Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DAT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Lô 05 - 10A, Khu công nghiệp Hoàng Mai, P. Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

Quản lý kinh doanh ngành hàng Tự động hóa toàn khu vực Miền Bắc. Chịu trách nhiệm về chỉ tiêu doanh số toàn khu vực phụ trách. Phát triển bao phủ thị trường bao gồm đối tác kênh (Nhà phân phối, Đại lý). Thu thập thông tin khách hàng và đối thủ cạnh tranh. Phát triển mối quan hệ tích cực với các khách hàng chính trong thị trường theo mục tiêu, kế hoạch chiến lược của Công ty. Lập kế hoạch phân chia chỉ tiêu doanh số cho nhân viên phụ trách. Quản lý quy trình, cơ hội bán hàng mới và dự báo bán hàng. Kiểm tra, giám sát, đôn đốc công việc của nhân viên dưới quyền, đảm bảo hoàn thành KPIs kế hoạch và mục tiêu của Teams. Thu thập thông tin thị trường và đối thủ cạnh tranh. Đồng thời, tham mưu cho Trưởng BP Kinh doanh về chiến thuật kinh doanh phù hợp. Đào tạo nhân viên, xây dựng đội nhóm - gia tăng doanh số trên từng khu vực, thị trường được giao. Phối hợp triển khai, tổ chức thực hiện các hoạt động Marketing, khuyến mại tới khách hàng, phát triển thương hiệu Công ty. Kết hợp với BP Kế toán, Điều vận, Kho, Kỹ thuật để thực hiện việc thu hồi công nợ giao hàng, đề xuất giải pháp cho khách hàng. Xác định, tuyển dụng và giới thiệu các đối tác kênh mới, đồng thời đánh giá hiệu suất bán hàng của đối tác kênh hàng tháng và đề xuất cải tiến.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học khối ngành Kinh doanh, Kinh tế, Kỹ thuật... Kinh nghiệm quản lý đội nhóm từ 3-5 năm trở lên. Ưu tiên những ứng viên làm trong lĩnh vực Tự động hóa, thiết bị kỹ thuật... Có kiến thức về thị trường ngành hàng Tự động hóa, thiết bị kỹ thuật. Tư duy chủ động, chịu được áp lực công việc cao. Có khả năng tạo động lực làm việc cho nhóm. Có kỹ năng lãnh đạo và quản lý nhóm. Xuất sắc trong giao tiếp, đàm phán. Kỹ năng quản lý nhân sự tốt. Khả năng lập kế hoạch, thiết lập mục tiêu. Kỹ năng coaching, training nhân viên. Kỹ năng thuyết trình. Kỹ năng làm việc nhóm và giải quyết vấn đề.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DAT Thì Được Hưởng Những Gì

Thời gian làm việc: từ Thứ 2 đến Thứ 6 (8h00-17h00); Thứ 7 (8h00-16h00); nghỉ 2 Thứ 7/tháng và các ngày Chủ nhật. Lương cạnh tranh theo năng lực và được xét tăng lương mỗi năm 1 lần. Thưởng lương tháng 13 và thưởng KPI năm theo hiệu quả công việc. 12 ngày phép hàng năm, tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN, BH tai nạn 24/24 và các phúc lợi khác theo quy định của Pháp luật. Được hưởng chính sách phúc lợi đầy động lực: khám sức khỏe định kỳ, sinh nhật cá nhân, hiếu hỉ, thưởng lễ tết, du lịch hàng năm và các hoạt động tập thể... do công ty tổ chức. Phụ cấp điện thoại, chi phí công tác,... theo quy định của Công ty. Được tham gia các khóa học chuyên môn và kỹ năng để phát huy tối đa năng lực cá nhân. Cơ hội phát triển nghề nghiệp và thăng tiến trong công việc. Môi trường làm việc trẻ, năng động, chuyên nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DAT

