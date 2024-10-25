Tuyển Quản Lý KOL thu nhập 8 - 10 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Tuyển Quản Lý KOL thu nhập 8 - 10 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH Digital Kingdom Technology Corporation
Ngày đăng tuyển: 25/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/10/2024
CÔNG TY TNHH Digital Kingdom Technology Corporation

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY TNHH Digital Kingdom Technology Corporation

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 11 Tạ Hiện, TP.Thủ Đức, Quận 2

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Tìm kiếm, mời các KOL, KOC bán hàng, đặc biệt là mặt hàng thực phẩm, bán sản phẩm của công ty. Đánh giá, theo dõi, thẩm định khả năng bán hàng của KOL, KOC để thương lượng chính sách chiết khấu. Đôn đốc, theo dõi hoạt động bán hàng của KOL, KOC. Thống kê, báo cáo doanh thu cho Sale Admin.
Tìm kiếm, mời các KOL, KOC bán hàng, đặc biệt là mặt hàng thực phẩm, bán sản phẩm của công ty.
Đánh giá, theo dõi, thẩm định khả năng bán hàng của KOL, KOC để thương lượng chính sách chiết khấu.
Đôn đốc, theo dõi hoạt động bán hàng của KOL, KOC.
Thống kê, báo cáo doanh thu cho Sale Admin.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ học vấn: Trung Cấp. Trình độ tin học: Thông thạo tin học văn phòng. Kiến thức: Xã hội tổng quát, Quản Trị Văn Phòng, mạng xã hội, bán hàng online. Kỹ năng: sử dụng mạng xã hội, tìm kiếm thông tin, phân tích con người. Kinh nghiệm: Có kinh nghiệm tối thiểu 03 tháng ở vị trí tương đương. Tính cách cá nhân: Thấu cảm, Linh hoạt, Cần cù. Phong cách làm việc: Chuyên nghiệp, Hiện đại, Cầu tiến, Nhạy bén. Thể chất và sức khoẻ: Tốt, có khả năng làm việc theo dự án dưới áp lực và tiến độ gấp. Độ tuổi: 20-30.
Trình độ học vấn: Trung Cấp.
Trình độ tin học: Thông thạo tin học văn phòng.
Kiến thức: Xã hội tổng quát, Quản Trị Văn Phòng, mạng xã hội, bán hàng online.
bán hàng online.
Kỹ năng: sử dụng mạng xã hội, tìm kiếm thông tin, phân tích con người.
Kinh nghiệm: Có kinh nghiệm tối thiểu 03 tháng ở vị trí tương đương.
Tính cách cá nhân: Thấu cảm, Linh hoạt, Cần cù.
Phong cách làm việc: Chuyên nghiệp, Hiện đại, Cầu tiến, Nhạy bén.
Thể chất và sức khoẻ: Tốt, có khả năng làm việc theo dự án dưới áp lực và tiến độ gấp.
Độ tuổi: 20-30.

Tại CÔNG TY TNHH Digital Kingdom Technology Corporation Thì Được Hưởng Những Gì

Phụ cấp ăn trưa: 500.000 VND Phụ cấp điện thoại: 200.000 VND Thưởng kết quả kinh doanh. BHXH Nghỉ phép: 12 ngày/năm Du lịch, liên hoan.
Phụ cấp ăn trưa: 500.000 VND
Phụ cấp điện thoại: 200.000 VND
Thưởng kết quả kinh doanh.
BHXH
Nghỉ phép: 12 ngày/năm
Du lịch, liên hoan.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH Digital Kingdom Technology Corporation

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH Digital Kingdom Technology Corporation

CÔNG TY TNHH Digital Kingdom Technology Corporation

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 11 Tạ Hiện, TP.Thủ Đức, TP.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

