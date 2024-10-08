Tuyển Quản Lý Kho Vận thu nhập 12 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Tuyển Quản Lý Kho Vận thu nhập 12 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

CÔNG TY TNHH NIRAKI VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 08/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 21/10/2024
CÔNG TY TNHH NIRAKI VIỆT NAM

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY TNHH NIRAKI VIỆT NAM

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 5N7 TT5 KĐT Bắc Linh Đàm, Đặng Xuân Bảng, Đại Kim, Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Kiểm soát việc tiếp nhận hàng, kiểm tra số lượng và chất lượng hàng hóa trước khi nhập kho. Kiểm soát số lượng xuất, nhập, tồn hàng ngày. Phân công việc cho nhân viên trong Kho. Đôn đốc nhân viên tiếp nhận đơn hàng, thực hiện thủ tục xuất, nhập hàng, luân chuyển hàng hóa theo yêu cầu. Quản lý việc sắp xếp, phân loại, bảo quản hàng hóa trong kho có hệ thống và theo quy chuẩn của Công ty. Lập được báo cáo tổng quan về hàng hóa trong kho để làm căn cứ phối hợp với Kinh doanh, Marketing có các kế hoạch chiến dịch ra hàng. Theo dõi hàng tồn kho: Theo dõi số lượng hàng tồn kho tối thiểu hằng ngày và đảm bảo hàng hóa trong kho phải có định mức tồn kho tối thiểu. Đề xuất điều chỉnh định mức kho tối thiểu cho phù hợp với biến động của số lượng hàng xuất nhập kho. Phối hợp thực hiện công việc cùng nhân sự để đảm bảo quy trình tại kho được diễn ra trôi chảy Thực hiện các công việc phát sinh theo yêu cầu của Ban giám đốc.
Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại CÔNG TY TNHH NIRAKI VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NIRAKI VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH NIRAKI VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH NIRAKI VIỆT NAM

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Khu Đô thị An Lạc, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

