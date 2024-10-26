Tuyển Sản xuất CÔNG TY THỰC PHẨM SẠCH BIGGREEN VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

CÔNG TY THỰC PHẨM SẠCH BIGGREEN VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 26/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2024
Sản xuất

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sản xuất Tại CÔNG TY THỰC PHẨM SẠCH BIGGREEN VIỆT NAM

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 111 Hoàng Văn Thái, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Sản xuất Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Quản lý kho hàng, quản lý xuất nhập tồn, kiểm kê hàng hóa Phối hợp với bộ phận kinh doanh để sắp xếp lịch giao nhận hàng hóa Theo dõi số lượng hàng tồn kho, đảm bảo không xảy ra tình trạng thiếu hụt hoặc tồn kho quá nhiều Tiến hành kiểm kê định kỳ, đối chiếu số liệu với sổ sách kế toán Xử lý các vấn đề phát sinh liên quan đến kho hàng
Quản lý kho hàng, quản lý xuất nhập tồn, kiểm kê hàng hóa
Phối hợp với bộ phận kinh doanh để sắp xếp lịch giao nhận hàng hóa
Theo dõi số lượng hàng tồn kho, đảm bảo không xảy ra tình trạng thiếu hụt hoặc tồn kho quá nhiều
Tiến hành kiểm kê định kỳ, đối chiếu số liệu với sổ sách kế toán
Xử lý các vấn đề phát sinh liên quan đến kho hàng

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực quản lý kho hàng đồ khô Có kiến thức về các quy trình quản lý kho hàng, xuất nhập tồn Biết sử dụng phần mềm quản lý cơ bản, excel Có khả năng làm việc nhóm, giao tiếp tốt
Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực quản lý kho hàng đồ khô
Có kiến thức về các quy trình quản lý kho hàng, xuất nhập tồn
Biết sử dụng phần mềm quản lý cơ bản, excel
Có khả năng làm việc nhóm, giao tiếp tốt

Tại CÔNG TY THỰC PHẨM SẠCH BIGGREEN VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Nghỉ trưa 2 tiếng Cung cấp bữa trưa Cung cấp máy tính làm việc Môi trường làm việc thoải mái, năng động, rõ ràng Đảm bảo các quyền lợi người lao động Thưởng lễ, tết, sinh nhật, cuối năm
Nghỉ trưa 2 tiếng
Cung cấp bữa trưa
Cung cấp máy tính làm việc
Môi trường làm việc thoải mái, năng động, rõ ràng
Đảm bảo các quyền lợi người lao động
Thưởng lễ, tết, sinh nhật, cuối năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY THỰC PHẨM SẠCH BIGGREEN VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 115 Hoàng Văn Thái, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

