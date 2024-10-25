Tuyển Quản Lý Marketing thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội

Tuyển Quản Lý Marketing thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN MAX VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 25/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN MAX VIỆT NAM

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MAX VIỆT NAM

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 63 Lê Văn Lương, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Thỏa thuận

Lên ý tưởng và biên tập các nội dung ấn phẩm và truyền thông (concept, content Marketing, bài PR, thông cáo báo chí, media pitches, newsletters, Social Media ads...) cho các Dự án, sản phẩm của Công ty trên các kênh truyền thông; Tham gia xây dựng các kế hoạch truyền thông theo năm/ quý/ tháng và các hoạt động để phát triển, quảng bá thương hiệu, hình ảnh Công ty và Dự án; Làm việc với các cơ quan báo chí, đài truyền hình, đối tác truyền thông; Hỗ trợ thu thập, phân tích, đánh giá các thông tin, tin tức, báo cáo, khảo sát về ngành, thị trường, đối thủ và khách hàng; Hỗ trợ, phối hợp với các bộ liên quan để tổ chức các sự kiện truyền thông Dự án của Công ty như ra mắt, họp báo, mở bán, đào tạo, sự kiện cộng đồng.... và các sự kiện nội bộ của Công ty; Thực hiện và phối hợp với các bộ phận liên quan để rà soát và xử lý khủng hoảng truyền thông; Làm báo cáo, nghiệm thu MKT tuần, tháng gửi các Chủ đầu tư, đơn vị phát triển mà Công ty đang triển khai; Nghiệm thu quảng cáo vào cuối tháng, tổng hợp chi phí gửi Tổng Giám đốc phê duyệt và chuyển Phòng kế toán chi tiền; Triển khai truyền thông nội bộ;
Lên ý tưởng và biên tập các nội dung ấn phẩm và truyền thông (concept, content Marketing, bài PR, thông cáo báo chí, media pitches, newsletters, Social Media ads...) cho các Dự án, sản phẩm của Công ty trên các kênh truyền thông;
Tham gia xây dựng các kế hoạch truyền thông theo năm/ quý/ tháng và các hoạt động để phát triển, quảng bá thương hiệu, hình ảnh Công ty và Dự án;
Làm việc với các cơ quan báo chí, đài truyền hình, đối tác truyền thông;
Hỗ trợ thu thập, phân tích, đánh giá các thông tin, tin tức, báo cáo, khảo sát về ngành, thị trường, đối thủ và khách hàng;
Hỗ trợ, phối hợp với các bộ liên quan để tổ chức các sự kiện truyền thông Dự án của Công ty như ra mắt, họp báo, mở bán, đào tạo, sự kiện cộng đồng.... và các sự kiện nội bộ của Công ty;
Thực hiện và phối hợp với các bộ phận liên quan để rà soát và xử lý khủng hoảng truyền thông;
Làm báo cáo, nghiệm thu MKT tuần, tháng gửi các Chủ đầu tư, đơn vị phát triển mà Công ty đang triển khai;
Nghiệm thu quảng cáo vào cuối tháng, tổng hợp chi phí gửi Tổng Giám đốc phê duyệt và chuyển Phòng kế toán chi tiền;
Triển khai truyền thông nội bộ;

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Thành thạo các kỹ năng sử dụng phần mềm thiết kế (AI, Corel, Photoshop, chatbot,....) Có khả năng cập nhật, phát triển và quản lý các nền tảng mạng xã hội của Công ty (Page, web...); Có kinh nghiệm, kỹ năng Designer và media; Có khả năng sáng tạo tốt; Năng động, sáng tạo, chủ động, nhiệt tình; Có kinh nghiệm tối thiếu 1-2 năm tại vị trí tương đương trong lĩnh vực Bất động sản.
Thành thạo các kỹ năng sử dụng phần mềm thiết kế (AI, Corel, Photoshop, chatbot,....)
Có khả năng cập nhật, phát triển và quản lý các nền tảng mạng xã hội của Công ty (Page, web...);
Có kinh nghiệm, kỹ năng Designer và media;
Có khả năng sáng tạo tốt;
Năng động, sáng tạo, chủ động, nhiệt tình;
Có kinh nghiệm tối thiếu 1-2 năm tại vị trí tương đương trong lĩnh vực Bất động sản.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MAX VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thỏa thuận theo năng lực + Thưởng (thưởng tháng lương thứ 13, thưởng % dự án, thưởng Lễ tết). Chi tết trao đổi trong phỏng vấn; Chế độ BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định Nhà nước; Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, hiện đại, cải tiến và phát triển liên tục; Cấp trên và đồng nghiệp hòa đồng, thân thiện, nhiệt tình; Cơ hội được đào tạo, nâng cao kỹ năng, chuyên môn; Tham gia Teambuiding, Teamwork, sinh nhật, du lịch...; Nhiều chế độ hấp dẫn khác.
Mức lương thỏa thuận theo năng lực + Thưởng (thưởng tháng lương thứ 13, thưởng % dự án, thưởng Lễ tết). Chi tết trao đổi trong phỏng vấn;
Chế độ BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định Nhà nước;
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, hiện đại, cải tiến và phát triển liên tục;
Cấp trên và đồng nghiệp hòa đồng, thân thiện, nhiệt tình;
Cơ hội được đào tạo, nâng cao kỹ năng, chuyên môn;
Tham gia Teambuiding, Teamwork, sinh nhật, du lịch...;
Nhiều chế độ hấp dẫn khác.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MAX VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN MAX VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN MAX VIỆT NAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 18 - Tòa nhà 169, Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

