Tuyển Dược/Y tế/Sức khoẻ/Công nghệ sinh học Công ty cổ phần đầu tư và dịch vụ Trường Giang làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 35 Triệu

Công ty cổ phần đầu tư và dịch vụ Trường Giang
Ngày đăng tuyển: 07/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 20/10/2024
Công ty cổ phần đầu tư và dịch vụ Trường Giang

Dược/Y tế/Sức khoẻ/Công nghệ sinh học

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dược/Y tế/Sức khoẻ/Công nghệ sinh học Tại Công ty cổ phần đầu tư và dịch vụ Trường Giang

Mức lương
30 - 35 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 36 Tuệ Tĩnh, Nguyễn Du, Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Dược/Y tế/Sức khoẻ/Công nghệ sinh học Với Mức Lương 30 - 35 Triệu

Quản lý toàn toàn bộ hoạt động tại Viện Chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp Thanh Hang Beauty Medi Hà Nội (bao gồm các Dịch vụ của phòng khám Phẫu thuật thẩm mỹ, Da liễu và Nha khoa): quản lý về kinh doanh, vận hành, về nhân sự, về tài sản, hàng hóa...
- Chịu trách nhiệm về Doanh số với Ban Lãnh đạo; phân bổ chỉ tiêu cho Nhân viên; giám sát, đốc thúc, hỗ trợ để CBNV hoàn thành chỉ tiêu được giao (chỉ tiêu chốt Sale trên khách hàng đến, chỉ tiêu trung bình Bill, chỉ tiêu Doanh số...);
- Lập báo cáo, kế hoạch, tổ chức thực hiện và giám sát thực hiện kế hoạch.
- Chi tiết công việc trao đổi khi phỏng vấn

Với Mức Lương 30 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Giao tiếp, đàm phán, thuyết phục tốt
- Kỹ năng báo cáo, lập kế hoạch, quản lý tuân thủ
- Kỹ năng thiết lập mối quan hệ tốt
- Kỹ năng xây dựng, phát triển hệ thống Database khách hàng
- Kỹ năng sale tốt
- Kỹ năng quản lý nhân sự, kỹ năng đào tạo nhân sự và phát triển nhóm, tổ chức làm việc hiệu quả theo nhóm, quản lý >15 nhân sự
- Kỹ năng xử lý thông tin nội bộ- Nữ, hoặc LGBT độ tuổi từ 30 đến 40 tuổi, ngoại hình ưa nhìn, da đẹp, không nói ngọng, cao từ 1,60m trở lên.
- Có ít nhất 2 - 3 năm kinh nghiệm làm Trưởng phòng/Giám đốc Kinh doanh Chi nhánh/Trung tâm trong lĩnh vực thẩm mỹ, da liễu, nha khoa; đạt Target tối thiểu 15 tỉ/tháng
- Kinh nghiệm sử dụng phần mềm bán hàng, phần mềm quản lý hàng hóa
- Giao tiếp được bằng Tiếng Anh
- Ưu tiên : đã làm Quản lý Phòng khám của các thương hiệu lớn

Tại Công ty cổ phần đầu tư và dịch vụ Trường Giang Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng: 30.000.000 - 35.000.000VNĐ tùy theo năng lực + Hoa hồng; - BHXH, BHYT, THTNLĐ, BNN, BHTN theo quy định của pháp luật hiện hành ; - Chính sách đãi ngộ, phúc lợi cạnh tranh, lộ trình thăng tiến rõ ràng; có công cụ hiệu quả đánh giá năng lực thật sự của Người lao động để có những đãi ngộ tương ứng với hiệu quả công việc; - Nghỉ mát trong nước, nước ngoài hàng năm tại khách sạn 5 sao; Teambuiding gắn kết người lao động; - Làm việc tại một Thương hiệu uy tín hàng đầu Việt Nam về lĩnh vực làm đẹp với phân khúc khách hàng cao cấp; trang thiết bị máy móc, công cụ dụng cụ làm việc tối tân; cơ sở vật chất chuẩn 5 sao. - Teamwork với các Phòng ban bộ phận một cách chuyên nghiệp; - Cơ hội được sử dụng sản phẩm, dịch vụ cao cấp của Công ty
Thời gian làm việc từ 10h00 - 19h00, nghỉ một ngày trong tuần.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần đầu tư và dịch vụ Trường Giang

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần đầu tư và dịch vụ Trường Giang

Công ty cổ phần đầu tư và dịch vụ Trường Giang

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 36 Tuệ Tĩnh, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

