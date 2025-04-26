Tuyển Quản lý kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN KÍNH ĐẠT PHƯƠNG làm việc tại Thừa Thiên Huế thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Thừa Thiên Huế: Khu công nghiệp Phong Điền, Thị xã Phong Điền, Thành Phố Huế, Phong Điên - Đà Nẵng ...và 2 địa điểm khác, Huyện Phong Điền

Mô Tả Công Việc Quản lý kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Nghiên cứu thị trường quốc tế.

Tìm kiếm, tiếp cận và phát triển khách hàng và thị trường.

Xây dựng chiến lược kinh doanh (kế hoạch kinh doanh, chính sách giá, chính sách khuyến mãi và phương án phân phối).

Xây dựng chiến lược kinh doanh

Tư vấn thông tin, kỹ thuật sản phẩm; xử lý khiếu nại khách hàng (nếu có).

Tư vấn thông tin, kỹ thuật sản phẩm; xử lý khiếu nại khách hàng

Quản lý quy trình bán hàng quốc tế.

Báo cáo và phân tích thị trường và kết quả kinh doanh.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ học vấn: Đại học trở lên chuyên ngành Kinh tế, Kinh doanh quốc tế, Quản trị kinh doanh, hoặc liên quan.

Trình độ học vấn

Kinh nghiệm: Tối thiểu 3-5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh quốc tế, ưu tiên ngành vật liệu xây dựng, kính, hoặc sản phẩm công nghiệp tương tự.

Kinh nghiệm

Ngoại ngữ: Tiếng Anh thành thạo (giao tiếp, đàm phán, viết email, xử lý hợp đồng); Biết thêm tiếng Trung là một lợi thế.

Ngoại ngữ

Kỹ năng: Đàm phán và thương lượng. Am hiểu về xuất nhập khẩu, logistics quốc tế, Incoterms.

Kỹ năng:

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KÍNH ĐẠT PHƯƠNG Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Thoả thuận theo năng lực ứng viên và cạnh tranh tốt so với thị trường.

Các chế độ phụ cấp, phúc lợi theo Quy định chung của Tập đoàn và Công ty.

Hỗ trợ suất ăn giữa ca.

Được hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định pháp luật.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KÍNH ĐẠT PHƯƠNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin