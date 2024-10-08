Tuyển Quản Lý Kho Vận thu nhập 12 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 5N7 TT5 KĐT Bắc Linh Đàm, Đặng Xuân Bảng, Đại Kim, Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Kiểm soát việc tiếp nhận hàng, kiểm tra số lượng và chất lượng hàng hóa trước khi nhập kho. Kiểm soát số lượng xuất, nhập, tồn hàng ngày. Phân công việc cho nhân viên trong Kho. Đôn đốc nhân viên tiếp nhận đơn hàng, thực hiện thủ tục xuất, nhập hàng, luân chuyển hàng hóa theo yêu cầu. Quản lý việc sắp xếp, phân loại, bảo quản hàng hóa trong kho có hệ thống và theo quy chuẩn của Công ty. Lập được báo cáo tổng quan về hàng hóa trong kho để làm căn cứ phối hợp với Kinh doanh, Marketing có các kế hoạch chiến dịch ra hàng. Theo dõi hàng tồn kho: Theo dõi số lượng hàng tồn kho tối thiểu hằng ngày và đảm bảo hàng hóa trong kho phải có định mức tồn kho tối thiểu. Đề xuất điều chỉnh định mức kho tối thiểu cho phù hợp với biến động của số lượng hàng xuất nhập kho. Phối hợp thực hiện công việc cùng nhân sự để đảm bảo quy trình tại kho được diễn ra trôi chảy Thực hiện các công việc phát sinh theo yêu cầu của Ban giám đốc.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao Đẳng – Đại Học Giới tính: Nữ. Độ tuổi từ 26-35 tuổi Dưới 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương là một lợi thế, ưu tiên từng xuất phát từ nhân viên kho đi lên. Nghiệp vụ: Excel thành thạo Thẳng thắn, trung thực. Nhanh nhẹn, nhiệt tình. Cẩn thận, chịu khó.

Tại CÔNG TY TNHH NIRAKI VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 12.000.000 VNĐ/tháng - 15.000.000 VNĐ/tháng. Team building hàng năm để nâng cao tinh thần đội nhóm trong tổ chức Được chiết khấu khi mua các sản phẩm thời trang mang thương hiệu Chamy. Môi trường làm việc trẻ trung, thân thiện và năng động, sáng tạo. Được tham gia các hoạt động đào tạo về chuyên môn hàng tuần và hàng tháng. Con đường công danh luôn rõ ràng tại Chamy: Được xét duyệt tăng lương định kỳ & thưởng cuối năm theo kết quả công việc. Được tham gia tổ chức sinh nhật, du lịch hàng năm. Hưởng các chế độ, phúc lợi: BHXH, BHYT, BHTN, Lương tháng 13; Thưởng lễ tết, thưởng thâm niên; 12 ngày phép năm; Phúc lợi và phụ cấp khác. Đề cao tính chủ động trong công việc. Môi trường làm việc trẻ trung năng động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NIRAKI VIỆT NAM

