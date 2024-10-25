Tuyển Quản Lý KOL thu nhập 8 - 10 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY TNHH Digital Kingdom Technology Corporation
- Hồ Chí Minh: 11 Tạ Hiện, TP.Thủ Đức, Quận 2
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
Tìm kiếm, mời các KOL, KOC bán hàng, đặc biệt là mặt hàng thực phẩm, bán sản phẩm của công ty.
Đánh giá, theo dõi, thẩm định khả năng bán hàng của KOL, KOC để thương lượng chính sách chiết khấu.
Đôn đốc, theo dõi hoạt động bán hàng của KOL, KOC.
Thống kê, báo cáo doanh thu cho Sale Admin.
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Trình độ học vấn: Trung Cấp.
Trình độ tin học: Thông thạo tin học văn phòng.
Kiến thức: Xã hội tổng quát, Quản Trị Văn Phòng, mạng xã hội, bán hàng online.
Kỹ năng: sử dụng mạng xã hội, tìm kiếm thông tin, phân tích con người.
Kinh nghiệm: Có kinh nghiệm tối thiểu 03 tháng ở vị trí tương đương.
Tính cách cá nhân: Thấu cảm, Linh hoạt, Cần cù.
Phong cách làm việc: Chuyên nghiệp, Hiện đại, Cầu tiến, Nhạy bén.
Thể chất và sức khoẻ: Tốt, có khả năng làm việc theo dự án dưới áp lực và tiến độ gấp.
Độ tuổi: 20-30.
Tại CÔNG TY TNHH Digital Kingdom Technology Corporation Thì Được Hưởng Những Gì
Phụ cấp ăn trưa: 500.000 VND
Phụ cấp điện thoại: 200.000 VND
Thưởng kết quả kinh doanh.
BHXH
Nghỉ phép: 12 ngày/năm
Du lịch, liên hoan.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH Digital Kingdom Technology Corporation
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI