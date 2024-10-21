Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VITU HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 35 - 60 Triệu

Mức lương 35 - 60 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 35 - 60 Triệu

- Xây dựng chiến lược phát triển và lập kế hoạch phát triển thị trường theo tháng/quý/năm và chịu trách nhiệm triển khai các hoạt động phát triển thị trường phụ trách

- Triển khai các hoạt động bán hàng, chịu trách nhiệm chính về doanh thu, doanh số bán hàng của thị trường phụ trách

- Xây dựng và quản lý hệ thống kinh doanh tại địa bàn phụ trách bao gồm: đội ngũ nhân viên kinh doanh & điểm bán nhượng quyền tại nhà

- Phát triển nguồn nhân lực của khu vực bao gồm tuyển dụng, đào tạo huấn luyện, hỗ trợ, giám sát, đánh giá đội ngũ / hệ thống điểm bán thuộc địa bàn quản lý

- Nghiên cứu thị trường, cập nhật tình hình hàng hóa, giá cả thị trường và thói quen hành vi người tiêu dùng để phát triển đẩy mạnh kinh doanh khu vực

- Phát triển các mối quan hệ tại khu vực được phân công

- Tổ chức thực hiện các chính sách phát triển sản phẩm, kế hoạch bán hàng, đề xuất và phối hợp triển khai các chương trình Marketing vs bộ phận Marketing. Giám sát thực hiện MKT và quản lý ngân sách, chi phí hoạt động

- Xây dựng, đóng gói, cải tiến, chuyển giao các quy trình vận hành tại điểm bán nhượng quyền

- Tổ chức các hoạt động, các chương trình để động viên, khuyến khích tinh thần làm việc nhằm giúp đội ngũ nhân viên đạt/ vượt mục tiêu doanh số đề ra

- Tổng kết, báo cáo, đánh giá hoạt động kinh danh theo quy định của công ty

- Đảm bảo hoàn thành mục tiêu doanh số được giao

- Phối hợp cùng các phòng ban/ khối liên quan để thực hiện các hoạt động kinh doanh

- Báo cáo kết quả hoạt động theo quy định của công ty.

Với Mức Lương 35 - 60 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp ĐH/ CĐ/ TC

- Đã có kinh nghiệm 2 năm trở lên làm việc ở các vị trí quản lý kinh doanh/ GĐKD

- Ưu tiên từng làm bán hàng trong ngành FMCG, dược phẩm, mỹ phẩm

- Am hiểu thị trường, địa bàn

- Kĩ năng giao tiếp, giải quyết vấn đề tốt

- Trung thực, trách nhiệm

- Có kĩ năng huấn luyện đào tạo

- Có thể di chuyển và làm việc tại thị trường thường xuyên

- Tin học văn phòng (Excel, Powerpoint)

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VITU HOLDINGS Thì Được Hưởng Những Gì

- Tổng thu nhập hấp dẫn: Lương cơ bản + % doanh số thị trường phụ trách + thưởng nóng => Tổng thu nhập từ 35 – 60 triệu+++ ( sẽ trao đổi cụ thể khi phỏng vấn)

- Được chuyển giao quy trình nhượng quyền, vận hành điểm bán

- Được huấn luyện các kĩ năng chuyên môn sâu, các kĩ năng quản trị kinh doanh

- Được cấp các nền tảng công nghệ trên App Vitus: quản lý đơn hàng, quản lý hệ thống

- Nhận hoa hồng ngay lập tức khi khách hang hoàn thành đơn hàng qua ví Vitus

- Môi trường làm việc cơ chế khoán, không yêu cầu chấm công hàng ngày, năng động, cơ hội thăng tiến cao

- Các quyền lợi khác trao đổi trong buổi phỏng vấn

4. Thời gian, địa điểm làm việc:

Thời gian: họp định kỳ 1 tuần/ 1 buổi, không chấm công Địa điểm làm việc tại: Theo chỉ đạo của quản lý trực tiếp

Thời gian: họp định kỳ 1 tuần/ 1 buổi, không chấm công

Địa điểm làm việc tại: Theo chỉ đạo của quản lý trực tiếp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VITU HOLDINGS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin