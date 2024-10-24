Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công ty J&T EXPRESS HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại Công ty J&T EXPRESS HÀ NỘI
- Hà Nội: Ba Vì ...và 7 địa điểm khác
Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương Thỏa thuận
Chịu trách nhiệm tăng trưởng lượng đơn nhận và doanh số tháng/ quý/ năm của khu vực mình phụ trách theo chỉ tiêu được giao
Chịu trách nhiệm phát triển thị trường, chăm sóc khách hàng hiện c
Tim kiếm khai thác khác hàng mới( Tập trung nguồn khách hàng truyền thông
Quản lý, chỉ đạo các quản lý khu vực trong hoạt động tìm kiếm, khai thác nguồn khách hàng mới cho công ty
Xây dựng và triển khai các chương trình marketing thúc đẩy phát triển kinh doanh cho công ty
Lập kế hoạch và triển khai tổ chức các hoạt động tri ân, giao lưu với khách hàng
Đánh giá kết quả kinh doanh và đưa ra các giải pháp cải thiện
Chịu trách nhiệm doanh số, doanh thu của phòng kinh doanh
Nghiên cứu thị trường, thường xuyên cập nhật thông tin các đối thủ cạnh tranh, kịp thời có những đề xuất phù hợp giúp duy trì và nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty
Quản lý và xây dựng đội ngũ kinh doanh mạnh, năng động đáp ứng yêu cầu công việc
Tiếp nhận và giải quyết các khiếu nại của khách hàng
Các công việc khách theo yêu cầu của Giám đốc Kinh Doanh
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nam/ Nữ tốt nghiệp Đại Học trở lên, ưu tiên chuyên ngành: Quản trị kinh doanh, Kinh tế, Ngoại thương, Marketing
Ưu tiên có kinh nghiệm cùng lĩnh vực ngành nghề bưu chính chuyển phát nhanh (Viettel post, Giao hàng nhanh, Giao hàng tiết kiêm,...)
Hiểu về hoạt động kinh doanh và lĩnh vực kinh doanh
Có sẵn data khách hàng là một lợi thếCó kỹ năng đàm phán, thuyết phục
Nhạy bén trong mọi cơ hội kinh doanh, có khả năng tạo ảnh hưởng lớn ở các tổ chức khác nhau
Tư duy logic hệ thống
Tổng hợp, phân tích và dự báo kinh doanh
Chịu áp lực cao trong công việc
Tại Công ty J&T EXPRESS HÀ NỘI Thì Được Hưởng Những Gì
Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.
Lương thưởng.
Được tham gia bình xét nhân viên xuất sắc năm.
Team building / du lịch theo kế hoạch hàng năm của công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty J&T EXPRESS HÀ NỘI
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
