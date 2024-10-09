Tuyển Giáo dục/Đào tạo CÔNG TY CP ĐT DƯỢC PHẨM HTP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

CÔNG TY CP ĐT DƯỢC PHẨM HTP
Ngày đăng tuyển: 09/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 22/10/2024
CÔNG TY CP ĐT DƯỢC PHẨM HTP

Giáo dục/Đào tạo

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 242 Cộng Hòa, P.12, Tân Bình

Mô Tả Công Việc Giáo dục/Đào tạo Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Phụ trách chuyên môn về sản phẩm của công ty (nghiên cứu chuyên sâu thành phần dựa trên tài liệu từ Nhà Cung cấp & trang thông tin chính thống; nghiên cứu insight khách hàng, đối thủ.
- Đào tạo kiến thức chuyên môn về sản phẩm cho nhân viên công ty, tham vấn cho BP Sale Online...)
- Phụ trách hồ sơ sản phẩm: thực hiện hồ sơ công bố, hồ sơ đăng ký, quảng cáo mỹ phẩm & TPCN; TCCS cho nguyên liệu, thành phẩm...
- Quản trị và cập nhật nội dung các hệ thống của công ty: Trung tâm xác thực sản phẩm Icheck, Cổng dịch vụ công quốc gia...
- Chuẩn bị hồ sơ, đón tiếp đoàn thanh tra Sở Y tế (2-3 lần/năm)
- Cập nhật thông tư, nghị định mới, phối hợp BP Content xây dựng nội dung và kiểm duyệt nội dung nhãn
- Phối hợp với RnD thực hiện khảo sát & báo cáo kết quả khảo sát các sản phẩm mới.
- Các công việc khác theo sự phân công của quản lý.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học Dược trở lên
- Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm
- Siêng năng, cẩn thận, làm việc có kế hoạch và chủ động trong công việc
- Có ý chí cầu tiến, ham học hỏi, chịu được áp lực
- Tinh thần trách nhiệm cao trong công việc

Tại CÔNG TY CP ĐT DƯỢC PHẨM HTP Thì Được Hưởng Những Gì

Quyền lợi, chính sách:
- Môi trường mở, được tự do đề xuất, đóng góp ý kiến xây dựng phát triển.
- Đồng nghiệp thân thiện, sẵn sàng giúp đỡ, hỗ trợ.
- Được ghi nhận, khen thưởng, có cơ hội thăng tiến, phát triển sự nghiệp lâu dài.
- Hưởng đầy đủ các chế độ & chính sách đãi ngộ dành riêng cho CBCNV của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP ĐT DƯỢC PHẨM HTP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CP ĐT DƯỢC PHẨM HTP

CÔNG TY CP ĐT DƯỢC PHẨM HTP

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 242 Cộng Hòa, Phường 12, Quận Tân Bình

