Tuyển Bất động sản/Xây dựng VNDIRECT VNR500 TOP CÔNG TY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Bất động sản/Xây dựng Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Vận hành hệ thống kỹ thuật

Quản lý và vận hành các hệ thống kỹ thuật của tòa nhà như điện, nước, điều hòa không khí, thang máy, hệ thống phòng cháy chữa cháy (PCCC). Theo dõi hoạt động của các hệ thống, đảm bảo hoạt động liên tục và ổn định.

2. Bảo trì và sửa chữa

Thực hiện bảo trì định kỳ các hệ thống kỹ thuật theo kế hoạch đã đặt ra. Phát hiện và khắc phục sự cố nhanh chóng khi xảy ra lỗi hệ thống hoặc thiết bị trong tòa nhà. Báo cáo và đề xuất các biện pháp cải thiện hiệu quả hoạt động của các hệ thống kỹ thuật.

3. Kiểm tra và đánh giá

Thực hiện kiểm tra thường xuyên các hệ thống, đảm bảo an toàn và tuân thủ các quy định về kỹ thuật. Đánh giá tình trạng hoạt động của các thiết bị và đề xuất thay thế, nâng cấp khi cần thiết.

4. Quản lý trang thiết bị

Quản lý các tài sản, thiết bị kỹ thuật của tòa nhà và lưu trữ hồ sơ liên quan. Đảm bảo việc sử dụng và bảo dưỡng trang thiết bị đúng quy trình kỹ thuật, tránh hỏng hóc và lãng phí.

5. Phối hợp và hỗ trợ

Hỗ trợ các đơn vị khác trong tòa nhà khi có yêu cầu liên quan đến kỹ thuật. Phối hợp với các nhà thầu bảo dưỡng, sửa chữa khi cần thực hiện các dự án cải tiến hoặc mở rộng hệ thống.

6. An toàn lao động

Thực hiện và tuân thủ các quy trình an toàn lao động, phòng cháy chữa cháy và bảo vệ môi trường trong quá trình vận hành và bảo trì. Đảm bảo môi trường làm việc an toàn cho tất cả các nhân viên và khách hàng trong tòa nhà.

7. Các công việc khác

Làm việc với các Chủ đầu tư, Ban QLTN về các vấn đề liên quan đến tòa nhà. Đào tạo và quản lý đội ngũ thuộc nhóm QLTN tại các văn phòng được giao phụ trách.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Trình độ học vấn

Tốt nghiệp Trung cấp trở lên chuyên ngành Kỹ thuật Điện, Điện lạnh, Cơ điện tử hoặc các ngành liên quan.

2. Kinh nghiệm làm việc

Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong việc vận hành và bảo trì hệ thống kỹ thuật tòa nhà hoặc công nghiệp.

3. Kiến thức/Kỹ năng/Năng lực chuyên môn

Có hiểu biết về các hệ thống kỹ thuật như điện, điều hòa không khí, nước, thang máy và hệ thống PCCC. Kỹ năng bảo trì và sửa chữa. Quản lý và giám sát vận hành hệ thống kỹ thuật. Xử lý sự cố kỹ thuật. Kỹ năng làm việc độc lập và phối hợp đội nhóm tốt. Chủ động, tinh thần trách nhiệm cao trong công việc. Tuân thủ kỷ luật

4. Năng lực cốt lõi

Có tư duy và ứng xử phù hợp với giá trị cốt lõi của tổ chức.

Tại VNDIRECT VNR500 TOP CÔNG TY Thì Được Hưởng Những Gì

1. Cộng đồng những người làm nghề chính trực và dấn thân phụng sự

Môi trường làm nghề tài chính chuyên nghiệp. Làm việc với tinh thần làm chủ, sáng tạo và thách thức.

2. Tổng thu nhập theo năng lực

Thu nhập xứng đáng theo năng lực và giá trị đóng góp. Xem xét thay đổi thu nhập hàng năm.

3. Chế độ đãi ngộ

Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo đúng quy định luật lao động. Được tham gia đóng bảo hiểm sức khỏe và bảo hiểm tai nạn 24/24.

4. Tổ chức học tập và văn hóa sôi nổi

Không gian làm việc mở với trang thiết bị hiện đại. Các hoạt động văn hóa, gắn kết đội ngũ, thiện nguyện phong phú, ý nghĩa.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại VNDIRECT VNR500 TOP CÔNG TY

