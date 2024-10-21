Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY TNHH ĐẢO HẢI SẢN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 40 Triệu

CÔNG TY TNHH ĐẢO HẢI SẢN
Ngày đăng tuyển: 21/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 06/11/2024
Kinh doanh/Bán hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại CÔNG TY TNHH ĐẢO HẢI SẢN

Mức lương
25 - 40 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 12A Núi Thành, Tân Bình

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 25 - 40 Triệu

1. Phát triển Kinh Doanh (30%)
- Phụ trách phát triển ngành hàng FRESH của công ty: Tươi sống, đông lạnh và hải sản khô.
- Thực hiện theo mục tiêu Doanh Thu/ Lợi Nhuận ngành hàng Tháng/ Quý/ Năm
- Thực hiện các chương trình Khuyến Mãi, bán hàng: Tính toán giá bán, lợi nhuận, số lượng bán, doanh thu dự kiến.
- Tác động đến các kênh bán chủ đạo có sản phẩm thuộc ngành hàng quản lý.
- Làm việc với DVKH, Marketing thường xuyên để thực hiện chương trình chạy chỉ tiêu ngành hàng
- Phối hợp khối kinh doanh để phát triển các hình thức, kênh bán hàng mới
2. Quản lý Mua Hàng Và Nhà Cung Cấp (30%)
- Quản lý Team mua hàng để duyệt giá mua và các quyết định điều chỉnh giá mua, giá bán
- Quản lý và làm việc với nhà cung cấp để đàm phán các chiết khấu.
- Quản lý đặt hàng, duyệt lệnh đặt hàng, quản lý cung ứng để đáp ứng hoạt động kinh doanh bán hàng.
3. Phát Triển Sản Phẩm (20%)
- Nghiên cứu và ra mắt sản phẩm mới thuộc ngành hàng
- Đánh giá sản phẩm để cải thiện, phát triển hơn hoặc loại bỏ.
- Cải tiến bao bì và các kế hoạch phát triển sản phẩm ngành hàng
- Báo cáo các sản phẩm Keys (sản phẩm chủ lực) để định hướng tập trung
4. Báo cáo và Tối ưu chỉ số chính ngành hàng phụ trách (20%)
- Chỉ số hao hụt hàng hoá
- Tiến độ ngành hàng và ngành hàng ở các kênh bán.
- Tiếp nhận các phản hồi khiếu nại và để làm việc các bộ phận liên quan cải tiến chất lượng sản phẩm và trải nghiệm khách hàng.
- Thực hiện các công việc để tối ưu và phát triển ngành hàng.
- Thay đổi layout và các đề xuất phát triển kênh bán hàng

Với Mức Lương 25 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ít nhất kinh nghiệm 02 năm ở vị trí quản lý ngành hàng bán lẻ hoặc vận hành chuỗi
- Tốt nghiệp Đại Học trở lên
- Có kỹ năng đánh giá ẩm thực, sản phẩm tốt và yêu thích ẩm thực, ăn uống.
- Có khả năng phân tích dữ liệu và hiểu được các chỉ số kinh doanh để phù hợp điều hành ngành hàng
- Tư duy thực tế, nhạy bén với thị trường, tư duy tốt về trải nghiệm hành vi khách hàng, khả năng thích ứng và linh hoạt trong công việc.
- Tính cam kết cao, chăm chỉ và chi tiết công việc để đảm bảo hệ thống vận hành chính xác.
- Có khả năng chịu được áp lực và tinh thần mạnh mẽ theo đuổi các mục tiêu thách thức.

Tại CÔNG TY TNHH ĐẢO HẢI SẢN Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: 20 - 25 triệu, Thưởng Kpis Tháng/ Quý. Thưởng năm hấp dẫn theo khả năng thực hiện mục tiêu.
- Thời gian làm việc : 8h-17h từ Thứ 2- Thứ 6; 8h-12h Thứ 7
- Môi trường làm việc năng động, thân thiện, cởi mở, công bằng, khuyến khích tư duy sáng tạo và coi trọng năng lực của nhân viên.
- Cơ hội có được nhiều ưu đãi đặc quyền từ công ty theo khả năng đóng góp và cống hiến.
- Cơ hội phát triển nghề nghiệp cao và không giới hạn, đề cao năng lực của nhân viên trẻ có khát vọng và mục tiêu phấn đấu.
- Có các chương trình đào tạo chuyên sâu, hoặc cấp ngân sách học tập nâng cao năng lực làm việc của nhân viên theo một trong những gía trị cốt lõi của công ty “Luôn tiến tới”
- Các chế độ BHYT, BHXH, Lễ tết theo quy định của Luật lao động và chính sách đãi ngộ của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẢO HẢI SẢN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 12A Núi Thành, Phường 13, Quận Tân Bình

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

