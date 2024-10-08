Tuyển Xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN JEGA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 20 Triệu

Mức lương 13 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

- Phát triển kinh doanh:

- Xây dựng và triển khai kế hoạch kinh doanh chi tiết cho ngành hàng vật liệu xây dựng, đảm bảo đạt được mục tiêu doanh số và lợi nhuận.

- Nghiên cứu thị trường, đối thủ cạnh tranh và xu hướng tiêu dùng để đưa ra các chiến lược phát triển phù hợp.

- Tìm kiếm và phát triển các kênh phân phối mới, mở rộng mạng lưới khách hàng.

- Quản lý sản phẩm: Quản lý danh mục sản phẩm vật liệu xây dựng phân phối độc quyền, đảm bảo tính đa dạng và đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

- Phối hợp với nhà cung cấp để cập nhật thông tin sản phẩm mới, chương trình khuyến mãi.

- Xây dựng, đề xuất các hoạt động marketing, quảng bá sản phẩm.

- Quan hệ khách hàng: Duy trì mối quan hệ tốt đẹp với các đối tác, khách hàng lớn.

- Giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến sản phẩm, đơn hàng.

- Hỗ trợ khách hàng trong quá trình bán hàng và sau bán hàng.

- Quản lý đội ngũ: Lãnh đạo và quản lý đội ngũ nhân viên bán hàng, hỗ trợ kỹ thuật.

- Đào tạo, phát triển năng lực cho nhân viên.

- Đánh giá hiệu quả công việc và xây dựng kế hoạch phát triển nhân sự.

- Báo cáo: Lập báo cáo định kỳ về tình hình kinh doanh, hiệu quả hoạt động của ngành hàng.

- Phân tích số liệu, đưa ra các đề xuất cải thiện.

Với Mức Lương 13 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kiến thức:

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kỹ thuật/ Xây dựng/Công nghiệp

Thành thạo tin học văn phòng, mail, web...

Có thể đọc hiểu và giao tiếp thông thường bằng tiếng Anh.

Hiểu biết về vật liệu xây dựng, quản lý ngành hàng

Kỹ năng, yêu cầu :

Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết phục, phân tích số liệu, lập kế hoạch

Có kỹ năng làm việc nhóm, tinh thần tập thể cao.

Quản lý thời gian và sắp xếp tốt công việc, chịu được áp lực công việc

Nam hoặc nữ ngoại hình ưa nhìn, tác phong nghiêm túc, tinh thần trách nghiệm cao;

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm trong các Công ty xây dựng, sản xuất vật liệu xây dựng

Kinh nghiệm:

Ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương trong lĩnh vực vật liệu xây dựng.

Có kiến thức sâu rộng về thị trường xây dựng, các loại sản phẩm, ứng dụng.

Thái độ/phẩm chất chất cá nhân:

Có tinh thần trách nhiệm, năng động trong công việc.

Nhanh nhẹn, nhiệt tình, sáng tạo trong công việc.

Phong cách làm việc chuyên nghiệp, quyết đoán, kỷ luật cao.

Chia sẻ và hòa đồng.

Độ tuổi, giới tính và sức khỏe:

Nam/nữ: từ 26 ¬ - 35 tuổi

Sức khỏe tốt, có thể đi công tác khi có yêu cầu

Yêu cầu khác:

Có khả năng đi công tác xa

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN JEGA VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thời gian làm việc: Theo quy định của công ty 8h/ngày và 48/tuần

Các dụng cụ hỗ trợ khác

VPP phục vụ công việc

Đi lại, ăn uống

Tự trang bị

Chế độ đãi ngộ:

Lương: Thỏa thuận theo năng lực

Phụ cấp trách nhiệm và các loại phụ cấp khác (nếu có)

Lương, thưởng dựa trên hiệu quả sản xuất kinh doanh

Hưởng đầu đủ các phúc lợi xã hội theo quy định Công ty và Nhà nước theo luật lao động

Có nhiều cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp

Làm việc ở môi trường hiện đại, năng động

Hàng năm đều có các chế độ du lịch, teambuilding...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN JEGA VIỆT NAM

