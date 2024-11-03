Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ NHA KHOA WELLDENT làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 8 Triệu

Mức lương 7 - 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 31 Trần Quốc Thảo, P Võ Thị Sáu, Quận 3

Mô Tả Công Việc

Quản lý hàng hóa, kiểm kê, sắp xếp kho

Chuẩn bị hàng hóa đúng số lượng và yêu cầu để giao cho nhân viên Sales một cách nhanh chóng và chính xác

Theo dõi và báo cáo tình trạng hàng tồn kho, báo cáo hư hỏng hoặc thiếu hụt

Yêu Cầu Công Việc

Nhanh nhẹn, hoạt bát, trung thực

Không yêu cầu kinh nghiệm, được training bài bản từ đầu

Có kỹ năng tổ chức, quản lý thời gian

Biết tiếng Trung là một lợi thế (không yêu cầu)

Quyền Lợi Được Hưởng

Hưởng 12 ngày phép năm nguyên lương

Được cung cấp thiết bị làm việc

Được làm việc trong một môi trường chuyên nghiệp, thoải mái, không áp lực. Sếp vui tính hòa đồng, đồng nghiệp thân thiện

Được đóng BHXH, hưởng lương tháng 13, thưởng lễ tết, đi du lịch hàng năm...

Xét tăng lương 1-2 lần/năm

