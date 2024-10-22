Tuyển Sản xuất Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 20 Triệu

Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 22/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 06/11/2024
Sản xuất

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sản xuất Tại Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam

Mức lương
13 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: BT 01

- 07 KĐT AN Hưng, DƯơng Nội, Hà Đông

Mô Tả Công Việc Sản xuất Với Mức Lương 13 - 20 Triệu

Giám sát việc thực hiện kế hoạch công tác sửa chữa và kế hoạch bảo hành của hệ thống chi nhánh; Nghiên cứu và xây dựng các tiêu chuẩn chất lượng, định mức về sửa chữa, dịch vụ và bảo hành; Theo dõi, giám sát việc thực hiện tiêu chuẩn kỹ thuật/dịch vụ của các chi nhánh và đánh giá; Tổng hợp báo cáo: Sửa chữa dịch vụ; báo cáo công sửa chữa, bảo hành; báo cáo danh mục lỗi của vật tư phụ tùng, bảo hành xe; Báo cáo lỗi phản tu và đề xuất giải pháp; Giám sát, hỗ trợ công tác đào tạo các tiêu chuẩn sửa chữa dịch vụ, tay nghề KTV mới- lộ trình nâng cấp tay nghề của KTV; Thực hiện theo dõi, đánh giá năng lực Nhân sự kỹ thuật từ học việc/ Thử việc/ Kỹ thuật viên trên toàn quốc; Tham gia phỏng vấn, đánh giá tuyển dụng kỹ thuật viên trên toàn quốc; Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của cấp trên.
Với Mức Lương 13 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học ngành ô tô, cơ khí động lực. Có từ 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương + 02 năm kinh nghiệm sửa chữa máy gầm/ điện xe tải (Ứng viên có kinh nghiệm làm về Quản lý chất lượng lĩnh vực cở khí ô tô, xe máy, thiết bị công nghiệp... là một lợi thế). Am hiểu kỹ thuật điện và gầm máy ô tô tải; có khả năng đọc hiểu và xây dựng được quy trình chuyên môn. Khả năng định hướng kết quả/ Truyền đạt giao tiếp/ Phối hợp làm việc nhóm/ Quản lý rủi ro/ Giải quyết vấn đề. Tin học văn phòng cơ bản: Word, excel và phần mềm chuyên ngành, sử dụng các thiết bị hỗ trợ cho công việc. Sử dụng laptop các nhân khi làm việc.
Tại Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập theo năng lực: 13-20Tr/tháng, lương tháng 13, thưởng theo chính sách của Công ty. Hưởng các chính sách, chế độ bảo hiểm theo đúng quy định của Luật lao động Việt Nam. Được VIMID xây dựng một lộ trình công danh chi tiết. Được tham gia các khóa đào tạo theo chương trình huấn luyện của Công ty. Được đào tạo bài bản về sản phẩm- dịch vụ của công ty và kỹ năng chuyên môn. Được thăm khám sức khỏe định kỳ. Tham gia các hoạt động gắn kết nội bộ hằng quý, hằng năm, hay các dịp lễ tết, du lịch, sinh nhật, team building,.... Mỗi năm có 12 ngày nghỉ phép năm hưởng nguyên lương. Thưởng các dịp lễ tết trong năm và sinh nhật từ 500,000-1,000,000đ.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Địa chỉ làm việc: BT1-07 Khu đô thị mới An Hưng, đường Tố Hữu, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

