Tuyển Sản xuất Công ty Cổ phần Sản phẩm Thiên nhiên và Hữu cơ Ona Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 13 Triệu

Công ty Cổ phần Sản phẩm Thiên nhiên và Hữu cơ Ona Global
Ngày đăng tuyển: 09/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 06/11/2024
Công ty Cổ phần Sản phẩm Thiên nhiên và Hữu cơ Ona Global

Sản xuất

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sản xuất Tại Công ty Cổ phần Sản phẩm Thiên nhiên và Hữu cơ Ona Global

Mức lương
9 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Kho số 7

- Cụm kho Sotrans

- km09 xa lộ hà nội, phường trường thọ, TP. Thủ đức, TP. HCM, Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Sản xuất Với Mức Lương 9 - 13 Triệu

Với Mức Lương 9 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công ty Cổ phần Sản phẩm Thiên nhiên và Hữu cơ Ona Global Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Sản phẩm Thiên nhiên và Hữu cơ Ona Global

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Sản phẩm Thiên nhiên và Hữu cơ Ona Global

Công ty Cổ phần Sản phẩm Thiên nhiên và Hữu cơ Ona Global

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 286 Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

