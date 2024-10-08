Tuyển Xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN JEGA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 20 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN JEGA VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 08/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 21/10/2024
Xây dựng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Xây dựng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN JEGA VIỆT NAM

Mức lương
13 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: số 48 Trần Kim Xuyến

- Yên Hòa, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Xây dựng Với Mức Lương 13 - 20 Triệu

- Phát triển kinh doanh:
- Xây dựng và triển khai kế hoạch kinh doanh chi tiết cho ngành hàng vật liệu xây dựng, đảm bảo đạt được mục tiêu doanh số và lợi nhuận.
- Nghiên cứu thị trường, đối thủ cạnh tranh và xu hướng tiêu dùng để đưa ra các chiến lược phát triển phù hợp.
- Tìm kiếm và phát triển các kênh phân phối mới, mở rộng mạng lưới khách hàng.
- Quản lý sản phẩm: Quản lý danh mục sản phẩm vật liệu xây dựng phân phối độc quyền, đảm bảo tính đa dạng và đáp ứng nhu cầu của khách hàng.
- Phối hợp với nhà cung cấp để cập nhật thông tin sản phẩm mới, chương trình khuyến mãi.
- Xây dựng, đề xuất các hoạt động marketing, quảng bá sản phẩm.
- Quan hệ khách hàng: Duy trì mối quan hệ tốt đẹp với các đối tác, khách hàng lớn.
- Giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến sản phẩm, đơn hàng.
- Hỗ trợ khách hàng trong quá trình bán hàng và sau bán hàng.
- Quản lý đội ngũ: Lãnh đạo và quản lý đội ngũ nhân viên bán hàng, hỗ trợ kỹ thuật.
- Đào tạo, phát triển năng lực cho nhân viên.
- Đánh giá hiệu quả công việc và xây dựng kế hoạch phát triển nhân sự.
- Báo cáo: Lập báo cáo định kỳ về tình hình kinh doanh, hiệu quả hoạt động của ngành hàng.
- Phân tích số liệu, đưa ra các đề xuất cải thiện.

Với Mức Lương 13 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kiến thức:
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kỹ thuật/ Xây dựng/Công nghiệp Thành thạo tin học văn phòng, mail, web... Có thể đọc hiểu và giao tiếp thông thường bằng tiếng Anh. Hiểu biết về vật liệu xây dựng, quản lý ngành hàng
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kỹ thuật/ Xây dựng/Công nghiệp
Thành thạo tin học văn phòng, mail, web...
Có thể đọc hiểu và giao tiếp thông thường bằng tiếng Anh.
Hiểu biết về vật liệu xây dựng, quản lý ngành hàng
Kỹ năng, yêu cầu :
Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết phục, phân tích số liệu, lập kế hoạch Có kỹ năng làm việc nhóm, tinh thần tập thể cao. Quản lý thời gian và sắp xếp tốt công việc, chịu được áp lực công việc Nam hoặc nữ ngoại hình ưa nhìn, tác phong nghiêm túc, tinh thần trách nghiệm cao; Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm trong các Công ty xây dựng, sản xuất vật liệu xây dựng
Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết phục, phân tích số liệu, lập kế hoạch
Có kỹ năng làm việc nhóm, tinh thần tập thể cao.
Quản lý thời gian và sắp xếp tốt công việc, chịu được áp lực công việc
Nam hoặc nữ ngoại hình ưa nhìn, tác phong nghiêm túc, tinh thần trách nghiệm cao;
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm trong các Công ty xây dựng, sản xuất vật liệu xây dựng
Kinh nghiệm:
Ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương trong lĩnh vực vật liệu xây dựng. Có kiến thức sâu rộng về thị trường xây dựng, các loại sản phẩm, ứng dụng.
Ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương trong lĩnh vực vật liệu xây dựng.
Có kiến thức sâu rộng về thị trường xây dựng, các loại sản phẩm, ứng dụng.
Thái độ/phẩm chất chất cá nhân:
Có tinh thần trách nhiệm, năng động trong công việc. Nhanh nhẹn, nhiệt tình, sáng tạo trong công việc. Phong cách làm việc chuyên nghiệp, quyết đoán, kỷ luật cao. Chia sẻ và hòa đồng.
Có tinh thần trách nhiệm, năng động trong công việc.
Nhanh nhẹn, nhiệt tình, sáng tạo trong công việc.
Phong cách làm việc chuyên nghiệp, quyết đoán, kỷ luật cao.
Chia sẻ và hòa đồng.
Độ tuổi, giới tính và sức khỏe:
Nam/nữ: từ 26 ¬ - 35 tuổi Sức khỏe tốt, có thể đi công tác khi có yêu cầu
Nam/nữ: từ 26 ¬ - 35 tuổi
Sức khỏe tốt, có thể đi công tác khi có yêu cầu
Yêu cầu khác:
Có khả năng đi công tác xa

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN JEGA VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thời gian làm việc: Theo quy định của công ty 8h/ngày và 48/tuần Được trang bị:
Các dụng cụ hỗ trợ khác VPP phục vụ công việc Đi lại, ăn uống Tự trang bị
Các dụng cụ hỗ trợ khác
VPP phục vụ công việc
Đi lại, ăn uống
Tự trang bị
Chế độ đãi ngộ:
Lương: Thỏa thuận theo năng lực Phụ cấp trách nhiệm và các loại phụ cấp khác (nếu có) Lương, thưởng dựa trên hiệu quả sản xuất kinh doanh Hưởng đầu đủ các phúc lợi xã hội theo quy định Công ty và Nhà nước theo luật lao động Có nhiều cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp Làm việc ở môi trường hiện đại, năng động Hàng năm đều có các chế độ du lịch, teambuilding...
Lương: Thỏa thuận theo năng lực
Phụ cấp trách nhiệm và các loại phụ cấp khác (nếu có)
Lương, thưởng dựa trên hiệu quả sản xuất kinh doanh
Hưởng đầu đủ các phúc lợi xã hội theo quy định Công ty và Nhà nước theo luật lao động
Có nhiều cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp
Làm việc ở môi trường hiện đại, năng động
Hàng năm đều có các chế độ du lịch, teambuilding...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN JEGA VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN JEGA VIỆT NAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 1, Chung Cư E2, Chelsea Residences, 48 Trần Kim Xuyến, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

