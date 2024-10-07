Tuyển Quản Lý Kỹ Thuật thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 41A Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Thỏa thuận

Thực hiện nhiệm vụ điều tra, khảo sát lập báo cáo về hoạt động quản lý kỹ thuật về: máy móc thiết bị, công nghệ, năng suất, chất lượng, định mức kinh tế kỹ thuật,... của tất cả các đơn vị có hoạt động sản xuất Sợi/Dệt/Nhuộm/May của Tập đoàn. Tìm hiểu về máy móc thiết bị, công nghệ mới ngành sản xuất Sợi/Dệt/Nhuộm/May trên thế giới, phân tích đánh giá, so sánh với hiện trạng các doanh nghiệp của Tập đoàn, cập nhật trình độ công nghệ, thiết bị. Tham gia lập, thẩm định và triển khai dự án của Tập đoàn; thẩm định về thiết bị công nghệ các dự án sản xuất Sợi/Dệt/Nhuộm/May của các Đơn vị thành viên và Công ty mẹ Tập đoàn. Phối hợp nghiên cứu phát triển các sản phẩm mới, mặt hàng mới, công nghệ mới ngành sản xuất Sợi/Dệt/Nhuộm/May; ứng dụng thử nghiệm các nội dung này vào thực tế sản xuất của Tập đoàn và các Đơn vị thành viên. Thực hiện các nhiệm vụ khác phù hợp với chuyên môn, năng lực khi được lãnh đạo ban phân công.

Thực hiện nhiệm vụ điều tra, khảo sát lập báo cáo về hoạt động quản lý kỹ thuật về: máy móc thiết bị, công nghệ, năng suất, chất lượng, định mức kinh tế kỹ thuật,... của tất cả các đơn vị có hoạt động sản xuất Sợi/Dệt/Nhuộm/May của Tập đoàn.

Tìm hiểu về máy móc thiết bị, công nghệ mới ngành sản xuất Sợi/Dệt/Nhuộm/May trên thế giới, phân tích đánh giá, so sánh với hiện trạng các doanh nghiệp của Tập đoàn, cập nhật trình độ công nghệ, thiết bị.

Tham gia lập, thẩm định và triển khai dự án của Tập đoàn; thẩm định về thiết bị công nghệ các dự án sản xuất Sợi/Dệt/Nhuộm/May của các Đơn vị thành viên và Công ty mẹ Tập đoàn.

Phối hợp nghiên cứu phát triển các sản phẩm mới, mặt hàng mới, công nghệ mới ngành sản xuất Sợi/Dệt/Nhuộm/May; ứng dụng thử nghiệm các nội dung này vào thực tế sản xuất của Tập đoàn và các Đơn vị thành viên.

Thực hiện các nhiệm vụ khác phù hợp với chuyên môn, năng lực khi được lãnh đạo ban phân công.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tuổi từ 25-40. Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Sợi/Dệt/Nhuộm/May. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm (từ 3 năm trở lên). Ngoại ngữ (Tiếng Anh, tiếng Trung): Giao tiếp, có khả năng đọc hiểu biên dịch tài liệu kỹ thuật chuyên ngành. Thành thạo tin học văn phòng Word, Excel, Powerpoint; Có khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm

Tuổi từ 25-40.

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Sợi/Dệt/Nhuộm/May.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm (từ 3 năm trở lên).

Ngoại ngữ (Tiếng Anh, tiếng Trung): Giao tiếp, có khả năng đọc hiểu biên dịch tài liệu kỹ thuật chuyên ngành.

Thành thạo tin học văn phòng Word, Excel, Powerpoint;

Có khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm

Tại Tập đoàn Dệt May Việt Nam VNR500 Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Thỏa thuận theo năng lực Tháng lương thứ 13 + Thưởng hiệu quả công việc cuối năm Được đóng các loại bảo hiểm như BHXH, BHYT, BH thất nghiệp theo quy định của nhà nước. Được hưởng các chế độ phúc lợi: tham gia các hoạt động sinh nhật, party, du lịch; các chế độ thăm hỏi ốm đau, thai sản, hiếu hỉ... Được cung cấp trang thiết bị, công cụ làm việc. Được đào tạo để nâng cao kiến thức, kỹ năng, nâng cao chuyên môn và cấp bậc, định hướng phát triển sự nghiệp trong và ngoài nước. Nhiều cơ hội thăng tiến cho nhân sự tâm huyết, gắn bó lâu dài. Môi trường làm việc trẻ trung, chuyên nghiệp.

Mức lương: Thỏa thuận theo năng lực

Tháng lương thứ 13 + Thưởng hiệu quả công việc cuối năm

Được đóng các loại bảo hiểm như BHXH, BHYT, BH thất nghiệp theo quy định của nhà nước.

Được hưởng các chế độ phúc lợi: tham gia các hoạt động sinh nhật, party, du lịch; các chế độ thăm hỏi ốm đau, thai sản, hiếu hỉ...

Được cung cấp trang thiết bị, công cụ làm việc.

Được đào tạo để nâng cao kiến thức, kỹ năng, nâng cao chuyên môn và cấp bậc, định hướng phát triển sự nghiệp trong và ngoài nước.

Nhiều cơ hội thăng tiến cho nhân sự tâm huyết, gắn bó lâu dài.

Môi trường làm việc trẻ trung, chuyên nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Tập đoàn Dệt May Việt Nam VNR500

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin