Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công ty TNHH Medring Vietnam International làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu

Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công ty TNHH Medring Vietnam International làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu

Công ty TNHH Medring Vietnam International
Ngày đăng tuyển: 22/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/10/2024
Công ty TNHH Medring Vietnam International

Kinh doanh/Bán hàng

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại Công ty TNHH Medring Vietnam International

Mức lương
30 - 40 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 30 - 40 Triệu

Quản lý toàn toàn bộ hoạt động tại Viện Chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp (bao gồm các Dịch vụ của phòng khám Phẫu thuật thẩm mỹ, Da liễu và Nha khoa): quản lý về kinh doanh, vận hành, về nhân sự, về tài sản, hàng hóa... Chịu trách nhiệm về Doanh số với Ban Lãnh đạo; phân bổ chỉ tiêu cho Nhân viên; giám sát, đốc thúc, hỗ trợ để CBNV hoàn thành chỉ tiêu được giao (chỉ tiêu chốt Sale trên khách hàng đến, chỉ tiêu trung bình Bill, chỉ tiêu Doanh số...); Lập báo cáo, kế hoạch, tổ chức thực hiện và giám sát thực hiện kế hoạch. Chi tiết công việc trao đổi khi phỏng vấn
Quản lý toàn toàn bộ hoạt động tại Viện Chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp (bao gồm các Dịch vụ của phòng khám Phẫu thuật thẩm mỹ, Da liễu và Nha khoa): quản lý về kinh doanh, vận hành, về nhân sự, về tài sản, hàng hóa...
Chịu trách nhiệm về Doanh số với Ban Lãnh đạo; phân bổ chỉ tiêu cho Nhân viên; giám sát, đốc thúc, hỗ trợ để CBNV hoàn thành chỉ tiêu được giao (chỉ tiêu chốt Sale trên khách hàng đến, chỉ tiêu trung bình Bill, chỉ tiêu Doanh số...);
Lập báo cáo, kế hoạch, tổ chức thực hiện và giám sát thực hiện kế hoạch.
Chi tiết công việc trao đổi khi phỏng vấn

Với Mức Lương 30 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp ĐH Chuyên ngành Quản trị Kinh doanh Giao tiếp, đàm phán, thuyết phục tốt Kỹ năng báo cáo, lập kế hoạch, quản lý tuân thủ Kỹ năng thiết lập mối quan hệ tốt Kỹ năng xây dựng, phát triển hệ thống Database khách hàng Kỹ năng sale tốt Kỹ năng quản lý nhân sự, kỹ năng đào tạo nhân sự và phát triển nhóm, tổ chức làm việc hiệu quả theo nhóm, quản lý > 20 nhân sự Kỹ năng xử lý thông tin nội bộ Độ tuổi từ 30 đến 40 tuổi, ngoại hình ưa nhìn, da đẹp, không nói ngọng, cao từ 1,65m trở lên. Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm làm Trưởng phòng/Giám đốc Kinh doanh Chi nhánh/Trung tâm trong lĩnh vực thẩm mỹ, da liễu, nha khoa, thời trang, trang sức, đồng hồ, mỹ phẩm... cao cấp; Kinh nghiệm sử dụng phần mềm bán hàng, phần mềm quản lý hàng hóa Tiếng Anh giao tiếp tốt là điểm cộng Ưu tiên : đã làm Quản lý Phòng khám của các thương hiệu lớn
Tốt nghiệp ĐH Chuyên ngành Quản trị Kinh doanh
Giao tiếp, đàm phán, thuyết phục tốt
Kỹ năng báo cáo, lập kế hoạch, quản lý tuân thủ
Kỹ năng thiết lập mối quan hệ tốt
Kỹ năng xây dựng, phát triển hệ thống Database khách hàng
Kỹ năng sale tốt
Kỹ năng quản lý nhân sự, kỹ năng đào tạo nhân sự và phát triển nhóm, tổ chức làm việc hiệu quả theo nhóm, quản lý > 20 nhân sự
Kỹ năng xử lý thông tin nội bộ
Độ tuổi từ 30 đến 40 tuổi, ngoại hình ưa nhìn, da đẹp, không nói ngọng, cao từ 1,65m trở lên.
Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm làm Trưởng phòng/Giám đốc Kinh doanh
Chi nhánh/Trung tâm trong lĩnh vực thẩm mỹ, da liễu, nha khoa, thời trang, trang sức, đồng hồ, mỹ phẩm... cao cấp;
Kinh nghiệm sử dụng phần mềm bán hàng, phần mềm quản lý hàng hóa
Tiếng Anh giao tiếp tốt là điểm cộng
Ưu tiên : đã làm Quản lý Phòng khám của các thương hiệu lớn

Tại Công ty TNHH Medring Vietnam International Thì Được Hưởng Những Gì

BHXH, BHYT, THTNLĐ, BNN, BHTN theo quy định của pháp luật hiện hành ; Chính sách đãi ngộ, phúc lợi cạnh tranh, lộ trình thăng tiến rõ ràng; có công cụ hiệu quả đánh giá năng lực thật sự của Người lao động để có những đãi ngộ tương ứng với hiệu quả công việc; Nghỉ mát trong nước, nước ngoài hàng năm tại khách sạn 5 sao; Teambuiding gắn kết người lao động; Làm việc tại một Thương hiệu uy tín hàng đầu Việt Nam về lĩnh vực làm đẹp với phân khúc khách hàng cao cấp; trang thiết bị máy móc, công cụ dụng cụ làm việc tối tân; cơ sở vật chất chuẩn 5 sao. Teamwork với các Phòng ban bộ phận một cách chuyên nghiệp; Cơ hội được sử dụng sản phẩm, dịch vụ cao cấp của Công ty
BHXH, BHYT, THTNLĐ, BNN, BHTN theo quy định của pháp luật hiện hành ;
Chính sách đãi ngộ, phúc lợi cạnh tranh, lộ trình thăng tiến rõ ràng; có công cụ hiệu quả đánh giá năng lực thật sự của Người lao động để có những đãi ngộ tương ứng với hiệu quả công việc;
Nghỉ mát trong nước, nước ngoài hàng năm tại khách sạn 5 sao;
Teambuiding gắn kết người lao động;
Làm việc tại một Thương hiệu uy tín hàng đầu Việt Nam về lĩnh vực làm đẹp với phân khúc khách hàng cao cấp; trang thiết bị máy móc, công cụ dụng cụ làm việc tối tân; cơ sở vật chất chuẩn 5 sao.
Teamwork với các Phòng ban bộ phận một cách chuyên nghiệp;
Cơ hội được sử dụng sản phẩm, dịch vụ cao cấp của Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Medring Vietnam International

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Medring Vietnam International

Công ty TNHH Medring Vietnam International

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 302 Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-quan-ly-phong-kham-thu-nhap-30-40-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job218050
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Hạn nộp: 04/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Vietsol
Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty TNHH Vietsol làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Vietsol
Hạn nộp: 30/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Hạn nộp: 23/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SonatGame Studio
Tuyển Công nghệ Thông tin SonatGame Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 USD
SonatGame Studio
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 1 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Tuyển Sản xuất Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Minh Phương Logistics
Tuyển Sản xuất Công ty CP Minh Phương Logistics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Minh Phương Logistics
Hạn nộp: 01/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 70 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Hạn nộp: 24/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 50 - 70 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Tuyển Viễn thông Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Hạn nộp: 06/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Tuyển Viễn thông Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc làm việc tại Hải Dương thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Hạn nộp: 05/12/2024
Hải Dương Quảng Ninh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Hạn nộp: 08/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Tuyển Technical Leader CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 44 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 2 - 4 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty Cổ phần Blueco toàn cầu
Tuyển Thực tập sinh Cty Cổ phần Blueco toàn cầu làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu
Cty Cổ phần Blueco toàn cầu
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Tuyển Data Analyst Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 26 Triệu
Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 18 - 26 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Tuyển Business Analyst Cty TNHH tư vấn Ganeshaid làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 22 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tp Inc. - Hanoi Business Center
Tuyển Market Research Tp Inc. - Hanoi Business Center làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Tp Inc. - Hanoi Business Center
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Life Sciences Co., Ltd
Tuyển Kế toán tổng hợp Life Sciences Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Life Sciences Co., Ltd
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Hạn nộp: 20/10/2025
Hà Nội Còn 33 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dasan Vietnam
Tuyển Software Engineer Công ty TNHH Dasan Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Dasan Vietnam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HAMIER VIỆT NAM
Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HAMIER VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 40 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HAMIER VIỆT NAM
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 13 ngày để ứng tuyển 30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Hạn nộp: 04/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Vietsol
Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty TNHH Vietsol làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Vietsol
Hạn nộp: 30/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Hạn nộp: 23/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SonatGame Studio
Tuyển Công nghệ Thông tin SonatGame Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 USD
SonatGame Studio
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 1 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Tuyển Sản xuất Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Minh Phương Logistics
Tuyển Sản xuất Công ty CP Minh Phương Logistics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Minh Phương Logistics
Hạn nộp: 01/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 70 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Hạn nộp: 24/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 50 - 70 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Tuyển Viễn thông Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Hạn nộp: 06/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Tuyển Viễn thông Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc làm việc tại Hải Dương thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Hạn nộp: 05/12/2024
Hải Dương Quảng Ninh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Hạn nộp: 08/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Chuyên Viên Tổ Chức Sự Kiện thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội Công ty TNHH D&H UNITED
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng phòng Marketing Công ty cổ phần thương mại JDD Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu Công ty cổ phần thương mại JDD Việt Nam
30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Giám Đốc thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN - HÀ NỘI
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Media thu nhập 20 - 25 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Công Nghệ Hacom FAST500 TOP CÔNG TY
20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kỹ Sư Nông Nghiệp thu nhập 8 - 12 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội Công ty Cổ phần Phát triển Rừng xanh Việt Nam
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Đào Tạo thu nhập 10 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội Chi nhánh CTCP Giáo dục ISMART tại Hà Nội
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng Nhóm Thiết Kế thu nhập 17 - 20 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội Công ty Cổ phần công nghệ và đầu tư Intech FAST500 TOP CÔNG TY
17 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng Phòng Phát Triển Thị Trường thu nhập 20 - 40 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội CÔNG TY TNHH FOCUS MEDIA (VIỆT NAM)
20 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Chuyên Viên Marketing thu nhập 14 - 18 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SGG
14 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY CỔ PHẦN KALO làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN KALO
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển DevOps Engineer Công ty Cổ phần 1OFFICE làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu Công ty Cổ phần 1OFFICE
20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Giám Sát Công Trình Nội Thất thu nhập 13 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội Công ty CP Gỗ BKG
13 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công ty TNHH Khoa Học Kỹ Thuật và Dịch vụ Genome làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Khoa Học Kỹ Thuật và Dịch vụ Genome
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Giám Đốc Công Nghệ Thông Tin thu nhập 50 - 60 triệu Bán thời gian tại Hà Nội NHÀ SÁCH TIẾN THỌ
50 - 60 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Trưởng Phòng Quản Lý Chất Lượng thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội Công ty TNHH Tổng công ty Công nghệ & Giải pháp CMC
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Air & Sea Global làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Air & Sea Global
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 16 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI
14 - 16 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Golang Developer thu nhập Tới 40 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DI ĐỘNG THỂ HỆ MỚI (NMS)
Tới 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Chuyên Viên Lập Trình thu nhập Tới 25 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội Công ty Cổ phần Tin học - Viễn thông Hàng không
Tới 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Manual Tester Công ty Cổ phần Funtap làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần Funtap
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Cơ Điện thu nhập 25 - 30 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội Công ty Cổ phần Thú y xanh Việt Nam
25 - 30 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Quản Trị Hệ Thống thu nhập 15 - 18 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TACO VIỆT NAM
15 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán thuế Công ty TNHH May thời trang Nam Phương làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu Công ty TNHH May thời trang Nam Phương
13 - 15 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Chuyên viên đấu thầu Công ty cổ phần thiết bị Mỹ Kim làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu Công ty cổ phần thiết bị Mỹ Kim
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Quản Lý Dự Án thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội Công ty Cổ phần MK Vision
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Senior Backend Developer thu nhập Tới 60 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội Công ty cổ phần công nghệ Gapo
Tới 60 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển Senior Backend Developer thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội Viettel Digital
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển Quản lý Ngân Hàng TMCP An Bình VNR500 làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 2 USD Ngân Hàng TMCP An Bình VNR500
1 - 2 USD Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Sales Manager LS Electric Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận LS Electric Vietnam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Product Designer thu nhập 20 - 26 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ TTC Việt Nam
20 - 26 triệu Kinh nghiệm: 3 năm