Tuyển Xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP VĂN PHÒNG ZEN VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà Việt Á số 9 Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Xây dựng Với Mức Lương Thỏa thuận

Tiếp nhận hồ sơ thiết kế 3D

Tương tác làm việc giải đáp giữa các bộ phận liên quan 3D , 2D,Giám sát thi công.

Giám sát thi công

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất từ 3 năm kinh nghiệm trở lên trong việc triển khai hồ sơ 2D nội thất và kiến trúc các công trình cải tạo chung cư, nhà phố, biệt thự

Ứng viên có kinh nghiệm triển khai kĩ thuật 2D thiết kế hiện đại-Luxury, tân cổ điển

Am hiểu, kinh nghiệm quản lý hồ sơ thi công về biệt thự, nhà phố, chung cư. Về vật liệu thi công, bản vẽ thi công xây dựng, điện nước, kết cấu, điều hòa, chiếu sáng.v.v.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP VĂN PHÒNG ZEN VIỆT Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương : Đề xuất trong CV, Hoặc thỏa thuận theo năng lực + %Cơ chế (Theo năng lực và kinh nghiệm)

Được đóng BHXH, BHYT và BHTN ngày nghỉ phép năm và các ngày nghỉ lễ, tết theo luật định.

Được cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc

Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp

Công việc ổn định và lâu dài

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP VĂN PHÒNG ZEN VIỆT

