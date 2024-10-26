Tuyển Quản Lý Khách Hàng Cá Nhân thu nhập 10 - 30 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương 10 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 10 - 30 Triệu

Trực tiếp thực hiện việc tìm kiếm, thẩm định, duy trì và phát triển quan hệ khách hàng cá nhân. Tìm kiếm và phát triển các đại lý bán các sản phẩm dịch vụ khách hàng bán lẻ của ngân hàng. Thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh được giao đối với lĩnh vực Khách hàng Cá nhân gồm : Tín dụng, Huy động vốn, Sản phẩm bảo hiểm, Dịch vụ tài khoản, Ngân hàng điện tử,... và các chỉ tiêu bán chéo khác. Xây dựng, đề xuất và cung cấp các giải pháp trọn gói phục vụ nhu cầu về dịch vụ tài chính ngân hàng của Khách hàng Cá nhân. Thực hiện các công việc khác do cấp quản lý trực tiếp yêu cầu trong phạm vi thẩm quyền được giao.

Trực tiếp thực hiện việc tìm kiếm, thẩm định, duy trì và phát triển quan hệ khách hàng cá nhân.

Tìm kiếm và phát triển các đại lý bán các sản phẩm dịch vụ khách hàng bán lẻ của ngân hàng.

Thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh được giao đối với lĩnh vực Khách hàng Cá nhân gồm : Tín dụng, Huy động vốn, Sản phẩm bảo hiểm, Dịch vụ tài khoản, Ngân hàng điện tử,... và các chỉ tiêu bán chéo khác.

Xây dựng, đề xuất và cung cấp các giải pháp trọn gói phục vụ nhu cầu về dịch vụ tài chính ngân hàng của Khách hàng Cá nhân.

Thực hiện các công việc khác do cấp quản lý trực tiếp yêu cầu trong phạm vi thẩm quyền được giao.

Với Mức Lương 10 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt Nghiệp Cao Đẳng trở lên, chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Marketing, Tài chính/Ngân hàng. Tốt Nghiệp MBA là lợi thế ưu tiên. Am hiểu hoạt động ngân hàng và văn hóa tiêu dùng của người Việt Nam. Ít nhất 01 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực TCNH. Khả năng quản lý và tổ chức thực hiện công việc khoa học. Đọc, viết, giao tiếp tốt bằng tiếng Anh; Sử dụng thành thạo tin học văn phòng. Khả năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục tốt. Có khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm và chịu được áp lực công việc cao. Tác phong làm việc năng động chuyên nghiệp.

Tốt Nghiệp Cao Đẳng trở lên, chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Marketing, Tài chính/Ngân hàng. Tốt Nghiệp MBA là lợi thế ưu tiên.

Am hiểu hoạt động ngân hàng và văn hóa tiêu dùng của người Việt Nam.

Ít nhất 01 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực TCNH.

Khả năng quản lý và tổ chức thực hiện công việc khoa học.

Đọc, viết, giao tiếp tốt bằng tiếng Anh; Sử dụng thành thạo tin học văn phòng.

Khả năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục tốt.

Có khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm và chịu được áp lực công việc cao.

Tác phong làm việc năng động chuyên nghiệp.

Tại Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Thịnh Vượng Và Phát Triển – PGBank Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

• Mức lương và đãi ngộ cạnh tranh.

• Môi trường làm việc chuyên nghiệp và hiện đại.

• Rất nhiều cơ hội thăng tiến.

• Cơ hội đào tạo và phát triển bản thân.

• Các chế độ theo luật lao động hiện hành và theo quy định Ngân hàng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Thịnh Vượng Và Phát Triển – PGBank Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin