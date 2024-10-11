Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công ty TNHH Nha Khoa Thiên Phúc làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Công ty TNHH Nha Khoa Thiên Phúc
Ngày đăng tuyển: 11/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 28/11/2024
Công ty TNHH Nha Khoa Thiên Phúc

Kinh doanh/Bán hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại Công ty TNHH Nha Khoa Thiên Phúc

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 1R

- 1S đường TRần Não, An Phú, Quận 2

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

1. Chịu trách nhiệm về Kinh doanh và Marketing của phòng khám
- Nhận KPI doanh thu và phối hợp với phòng kinh doanh để hoàn thành mục tiêu.
-
- Chịu trách nhiệm KPI doanh thu của phòng khám.
- Sắp xếp nhân sự, đón tiếp khách hàng cũ và mới, hỗ trợ nhân sự tư vấn tại điểm chốt dịch vụ
-Triển khai, kiểm soát công việc chăm sóc khách hàng trong và sau dịch vụ.
- Nhận KPI triển khai các công việc Marketing từ Ban Giám Đốc và Phòng Marketing: Xin đánh giá Google map, xây dựng nick seeding, tham gia quá trình seeding, phát voucher, các kế hoạch Marketing offline khác.
- Hướng dẫn và kiểm soát bộ phận lễ tân, tư vấn tại điểm nhập hồ sơ khách hàng vào Vitech đầy đủ theo quy định.
- Thực hiện báo cáo: Doanh thu, khách hàng: khách check in, khách chốt từng dịch vụ có phân nguồn theo mẫu từ TP Marketing gửi vào sáng thứ 2 hàng tuần.
- Tham gia họp giao ban vào 14h thứ 2 hàng tuần.
2. Đào tạo, tham gia tuyển dụng, quản lý giám sát và đánh giá nhân sự tại cơ sở: - Trực tiếp đào tạo và đánh giá nhân sự tại các vị trí: lễ tân, tư vấn viên.
- Tham gia đào tạo kiến thức, kỹ năng chuyên môn theo chuyên ngành được giao và các quy trình làm việc của bộ phận chuyên trách.
- Đánh giá định kì kiến thức, năng lực chuyên môn làm việc của nhân sự tại phòng khám. (1tuần/lần)
- Đánh giá định kì tác phong, thái độ, hành vi làm việc của nhân sự tại phòng khám. (1tuần/lần)
3. Quản trị hoạt động vận hành tại phòng khám
- Lập kế hoạch, quản lý, tổ chức và phân công nhiệm vụ công tác đón tiếp, chăm sóc, điều trị cho bệnh nhân tại phòng khám.
- Nắm vững nhiệm vụ và quy trình làm việc của các vị trí thuộc từng bộ phận. Từ đó, thực hiện kiểm tra, giám sát và đôn đốc nhân sự thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các quy trình, quy định, và tiêu chuẩn tại phòng khám.
- Trực tiếp xử lý các vấn đề phát sinh trong hoạt động vận hành hàng ngày tại phòng khám bao gồm xử lý các giấy tờ, văn bản pháp lý liên quan đến phòng khám; các công việc liên quan đến cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất (khi có phát sinh).
4. Tham gia phối hợp với các phòng ban liên quan để đảm bảo quy trình vận hành của phòng khám
- Phối hợp với bộ phận Marketing triển khai các kế hoạch truyền thông, marketing của hệ thống.
- Phối hợp với bộ phận HCNS quản lý bộ hồ sơ pháp lý tại phòng khám.
- Phối hợp với bộ phận HCNS tuyển dụng đủ định biên nhân sự và đánh giá đầu vào về kiến thức chuyên môn, kỹ năng thực hành và kinh nghiệm làm việc.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ học vấn:
Tốt nghiệp bằng đại học trở lên chuyên ngành Kinh tế,... Ứng viên có kinh nghiệm tại vị trí tương đương từ 3 năm trở lên; Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm đã từng làm trong mảng y tế, nha khoa.
Tốt nghiệp bằng đại học trở lên chuyên ngành Kinh tế,...
Ứng viên có kinh nghiệm tại vị trí tương đương từ 3 năm trở lên;
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm đã từng làm trong mảng y tế, nha khoa.
Phẩm chất, kỹ năng
Kỹ năng lãnh đạo và làm việc nhóm Kỹ năng lập kế hoạch Kỹ năng tổng hợp, phân tích và giải quyết các công việc phát sinh Kỹ năng giao tiếp Kỹ năng bao quát và giám sát công việc Chịu được áp lực công việc Khả năng làm việc độc lập cao Có khả năng tư duy, lý luận và quyết định tốt
Kỹ năng lãnh đạo và làm việc nhóm
Kỹ năng lập kế hoạch
Kỹ năng tổng hợp, phân tích và giải quyết các công việc phát sinh
Kỹ năng giao tiếp
Kỹ năng bao quát và giám sát công việc
Chịu được áp lực công việc
Khả năng làm việc độc lập cao
Có khả năng tư duy, lý luận và quyết định tốt

Tại Công ty TNHH Nha Khoa Thiên Phúc Thì Được Hưởng Những Gì

Được đóng BHXH, BHYT, BHTN và hưởng đầy đủ quyền lợi theo Luật Lao động Việt Nam. Thưởng lương tháng thứ 13 theo doanh thu của Công ty. Phúc lợi cơ bản: trợ cấp ốm đau, thai sản, hưu trí, cưới hỏi, tử tuất, tai nạn lao động, các loại bảo hiểm theo quy định của luật Lao động. Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện. Cơ hội thăng tiến dựa trên năng lực, phẩm chất cá nhân. Các quyền lợi cụ thể khác ứng viên có thể trao đổi lúc phỏng vấn. Được đi du lịch một năm một lần.
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN và hưởng đầy đủ quyền lợi theo Luật Lao động Việt Nam.
Thưởng lương tháng thứ 13 theo doanh thu của Công ty.
Phúc lợi cơ bản: trợ cấp ốm đau, thai sản, hưu trí, cưới hỏi, tử tuất, tai nạn lao động, các loại bảo hiểm theo quy định của luật Lao động.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện.
Cơ hội thăng tiến dựa trên năng lực, phẩm chất cá nhân.
Các quyền lợi cụ thể khác ứng viên có thể trao đổi lúc phỏng vấn.
Được đi du lịch một năm một lần.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Nha Khoa Thiên Phúc

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Nha Khoa Thiên Phúc

Công ty TNHH Nha Khoa Thiên Phúc

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 93 Vũ Ngọc Phan, Láng Hạ, Đống Đa, TP. Hà nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

