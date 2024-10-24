Tuyển Giáo dục/Đào tạo Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ truyền thông BIHACO làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 39/80 - Cầu Giấy - Hà Nội, Cầu Giấy - Miền Bắc

Mô Tả Công Việc Giáo dục/Đào tạo Với Mức Lương Thỏa thuận

- Nghiên cứu lịch sử, văn hóa về thị trường âm nhạc dân gian, các đặc điểm của từng loại hình, đặc biệt là Nghệ thuật hát Chèo.

- Phân tích nhu cầu và xu hướng phát triển của âm nhạc dân gian trong cộng đồng. - Đề xuất các chiến lược khai thác, phát triển cho các chương trình bảo tồn và lan tỏa âm nhạc

- Xây dựng các kế hoạch tổng quan thực hiện từng giai đoạn của dự án,

- Xây dựng kế hoạch chi tiết cho các hoạt động phát triển dự án. - Xác định các nguồn lực cần thiết (nhân sự, tài chính, vật chất) để thực hiện dự

án. - Lên lịch trình thực hiện các hoạt động theo từng giai đoạn. Triển khai và Quản lý dự án: - Thực hiện và giám sát các kế hoạch đã đề ra. - Tổ chức các sự kiện, chương trình giao lưu, hội thảo về âm nhạc chèo. - Đảm bảo việc phối hợp hiệu quả giữa các bộ phận liên quan đến dự án.

Triển khai và Quản lý dự án:

Đánh giá và Báo cáo:

- Đánh giá kết quả thực hiện dự án (liên quan đến từng kế hoạch cụ thể) - Lập báo cáo định kỳ về tiến độ và kết quả dự án cho giám đốc và các bên liên quan.

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành văn hóa nghệ thuật, âm nhạc, quản lý dự án hoặc các ngành liên quan. Ưu tiên Có kiến thức sâu về âm nhạc dân gian, đặc biệt là chèo. Kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực phát triển dự án, văn hóa nghệ thuật hoặc tương tự (ưu tiên). Kỹ năng nghiên cứu, phân tích và lập kế hoạch tốt. Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình hiệu quả. Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt. Sáng tạo, nhiệt huyết với công việc bảo tồn văn hóa dân gian.

Tại Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ truyền thông BIHACO Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh và các chế độ đãi ngộ hấp dẫn. Cơ hội làm việc trong môi trường sáng tạo và nâng cao kiến thức về văn hóa nghệ thuật. Tham gia các sự kiện, hội thảo liên quan đến âm nhạc và văn hóa dân gian.

