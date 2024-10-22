Tuyển Xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP VĂN PHÒNG ZEN VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Xây dựng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP VĂN PHÒNG ZEN VIỆT
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tòa nhà Việt Á số 9 Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Xây dựng Với Mức Lương Thỏa thuận
Tiếp nhận hồ sơ thiết kế 3D
Tương tác làm việc giải đáp giữa các bộ phận liên quan 3D , 2D,Giám sát thi công.
Giám sát thi công
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có ít nhất từ 3 năm kinh nghiệm trở lên trong việc triển khai hồ sơ 2D nội thất và kiến trúc các công trình cải tạo chung cư, nhà phố, biệt thự Ứng viên có kinh nghiệm triển khai kĩ thuật 2D thiết kế hiện đại-Luxury, tân cổ điển Am hiểu, kinh nghiệm quản lý hồ sơ thi công về biệt thự, nhà phố, chung cư. Về vật liệu thi công, bản vẽ thi công xây dựng, điện nước, kết cấu, điều hòa, chiếu sáng.v.v.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP VĂN PHÒNG ZEN VIỆT Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương : Đề xuất trong CV, Hoặc thỏa thuận theo năng lực + %Cơ chế (Theo năng lực và kinh nghiệm) Được đóng BHXH, BHYT và BHTN ngày nghỉ phép năm và các ngày nghỉ lễ, tết theo luật định. Được cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp Công việc ổn định và lâu dài
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP VĂN PHÒNG ZEN VIỆT
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
