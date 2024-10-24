Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công ty J&T EXPRESS HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Ba Vì ...và 7 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

Chịu trách nhiệm tăng trưởng lượng đơn nhận và doanh số tháng/ quý/ năm của khu vực mình phụ trách theo chỉ tiêu được giao Chịu trách nhiệm phát triển thị trường, chăm sóc khách hàng hiện c Tim kiếm khai thác khác hàng mới( Tập trung nguồn khách hàng truyền thông Quản lý, chỉ đạo các quản lý khu vực trong hoạt động tìm kiếm, khai thác nguồn khách hàng mới cho công ty Xây dựng và triển khai các chương trình marketing thúc đẩy phát triển kinh doanh cho công ty Lập kế hoạch và triển khai tổ chức các hoạt động tri ân, giao lưu với khách hàng Đánh giá kết quả kinh doanh và đưa ra các giải pháp cải thiện Chịu trách nhiệm doanh số, doanh thu của phòng kinh doanh Nghiên cứu thị trường, thường xuyên cập nhật thông tin các đối thủ cạnh tranh, kịp thời có những đề xuất phù hợp giúp duy trì và nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty Quản lý và xây dựng đội ngũ kinh doanh mạnh, năng động đáp ứng yêu cầu công việc Tiếp nhận và giải quyết các khiếu nại của khách hàng Các công việc khách theo yêu cầu của Giám đốc Kinh Doanh

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/ Nữ tốt nghiệp Đại Học trở lên, ưu tiên chuyên ngành: Quản trị kinh doanh, Kinh tế, Ngoại thương, Marketing Ưu tiên có kinh nghiệm cùng lĩnh vực ngành nghề bưu chính chuyển phát nhanh (Viettel post, Giao hàng nhanh, Giao hàng tiết kiêm,...) Hiểu về hoạt động kinh doanh và lĩnh vực kinh doanh Có sẵn data khách hàng là một lợi thếCó kỹ năng đàm phán, thuyết phục Nhạy bén trong mọi cơ hội kinh doanh, có khả năng tạo ảnh hưởng lớn ở các tổ chức khác nhau Tư duy logic hệ thống Tổng hợp, phân tích và dự báo kinh doanh Chịu áp lực cao trong công việc

Tại Công ty J&T EXPRESS HÀ NỘI Thì Được Hưởng Những Gì

Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định. Lương thưởng. Được tham gia bình xét nhân viên xuất sắc năm. Team building / du lịch theo kế hoạch hàng năm của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty J&T EXPRESS HÀ NỘI

