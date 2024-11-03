Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ NHA KHOA WELLDENT làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 8 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sản xuất Tại CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ NHA KHOA WELLDENT
Mức lương
7 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 31 Trần Quốc Thảo, P Võ Thị Sáu, Quận 3
Mô Tả Công Việc Sản xuất Với Mức Lương 7 - 8 Triệu
Quản lý hàng hóa, kiểm kê, sắp xếp kho
Chuẩn bị hàng hóa đúng số lượng và yêu cầu để giao cho nhân viên Sales một cách nhanh chóng và chính xác
Theo dõi và báo cáo tình trạng hàng tồn kho, báo cáo hư hỏng hoặc thiếu hụt
Với Mức Lương 7 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nhanh nhẹn, hoạt bát, trung thực
Không yêu cầu kinh nghiệm, được training bài bản từ đầu
Có kỹ năng tổ chức, quản lý thời gian
Biết tiếng Trung là một lợi thế (không yêu cầu)
Tại CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ NHA KHOA WELLDENT Thì Được Hưởng Những Gì
Hưởng 12 ngày phép năm nguyên lương
Được cung cấp thiết bị làm việc
Được làm việc trong một môi trường chuyên nghiệp, thoải mái, không áp lực. Sếp vui tính hòa đồng, đồng nghiệp thân thiện
Được đóng BHXH, hưởng lương tháng 13, thưởng lễ tết, đi du lịch hàng năm...
Xét tăng lương 1-2 lần/năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ NHA KHOA WELLDENT
