các khóa đào tạo, phát triển năng lực.

Chính sách thưởng: Thưởng Lễ, Tết, sinh nhật + Lương tháng 13 + Các khoản thưởng khác theo quy định Công ty tại thời điểm hiện hành.

Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo luật bảo hiểm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Edulive Toàn Cầu

