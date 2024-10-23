Tuyển Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế Công ty cổ phần Memon làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế Tại Công ty cổ phần Memon
- Hà Nội: Số 17 ngõ 23 Nguyễn Khuyến, Văn Quán, Hà Đông
Mô Tả Công Việc Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Xử lý các công việc liên quan đến nhân sự kho:
2. Xử lý các công việc chuyên môn liên quan đến hàng hóa:
Quản lý, giám sát và điều phối hoạt động nhập, xuất, bảo quản hàng hóa trong kho. Đảm bảo hàng hóa trong kho luôn được sắp xếp ngăn nắp, sạch sẽ, gọn gàng và tuân thủ quy định về an toàn PCCC Phối hợp với các bộ phận liên quan, kết hợp tư vấn hàng hóa cho BP khác để đảm bảo hàng hóa cho các dự án. Đóng hàng - Phục vụ cho các bộ phận Sale, kiểm soát tiến độ đơn hàng và bàn giao đơn cho đơn vị vận chuyển đúng thời hạn của sàn TMĐT. Lên kế hoạch kiểm kê hàng hóa định kỳ, thực hiện công tác kiểm kê hàng hóa, cùng kế toán đối chiếu và chốt số liệu sau kiểm. Xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình vận hành kho. Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nam/Nữ sinh năm từ 1990-1998
Có ít nhất 1-2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
Có khả năng sắp xếp công việc và quản lý nhân sự
Sử dụng thành thạo excel, tiếp thu nhanh
Giao tiếp tốt, nhiệt tình, năng động
Nhanh nhẹn, chủ động làm việc, làm việc có trách nhiệm
Có khả năng chịu được áp lực công việc
Ưu tiên các ứng viên đã từng làm việc trên phần mềm: Nhanh, kiotviet và sàn TMĐT
Tại Công ty cổ phần Memon Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng: 10.000.000 VNĐ - 15.000.000 VNĐ
Phụ cấp: 20.000 VNĐ/ngày
Đóng BHXH/BHSK sau tháng thử việc
Thưởng theo doanh số công ty khi vào chính thức
Được hưởng chính sách mua hàng giảm giá cho nhân viên
Được hưởng lương tháng Tháng 13, thưởng tết, sinh nhật, hiếu hỉ, các chế độ phúc lợi khác
Được làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, có cơ hội phát triển.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Memon
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
