Tuyển Hàng hải TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM - CTCP (VIMC) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Văn phòng Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, số 1 Đào Duy Anh, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Hàng hải Với Mức Lương Thỏa thuận

- Nghiên cứu, xây dựng và cải tiến các biểu mẫu quy trình quản lý kỹ thuật vật tư, an toàn, an ninh hàng hải và thuyền viên. Thực hiện việc sửa chữa, khắc phục các khiếm khuyết của các quy trình quản lý chất lượng theo kết luận của đánh giá nội bộ và đánh giá bên ngoài.

- Triển khai áp dụng duy trì và phát triển Hệ thống quản lý an toàn phù hợp với yêu cầu của Bộ luật Quản lý An Toàn Quốc tế (ISM Code), Bộ luật Quốc tế về An ninh Tàu biển và Bến cảng (ISPS Code), Bộ luật Lao động hàng hải quốc tế (MLC 2006) và các Công ước quốc tế có liên quan.

- Theo dõi các hoạt động liên quan đến an toàn, an ninh hàng hải đội tàu, công tác bảo hiểm đội tàu của các doanh nghiệp vận tải biển thuộc VIMC; lập báo cáo tổng kết, đánh giá kết quả báo cáo VIMC, hỗ trợ, hướng dẫn các doanh nghiệp hoàn thiện các thủ tục pháp lý liên quan đến việc đòi bồi thường tổn thất khi xảy ra tai nạn, sự cố hàng hải khi được yêu cầu;

- Hỗ trợ các doanh nghiệp vận tải biển thành viên VIMC triển khai chương trình bảo hiểm thân tàu, bảo hiểm P&I, nâng cao chất lượng quản lý rủi ro và giảm thiểu việc xảy ra các tai nạn, sự cố hàng hải, giảm thiểu số lượt tàu bị Chính quyền cảng (PSC) lưu giữ do không bảo đảm điều kiện an toàn hàng hải. Hạn chế thiệt hại xảy ra đối với đội tàu, nâng cao uy tín và năng lực cạnh tranh của đội tàu Tổng công ty.

- Hỗ trợ các doanh nghiệp vận tải biển thành viên VIMC triển khai áp dụng các nội dung sửa đổi Công ước, Bộ luật và các văn bản pháp luật Hàng hải liên quan của Việt Nam và Tổ chức hàng hải thế giới (IMO);

- Tham gia hoạt động kiểm tra và trao đổi kinh nghiệm hàng năm về việc duy trì, cải tiến và hoàn thiện hệ thống quản lý an toàn, an ninh hàng hải giữa các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực vận tải biển VIMC.

- Tổ chức lấy số liệu, thống kê, tổng hợp tài liệu, số liệu phục vụ các dự án đóng tàu, cho ý kiến phân tích, đánh giá.

- Theo dõi, tổng hợp các tai nạn, sự cố hàng hải, nghiên cứu đánh giá kết quả điều tra tai nạn, sự cố và đưa ra các biện pháp phòng ngừa tránh lặp lại để phổ biến, rút kinh nghiệm trong toàn đội tàu của VIMC.

- Tham gia nghiên cứu, góp ý, xây dựng các quy định, quy chế quản lý nghiệp vụ chuyên môn và các đề án phát triển chung của VIMC khi được phân công;

- Thực hiện các nhiệm vụ theo chỉ đạo.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ:

- Bằng cấp, chuyên ngành: Có trình độ Đại học chuyên ngành Khai thác Máy tàu biển, ngành Điều khiển tàu biển, và các chuyên ngành liên quan.

- Chứng chỉ: Bằng sĩ quan máy từ máy hai trở lên, Bằng sĩ quan Boong từ Phó hai trở lên.

- Ngoại ngữ: Thông thạo tiếng Anh ở 04 kỹ năng Nghe - Nói - Đọc - Viết.

- Thành tạo Tin học văn phòng.

Năng lực chuyên môn

- Có ít nhất 7 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực hàng hải.

- Hiểu biết về các quy định về công ước hàng hải, quy phạm phân cấp tàu.

- Hiểu biết về Bộ luật hàng hải Việt Nam.

Kỹ năng

- Có kiến thức về kỹ thuật, an toàn, an ninh, thuyền viên tàu biển; có kiến thức về pháp luật liên quan đến nghiệp vụ hàng hải.

- Có khả năng đọc, hiểu các tài liệu, sách chuyên môn bằng tiếng Anh.

- Có kỹ năng tổng hợp, tổ chức chỉ đạo, kiểm tra, phối hợp để triển khai nghiệp vụ hoặc thực hiện các công việc được giao.

- Phân biệt và tóm tắt được các tính năng kỹ thuật cơ bản của các loại tàu chuyên dụng, tàu hóa chất, tàu khí hóa lỏng, tàu dầu, tàu hàng rời (Bulk Carrier), tàu hàng khô và tàu container,.

Tại TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM - CTCP (VIMC) Thì Được Hưởng Những Gì

- Người lao động được ký hợp đồng lao động chính thức khi kết thúc thời gian thử việc và được đánh giá tốt.

- Môi trường làm việc thân thiện, cởi mở, nhịp độ nhanh, nơi mọi ý tưởng đều được hoan nghênh cơ hội thăng tiến. Được đào tạo thực tế tại các đơn vị thành viên thuộc Tổng công ty Hàng hải Việt Nam để nâng cao nghiệp vụ chuyên môn; cơ hội được đào tạo, trau dồi kĩ năng định kì và nhu cầu thực tế

- Được cung cấp những nền tảng vững chắc để học hỏi và phát triển; cơ hội học hỏi từ những chuyên gia hàng đầu, lãnh đạo ưu tú;

- Được hưởng lương, phụ cấp (nếu có) theo Quy chế trả lương của Tổng công ty và các quy định hiện hành; các chế độ bảo hiểm theo quy định hiện hành.

- Được hỗ trợ tiền ăn trưa và thưởng thức bữa trưa thơm ngon tại VIMC.

- Được nghỉ vào thứ 7, Chủ nhật và các ngày lễ theo quy định.

- Được tham gia và tận hưởng các hoạt động gắn kết tập thể như: Nghỉ mát, văn nghệ, thể thao

Cách Thức Ứng Tuyển Tại TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM - CTCP (VIMC)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin