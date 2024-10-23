Tuyển Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế Công ty cổ phần Memon làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Công ty cổ phần Memon
Ngày đăng tuyển: 23/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2024
Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 17 ngõ 23 Nguyễn Khuyến, Văn Quán, Hà Đông

Mô Tả Công Việc Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Xử lý các công việc liên quan đến nhân sự kho:
Đào tạo, quản lý và phân công công việc cho nhân viên kho: 8 – 10 nhân sự Xây dựng, tối ưu quy trình làm việc để thúc đẩy hiệu suất làm việc của nhân viên kho
Đào tạo, quản lý và phân công công việc cho nhân viên kho: 8 – 10 nhân sự
Xây dựng, tối ưu quy trình làm việc để thúc đẩy hiệu suất làm việc của nhân viên kho
2. Xử lý các công việc chuyên môn liên quan đến hàng hóa:
Quản lý, giám sát và điều phối hoạt động nhập, xuất, bảo quản hàng hóa trong kho. Đảm bảo hàng hóa trong kho luôn được sắp xếp ngăn nắp, sạch sẽ, gọn gàng và tuân thủ quy định về an toàn PCCC Phối hợp với các bộ phận liên quan, kết hợp tư vấn hàng hóa cho BP khác để đảm bảo hàng hóa cho các dự án. Đóng hàng - Phục vụ cho các bộ phận Sale, kiểm soát tiến độ đơn hàng và bàn giao đơn cho đơn vị vận chuyển đúng thời hạn của sàn TMĐT. Lên kế hoạch kiểm kê hàng hóa định kỳ, thực hiện công tác kiểm kê hàng hóa, cùng kế toán đối chiếu và chốt số liệu sau kiểm. Xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình vận hành kho. Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên
Quản lý, giám sát và điều phối hoạt động nhập, xuất, bảo quản hàng hóa trong kho.
Đảm bảo hàng hóa trong kho luôn được sắp xếp ngăn nắp, sạch sẽ, gọn gàng và tuân thủ quy định về an toàn PCCC
Phối hợp với các bộ phận liên quan, kết hợp tư vấn hàng hóa cho BP khác để đảm bảo hàng hóa cho các dự án.
Đóng hàng - Phục vụ cho các bộ phận Sale, kiểm soát tiến độ đơn hàng và bàn giao đơn cho đơn vị vận chuyển đúng thời hạn của sàn TMĐT.
Lên kế hoạch kiểm kê hàng hóa định kỳ, thực hiện công tác kiểm kê hàng hóa, cùng kế toán đối chiếu và chốt số liệu sau kiểm.
Xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình vận hành kho.
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/Nữ sinh năm từ 1990-1998 Có ít nhất 1-2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương Có khả năng sắp xếp công việc và quản lý nhân sự Sử dụng thành thạo excel, tiếp thu nhanh Giao tiếp tốt, nhiệt tình, năng động Nhanh nhẹn, chủ động làm việc, làm việc có trách nhiệm Có khả năng chịu được áp lực công việc Ưu tiên các ứng viên đã từng làm việc trên phần mềm: Nhanh, kiotviet và sàn TMĐT
Nam/Nữ sinh năm từ 1990-1998
Có ít nhất 1-2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
Có khả năng sắp xếp công việc và quản lý nhân sự
Sử dụng thành thạo excel, tiếp thu nhanh
Giao tiếp tốt, nhiệt tình, năng động
Nhanh nhẹn, chủ động làm việc, làm việc có trách nhiệm
Có khả năng chịu được áp lực công việc
Ưu tiên các ứng viên đã từng làm việc trên phần mềm: Nhanh, kiotviet và sàn TMĐT

Tại Công ty cổ phần Memon Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 10.000.000 VNĐ - 15.000.000 VNĐ Phụ cấp: 20.000 VNĐ/ngày Đóng BHXH/BHSK sau tháng thử việc Thưởng theo doanh số công ty khi vào chính thức Được hưởng chính sách mua hàng giảm giá cho nhân viên Được hưởng lương tháng Tháng 13, thưởng tết, sinh nhật, hiếu hỉ, các chế độ phúc lợi khác Được làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, có cơ hội phát triển.
Lương cứng: 10.000.000 VNĐ - 15.000.000 VNĐ
Phụ cấp: 20.000 VNĐ/ngày
Đóng BHXH/BHSK sau tháng thử việc
Thưởng theo doanh số công ty khi vào chính thức
Được hưởng chính sách mua hàng giảm giá cho nhân viên
Được hưởng lương tháng Tháng 13, thưởng tết, sinh nhật, hiếu hỉ, các chế độ phúc lợi khác
Được làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, có cơ hội phát triển.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Memon

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 17 ngõ 23 Nguyễn Khuyến, Văn Quán, Hà Đông

