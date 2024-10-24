Tuyển Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế Công ty TNHH Dịch Vụ Sửa Chữa Điện Thoại Vui làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế Tại Công ty TNHH Dịch Vụ Sửa Chữa Điện Thoại Vui
- Hồ Chí Minh: 30B Hồ Hảo Hớn, P. Cô Giang, Quận 1
Mô Tả Công Việc Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế Với Mức Lương Thỏa thuận
Nghiên cứu - tìm kiếm nhà cung cấp, nguồn hàng linh kiện điện thoại phù hợp chuỗi Điện Thoại Vui.
Phối hợp với các phòng ban xây dựng kế hoạch tăng doanh thu và thị phần của ngành hàng linh kiện điện thoại.
Lên kế hoạch triển khai chương trình mở bán theo từng mẫu, nhóm hàng theo các KPI về doanh số, lợi nhuận, tồn kho theo tháng, quý, năm.
Cập nhật thường xuyên biến động, thay đổi của thị trường, đối thủ để có những hành động phù hợp cho ngành hàng.
Tổng hợp và báo cáo thường xuyên với BOD
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Độ tuổi từ 25 - 30 tuổi
Tốt nghiệp Đại học trở lên.
Tư duy số và kỹ năng Excel tốt
Có từ 2 năm kinh nghiệm trở lên vị trí Chuyên viên Ngành hàng công nghệ/ Mua hàng Công nghệ/ Quản lý ngành hàng
Chủ động trao đổi, giao tiếp ra các vấn đề khó khăn cũng như vấn đề cần của ngành hàng
Có khả năng lắng nghe, học hỏi nhanh.
Chịu được áp lực trong công việc, làm việc ngoài giờ.
Trung thực, có trách nhiệm.
Tại Công ty TNHH Dịch Vụ Sửa Chữa Điện Thoại Vui Thì Được Hưởng Những Gì
Được hưởng đầy đủ chính sách theo quy định: BHXH, BHYT, các phúc lợi khác theo luật.
Được hưởng Gói Bảo hiểm sức khỏe nâng cao.
Thưởng Tết + chia thưởng năm hấp dẫn theo đóng góp của ngành hàng.
Chính sách Đào Tạo & Phát triển
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Dịch Vụ Sửa Chữa Điện Thoại Vui
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
