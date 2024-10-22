Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công ty TNHH Medring Vietnam International làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại Công ty TNHH Medring Vietnam International
- Hà Nội: Hai Bà Trưng
Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 30 - 40 Triệu
Quản lý toàn toàn bộ hoạt động tại Viện Chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp (bao gồm các Dịch vụ của phòng khám Phẫu thuật thẩm mỹ, Da liễu và Nha khoa): quản lý về kinh doanh, vận hành, về nhân sự, về tài sản, hàng hóa...
Chịu trách nhiệm về Doanh số với Ban Lãnh đạo; phân bổ chỉ tiêu cho Nhân viên; giám sát, đốc thúc, hỗ trợ để CBNV hoàn thành chỉ tiêu được giao (chỉ tiêu chốt Sale trên khách hàng đến, chỉ tiêu trung bình Bill, chỉ tiêu Doanh số...);
Lập báo cáo, kế hoạch, tổ chức thực hiện và giám sát thực hiện kế hoạch.
Chi tiết công việc trao đổi khi phỏng vấn
Với Mức Lương 30 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp ĐH Chuyên ngành Quản trị Kinh doanh
Giao tiếp, đàm phán, thuyết phục tốt
Kỹ năng báo cáo, lập kế hoạch, quản lý tuân thủ
Kỹ năng thiết lập mối quan hệ tốt
Kỹ năng xây dựng, phát triển hệ thống Database khách hàng
Kỹ năng sale tốt
Kỹ năng quản lý nhân sự, kỹ năng đào tạo nhân sự và phát triển nhóm, tổ chức làm việc hiệu quả theo nhóm, quản lý > 20 nhân sự
Kỹ năng xử lý thông tin nội bộ
Độ tuổi từ 30 đến 40 tuổi, ngoại hình ưa nhìn, da đẹp, không nói ngọng, cao từ 1,65m trở lên.
Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm làm Trưởng phòng/Giám đốc Kinh doanh
Chi nhánh/Trung tâm trong lĩnh vực thẩm mỹ, da liễu, nha khoa, thời trang, trang sức, đồng hồ, mỹ phẩm... cao cấp;
Kinh nghiệm sử dụng phần mềm bán hàng, phần mềm quản lý hàng hóa
Tiếng Anh giao tiếp tốt là điểm cộng
Ưu tiên : đã làm Quản lý Phòng khám của các thương hiệu lớn
Tại Công ty TNHH Medring Vietnam International Thì Được Hưởng Những Gì
BHXH, BHYT, THTNLĐ, BNN, BHTN theo quy định của pháp luật hiện hành ;
Chính sách đãi ngộ, phúc lợi cạnh tranh, lộ trình thăng tiến rõ ràng; có công cụ hiệu quả đánh giá năng lực thật sự của Người lao động để có những đãi ngộ tương ứng với hiệu quả công việc;
Nghỉ mát trong nước, nước ngoài hàng năm tại khách sạn 5 sao;
Teambuiding gắn kết người lao động;
Làm việc tại một Thương hiệu uy tín hàng đầu Việt Nam về lĩnh vực làm đẹp với phân khúc khách hàng cao cấp; trang thiết bị máy móc, công cụ dụng cụ làm việc tối tân; cơ sở vật chất chuẩn 5 sao.
Teamwork với các Phòng ban bộ phận một cách chuyên nghiệp;
Cơ hội được sử dụng sản phẩm, dịch vụ cao cấp của Công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Medring Vietnam International
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
