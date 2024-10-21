Tuyển Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế CÔNG TY TNHH TẦM NHÌN SÁNG VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Tuyển Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế CÔNG TY TNHH TẦM NHÌN SÁNG VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH TẦM NHÌN SÁNG VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 21/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 26/10/2024
CÔNG TY TNHH TẦM NHÌN SÁNG VIỆT NAM

Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế Tại CÔNG TY TNHH TẦM NHÌN SÁNG VIỆT NAM

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 90A Đặng Tiến Đông, Trung Liệt, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Tổ chức quản lý kho hàng hóa: quản lý số lượng (nhập, xuất, tồn) kho, thực hiện các thủ tục nhập, xuất kho, sắp xếp, lưu kho, bảo quản hàng hóa. Sử dụng phần mềm theo dõi hàng tồn kho và chuỗi cung ứng để kiểm đếm chính xác lượng hàng còn lại trong kho; Tiến hành việc kiểm đếm thường xuyên hoặc theo chu kỳ để nắm vững số hàng hóa sẵn có; Đặt hàng từ đối tác khi lượng hàng trong kho sắp hết; Xuất hàng, giao hàng cho đối tác..; Phân bổ hoặc xử lý các công việc phát sinh liên quan đến hàng hoá của khách hàng hoặc các phòng ban trong Công ty. Kết hợp và hỗ trợ bộ phận kinh doanh để hàng hoá được luân chuyển liên tục đến khách hàng. Giao hàng đúng lịch trình, an toàn và tiết kiệm chi phí. Quản lý nhân viên của bộ phận kho tại đơn vị mình phụ trách, phân công, sắp xếp công việc đúng theo kế hoạch. Đảm bảo 5S, PCCC, ATLĐ trong khu vực làm việc và kho hàng. Quản lý rủi ro, quản lý về công tác an toàn hàng hóa, cơ sở vật chất tại chi nhánh. Lập báo cáo định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của cấp trên. Thực hiện các công việc khác liên quan đến vận hành do cấp trên giao phó, điều động.
Tổ chức quản lý kho hàng hóa: quản lý số lượng (nhập, xuất, tồn) kho, thực hiện các thủ tục nhập, xuất kho, sắp xếp, lưu kho, bảo quản hàng hóa.
Sử dụng phần mềm theo dõi hàng tồn kho và chuỗi cung ứng để kiểm đếm chính xác lượng hàng còn lại trong kho;
Tiến hành việc kiểm đếm thường xuyên hoặc theo chu kỳ để nắm vững số hàng hóa sẵn có;
Đặt hàng từ đối tác khi lượng hàng trong kho sắp hết; Xuất hàng, giao hàng cho đối tác..;
Phân bổ hoặc xử lý các công việc phát sinh liên quan đến hàng hoá của khách hàng hoặc các phòng ban trong Công ty.
Kết hợp và hỗ trợ bộ phận kinh doanh để hàng hoá được luân chuyển liên tục đến khách hàng. Giao hàng đúng lịch trình, an toàn và tiết kiệm chi phí.
Quản lý nhân viên của bộ phận kho tại đơn vị mình phụ trách, phân công, sắp xếp công việc đúng theo kế hoạch.
Đảm bảo 5S, PCCC, ATLĐ trong khu vực làm việc và kho hàng.
Quản lý rủi ro, quản lý về công tác an toàn hàng hóa, cơ sở vật chất tại chi nhánh.
Lập báo cáo định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của cấp trên.
Thực hiện các công việc khác liên quan đến vận hành do cấp trên giao phó, điều động.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên các ngành nghề liên quan Kinh nghiệm: 2 năm trở lên ở vị trí tương đương Thành thạo tin học văn phòng, đã từng sử dụng ít nhất 1 phần mềm quản lý kho. Năng lực công việc: Có khả năng thiết lập mục tiêu, tổ chức, kiểm soát, quản lý con người, quản lý ngân sách tốt. Có quan điểm làm việc, định hướng công việc rõ ràng, tính gắn kết lâu dài Yêu cầu khác: Thận trọng, trung thực, trách nhiệm, khả năng tổ chức, điều phối công việc và giải quyết vấn đề
Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên các ngành nghề liên quan
Kinh nghiệm: 2 năm trở lên ở vị trí tương đương
Thành thạo tin học văn phòng, đã từng sử dụng ít nhất 1 phần mềm quản lý kho.
Năng lực công việc: Có khả năng thiết lập mục tiêu, tổ chức, kiểm soát, quản lý con người, quản lý ngân sách tốt.
Có quan điểm làm việc, định hướng công việc rõ ràng, tính gắn kết lâu dài
Yêu cầu khác: Thận trọng, trung thực, trách nhiệm, khả năng tổ chức, điều phối công việc và giải quyết vấn đề

Tại CÔNG TY TNHH TẦM NHÌN SÁNG VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 10 - 15 triệu Thử việc (2 tháng) = 85% LCB Thưởng hiệu quả công việc hằng năm; thưởng cuối năm 1-3 tháng lương Được tham gia đầy đủ BHXH, BHTN, BHYT; Được review tăng lương định kỳ hằng năm 1- 2 lần Chương trình Teambuilding, Year End Party... và các hoạt động nội bộ khác; Môi trường làm việc thân thiện, năng động, trẻ trung
Lương: 10 - 15 triệu
Thử việc (2 tháng) = 85% LCB
Thưởng hiệu quả công việc hằng năm; thưởng cuối năm 1-3 tháng lương
Được tham gia đầy đủ BHXH, BHTN, BHYT;
Được review tăng lương định kỳ hằng năm 1- 2 lần
Chương trình Teambuilding, Year End Party... và các hoạt động nội bộ khác;
Môi trường làm việc thân thiện, năng động, trẻ trung

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TẦM NHÌN SÁNG VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH TẦM NHÌN SÁNG VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH TẦM NHÌN SÁNG VIỆT NAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 302 Võ Thành Trang, P11, Quận Tân Bình, Tp.HCM

