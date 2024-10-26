Tuyển Sản xuất CÔNG TY THỰC PHẨM SẠCH BIGGREEN VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sản xuất Tại CÔNG TY THỰC PHẨM SẠCH BIGGREEN VIỆT NAM
- Hà Nội: Số 111 Hoàng Văn Thái, Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Sản xuất Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
Quản lý kho hàng, quản lý xuất nhập tồn, kiểm kê hàng hóa
Phối hợp với bộ phận kinh doanh để sắp xếp lịch giao nhận hàng hóa
Theo dõi số lượng hàng tồn kho, đảm bảo không xảy ra tình trạng thiếu hụt hoặc tồn kho quá nhiều
Tiến hành kiểm kê định kỳ, đối chiếu số liệu với sổ sách kế toán
Xử lý các vấn đề phát sinh liên quan đến kho hàng
Quản lý kho hàng, quản lý xuất nhập tồn, kiểm kê hàng hóa
Phối hợp với bộ phận kinh doanh để sắp xếp lịch giao nhận hàng hóa
Theo dõi số lượng hàng tồn kho, đảm bảo không xảy ra tình trạng thiếu hụt hoặc tồn kho quá nhiều
Tiến hành kiểm kê định kỳ, đối chiếu số liệu với sổ sách kế toán
Xử lý các vấn đề phát sinh liên quan đến kho hàng
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực quản lý kho hàng đồ khô
Có kiến thức về các quy trình quản lý kho hàng, xuất nhập tồn
Biết sử dụng phần mềm quản lý cơ bản, excel
Có khả năng làm việc nhóm, giao tiếp tốt
Tại CÔNG TY THỰC PHẨM SẠCH BIGGREEN VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Nghỉ trưa 2 tiếng
Cung cấp bữa trưa
Cung cấp máy tính làm việc
Môi trường làm việc thoải mái, năng động, rõ ràng
Đảm bảo các quyền lợi người lao động
Thưởng lễ, tết, sinh nhật, cuối năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY THỰC PHẨM SẠCH BIGGREEN VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI