Tuyển Quản lý dự án xây dựng Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 5 Điện Biên Phủ, Ba Đình

Mô Tả Công Việc Quản lý dự án xây dựng Với Mức Lương Thỏa thuận

- Xây dựng kế hoạch và thực hiện dự án CNTT;

- Làm việc với các bộ phận, các bên liên quan thống nhất về yêu cầu cho dự án;

- Lập kế hoạch tổng thể của dự án, phát triển một loạt các kế hoạch và chương trình phối hợp giữa các bên để đảm bảo mục tiêu và ưu tiên của dự án;

- Đảm bảo bản kế hoạch một cách logic, đầy đủ hạng mục cần thiết:

- Quản lý các bên liên quan và quản lý nguồn lực của dự án phối hợp chặt chẽ để đảm bảo tiến độ, chất lượng của sản phẩm/dự án;

- Đo lường hiệu quả của việc thực hiện bằng các công cụ, kỹ thuật phù hợp;

- Thiết lập quản lý toàn bộ tài liệu của dự án;

- Quản lý các rủi ro và xung đột trong dự án.

- Tốt nghiệp Đại học/ Cao đẳng... chuyên ngành CNTT, chuyên ngành có liên quan;

- Có tối thiểu 2 năm kinh nghiệm ở vị trí Quản lý dự án CNTT; Ưu tiên ứng viên có nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm thực tế về kỹ thuật từ 1-3 năm;

- Có kiến thức về quản lý source code và các quy trình phát triển, kiểm thử, triển khai phần mềm;

- Có kỹ năng sử dụng công cụ kiểm soát tiến độ, chất lượng sản phẩm;

- Có kinh nghiệm quản lý dự án linh hoạt theo các mô hình Agile, Water fall,...;

- Có kỹ năng lên lịch phát triển sản phẩm, phối hợp với các đội nhóm chuyên môn xây dựng quy trình phát triển dự án phần mềm phù hợp với môi trường sản phẩm;

- Ưu tiên ứng viên có chứng chỉ PMP và có kinh nghiệm triển khai CICD;

- Ưu tiên có kiến thức về ISO 9000, ISO 27000;

- Kỹ năng giao tiếp, trình bày, thuyết phục tốt cũng như có tinh thần tích cực, thái độ trách nhiệm với dự án để điều phối các bên liên quan cũng như khuyến khích các thành viên.

- Thời gian làm việc: Thứ 2 - Thứ 6, 8h30’-17h30’

- Thử việc 2 tháng, lương thử việc hưởng 85% lương chính thức;

- Nghỉ phép năm: 12 ngày làm việc / năm và các chế độ nghỉ phép / nghỉ lễ khác theo quy định của Luật Lao động Việt Nam;

- Có chi phí phúc lợi vào các ngày Lễ - Tết và sinh nhật, hiếu hỉ, thăm hỏi....;

- Đóng Bảo hiểm Xã hội theo quy định;

- Có chế độ khám sức khoẻ hàng năm, bảo hiểm sức khỏe PTI 24/7.

- Có phụ cấp: xăng xe, điện thoại, trang phục, ăn ca;

- Cung cấp trang thiết bị phục vụ công việc như máy tính cấu hình cao, màn hình phụ;

- Đánh giá hiệu quả làm việc và review lương định kỳ 1 lần/ năm;

- Có 13 tháng lương cứng, thưởng cuối năm dựa vào KPI cá nhân và hiệu quả kinh doanh của công ty;

- Môi trường làm việc cởi mở, trang phục thoải mái.

