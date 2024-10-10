Tuyển Điện tử/Phần cứng CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM ANH NGỮ GEMS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Điện tử/Phần cứng CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM ANH NGỮ GEMS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM ANH NGỮ GEMS
Ngày đăng tuyển: 10/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 21/10/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM ANH NGỮ GEMS

Điện tử/Phần cứng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Điện tử/Phần cứng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM ANH NGỮ GEMS

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 607 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 26, Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Điện tử/Phần cứng Với Mức Lương Thỏa thuận

Khảo sát kiểm tra tình trạng các phòng tin học tại các trường trước năm học để đưa ra phương án nâng cấp thay thế các thiết bị linh kiện bị hư hỏng hoặc lắp đặt phòng máy mới. Hỗ trợ cùng với công ty cung cấp máy tính để lắp đặt các phòng tin học mới, hoặc sửa chữa nâng cấp các phòng có máy bị hư. Thiết kế lắp đặt hệ thống mạng LAN cho các phòng máy (đi dây LAN, kết nối các switch/router); kiểm tra, bảo trì, khắc phục sự cố về hệ thống LAN. Cài đặt bảo trì các phần mềm phục vụ cho phòng máy. Bảo trì khắc phục sự cố tại các phòng tin học tại các trường theo lịch phân công trong suốt năm học. Hỗ trợ các vấn đề IT cho các phòng ban khác tại văn phòng cty. Quản lý các hệ thống phần mềm của cty Hỗ trợ soạn thảo tài liệu học tập, đề thi để phục vụ công tác giảng dạy. Hỗ trợ chuyên môn tại các trường được phân công. Khu vực phụ trách: Được phân công cụ thể khi nhận việc chính thức.
Khảo sát kiểm tra tình trạng các phòng tin học tại các trường trước năm học để đưa ra phương án nâng cấp thay thế các thiết bị linh kiện bị hư hỏng hoặc lắp đặt phòng máy mới.
Hỗ trợ cùng với công ty cung cấp máy tính để lắp đặt các phòng tin học mới, hoặc sửa chữa nâng cấp các phòng có máy bị hư.
Thiết kế lắp đặt hệ thống mạng LAN cho các phòng máy (đi dây LAN, kết nối các switch/router); kiểm tra, bảo trì, khắc phục sự cố về hệ thống LAN.
Cài đặt bảo trì các phần mềm phục vụ cho phòng máy.
Bảo trì khắc phục sự cố tại các phòng tin học tại các trường theo lịch phân công trong suốt năm học.
Hỗ trợ các vấn đề IT cho các phòng ban khác tại văn phòng cty.
Quản lý các hệ thống phần mềm của cty
Hỗ trợ soạn thảo tài liệu học tập, đề thi để phục vụ công tác giảng dạy.
Hỗ trợ chuyên môn tại các trường được phân công.
Khu vực phụ trách: Được phân công cụ thể khi nhận việc chính thức.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Trung cấp các ngành liên quan Tin học trở lên.
- Có kinh nghiệm bảo trì, sửa chữa, bảo hành các phòng máy tính.
- Phối hợp và hòa đồng, thân thiện cởi mở với đồng nghiệp.
- Giới tính: Nam
- Tuổi: Từ 20 trở lên.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM ANH NGỮ GEMS Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thỏa thuận
-Chế độ đặc biệt: Được đào tạo bổ sung các kỹ năng giảng dạy, nghiệp vụ sư phạm, được nâng chuẩn trình độ chuyên môn thường niên trong dịp hè.
- Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp chuẩn mực giáo dục.
- Chế độ thưởng các dịp Lễ, Tết Dương lịch, Tết Âm lịch, sinh nhật,...
- Được đóng đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định
- Được xét nâng lương hằng năm, thăng chức dựa trên năng lực theo quy định chính sách của Công ty
- Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, luôn được nhận sự hỗ trợ từ đội ngũ quản lý đầy kinh nghiệm, tận tâm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM ANH NGỮ GEMS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM ANH NGỮ GEMS

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM ANH NGỮ GEMS

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 2, NCC SGCC - Bình Quới 1, 607 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 26, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

