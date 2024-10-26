Tuyển Sản xuất CÔNG TY THỰC PHẨM SẠCH BIGGREEN VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 111 Hoàng Văn Thái, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Sản xuất Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Quản lý kho hàng, quản lý xuất nhập tồn, kiểm kê hàng hóa Phối hợp với bộ phận kinh doanh để sắp xếp lịch giao nhận hàng hóa Theo dõi số lượng hàng tồn kho, đảm bảo không xảy ra tình trạng thiếu hụt hoặc tồn kho quá nhiều Tiến hành kiểm kê định kỳ, đối chiếu số liệu với sổ sách kế toán Xử lý các vấn đề phát sinh liên quan đến kho hàng

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực quản lý kho hàng đồ khô Có kiến thức về các quy trình quản lý kho hàng, xuất nhập tồn Biết sử dụng phần mềm quản lý cơ bản, excel Có khả năng làm việc nhóm, giao tiếp tốt

Tại CÔNG TY THỰC PHẨM SẠCH BIGGREEN VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Nghỉ trưa 2 tiếng Cung cấp bữa trưa Cung cấp máy tính làm việc Môi trường làm việc thoải mái, năng động, rõ ràng Đảm bảo các quyền lợi người lao động Thưởng lễ, tết, sinh nhật, cuối năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY THỰC PHẨM SẠCH BIGGREEN VIỆT NAM

