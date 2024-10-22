Tuyển Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch Công ty TNHH Guta Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch Tại Công ty TNHH Guta Việt Nam
- Hồ Chí Minh:
Mô Tả Công Việc Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Quản Lý doanh thu, chi phí
Theo dõi và đánh giá doanh thu, đề xuất chương trình phù hợp để thúc đẩy doanh thu. Đảm bảo doanh thu và các chi phí về lương, nguyên vật liệu trong mức quy định của công ty.
Quản lý nhân sự
Đề xuất tuyển dụng và trực tiếp phỏng vấn, chọn lọc, phân bổ nhân viên cho khu vực trực phụ trách Theo dõi, cập nhật biến động nhân sự trong khu vực. Phân công, chia lịch làm việc, phân bổ nhân sự cửa hàng. Hướng dẫn, đào tạo cho nhân viên mới theo quy định. Kiểm tra tác phong nhân viên, chất lượng dịch vụ, quy trình vận hành
Các công việc liên quan khác
Phối hợp kiểm kê định kỳ công cụ dụng cụ, kiểm tra VSATTP. Giải quyết sự cố và khiếu nại của khách. Báo cáo trực tiếp cho Trưởng phòng Vận hành - OM. Các công việc khác theo yêu cầu của Trưởng phòng Vận Hành F&B
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm từ 2 năm trở lên tại vị trí tương đương, ưu tiên ứng viên làm việc các chuỗi nhà hàng, quán cafe,...
Nam/nữ tuổi từ 25 - 33 tuổi, tốt nghiệp trung cấp trở lên.
Có kỹ năng xây dựng, dẫn dắt, phát triển đội nhóm, truyền đạt, đào tạo, giao tiếp tốt.
Tinh thần trách nhiệm, nhanh nhẹn, tự tin, thái độ cầu tiến trong cầu việc.
Tin học văn phòng, excel cơ bản.
Tại Công ty TNHH Guta Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Lương tháng 13, thưởng các dịp lễ tết, thưởng doanh thu cuối năm.
Thưởng KPI dựa trên hiệu suất công việc.
Có các lớp đào tạo giúp nâng cao tay nghề, trình độ.
Lộ trình tăng lương, thăng tiến rõ ràng.
Môi trường thân thiện, hòa đồng, năng động, nhiều cơ hội thăng tiến.
Du lịch Teambuilding hàng năm.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Guta Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
