Tuyển Giáo dục/Đào tạo CÔNG TY CP ĐT DƯỢC PHẨM HTP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 242 Cộng Hòa, P.12, Tân Bình

- Phụ trách chuyên môn về sản phẩm của công ty (nghiên cứu chuyên sâu thành phần dựa trên tài liệu từ Nhà Cung cấp & trang thông tin chính thống; nghiên cứu insight khách hàng, đối thủ.

- Đào tạo kiến thức chuyên môn về sản phẩm cho nhân viên công ty, tham vấn cho BP Sale Online...)

- Phụ trách hồ sơ sản phẩm: thực hiện hồ sơ công bố, hồ sơ đăng ký, quảng cáo mỹ phẩm & TPCN; TCCS cho nguyên liệu, thành phẩm...

- Quản trị và cập nhật nội dung các hệ thống của công ty: Trung tâm xác thực sản phẩm Icheck, Cổng dịch vụ công quốc gia...

- Chuẩn bị hồ sơ, đón tiếp đoàn thanh tra Sở Y tế (2-3 lần/năm)

- Cập nhật thông tư, nghị định mới, phối hợp BP Content xây dựng nội dung và kiểm duyệt nội dung nhãn

- Phối hợp với RnD thực hiện khảo sát & báo cáo kết quả khảo sát các sản phẩm mới.

- Các công việc khác theo sự phân công của quản lý.

- Tốt nghiệp Đại học Dược trở lên

- Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm

- Siêng năng, cẩn thận, làm việc có kế hoạch và chủ động trong công việc

- Có ý chí cầu tiến, ham học hỏi, chịu được áp lực

- Tinh thần trách nhiệm cao trong công việc

Tại CÔNG TY CP ĐT DƯỢC PHẨM HTP Thì Được Hưởng Những Gì

Quyền lợi, chính sách:

- Môi trường mở, được tự do đề xuất, đóng góp ý kiến xây dựng phát triển.

- Đồng nghiệp thân thiện, sẵn sàng giúp đỡ, hỗ trợ.

- Được ghi nhận, khen thưởng, có cơ hội thăng tiến, phát triển sự nghiệp lâu dài.

- Hưởng đầy đủ các chế độ & chính sách đãi ngộ dành riêng cho CBCNV của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP ĐT DƯỢC PHẨM HTP

