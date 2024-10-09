Tuyển Sản xuất Công ty Cổ phần Sản phẩm Thiên nhiên và Hữu cơ Ona Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 13 Triệu

Mức lương 9 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Kho số 7 - Cụm kho Sotrans - km09 xa lộ hà nội, phường trường thọ, TP. Thủ đức, TP. HCM, Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Sản xuất Với Mức Lương 9 - 13 Triệu

Kiểm soát toàn bộ dữ liệu trên hệ thống về số lượng hàng hóa trong kho: theo dõi tồn kho – nhập – xuất, hàng cận date, hết date Tiếp nhận và xử lý đơn hàng, giải đáp thắc mắc liên quan đến kho vận với các bộ phận liên quan và bên vận chuyển. Tuyển dụng, đào tạo, hướng dẫn, phân công công việc hợp lý cho nhân sự cấp dưới. Kết nối với các bộ phận đặt hàng, bộ phận kế toán nhằm đảm bảo việc đặt hàng được thực hiện đúng theo quy trình, đủ tính pháp lý, kiểm soát và đối chiếu số liệu khớp trên hệ thống, tránh tình trạng để xảy ra thất thoát hàng hóa. Chỉ đạo việc sắp xếp kho hàng khoa học, điều phối hàng hóa giữa các kho nhằm đảm bảo hàng hóa luôn đầy đủ sẵn sàng để xuất kho. Điều phối vận chuyển nhằm đáp ứng kịp thời yêu cầu của các bộ phận với hoạt động hiệu quả và chi phí vận chuyển tối ưu nhất. Phân tích và đề xuất kịp thời lên BLĐ công ty các vấn đề liên quan đến tổ chức và chi phí của bộ phận như: tổ chức nhân sự; chi phí thuê kho, chi phí vận chuyển, chi phí vật tư, phương án giải quyết hàng cận date, hàng hết date. Kiểm soát chi phí kho vận tiết kiệm, tối ưu và trong hạn mức cho phép. Tập hợp báo cáo hàng ngày từ các kho về tình hình giao hàng, số lượng đơn xử lý.Báo cáo và phân tích hàng tháng về hiệu quả hoạt động của từng kho. Xây dựng quy trình làm việc, cơ cấu tổ chức hợp lý nhằm vận hành bộ máy hoạt động và kết nối hiệu quả, chuyên nghiệp với các bộ phận khác Chỉ đạo và kiểm soát việc lưu trữ chứng từ khoa học, đầy đủ tính pháp lý cho bộ phận. Thực hiện việc xây dựng các tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện công việc cho toàn bộ nhân viên trong bộ phận (KPI) và triển khai đánh giá, xếp hạng nhân viên hàng tháng. Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Trưởng bộ phận và Ban lãnh đạo công ty

Với Mức Lương 9 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm: 3-5 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương, am hiểu hoạt động Công ty thương mại, đặc biệt là thương mại mại điện tử, bán hàng online. Học vấn: Tốt nghiệp Đại học Kỹ năng mềm: giao tiếp. quản lý công việc, quản lý tài chính, quản lý nhân sự Tính cách: Trung thực, sáng tạo, chủ động, có tinh thần trách nhiệm cao. Sức khỏe tốt, nhanh nhẹn, chịu được áp lực công việc

Tại Công ty Cổ phần Sản phẩm Thiên nhiên và Hữu cơ Ona Global Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 9-13tr + KPI + thưởng Hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định Luật lao động và quy định của Công ty (BHXH, BHYT, BHTN, thưởng các ngày lễ trong năm, du lịch, team building,...) Lương tháng 13 Thưởng theo hiệu quả kinh doanh

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Sản phẩm Thiên nhiên và Hữu cơ Ona Global

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.