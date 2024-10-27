Tuyển Quản Lý Sản Phẩm thu nhập 16 - 18 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Công ty Cổ phần Dược phẩm Đại Tín
Ngày đăng tuyển: 27/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 19/11/2024
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty Cổ phần Dược phẩm Đại Tín

Mức lương
16 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Y1 Hồng Lĩnh, Phường 15, Quận 10

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 16 - 18 Triệu

Soạn thảo hồ sơ, giấy tờ đăng ký lưu hành, nhập khẩu, công bố tiêu chuẩn, quảng cáo sản phẩm... Lưu trữ và quản lý hồ sơ kỹ thuật sản phẩm. Soạn thảo tài liệu, báo cáo bài tại hội thảo, tập huấn, đào tạo cho nhân sự khác có liên quan. Các công việc khác theo yêu cầu của Cấp trên.
Với Mức Lương 16 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Dược sĩ Đại học Có kinh nghiệm ít nhất 2 năm làm vị trí tương đương Có kỹ năng giao tiếp tốt. Ngoại ngữ: Tiếng Anh đọc viết tốt Tuổi từ 24 trở lên.
Tại Công ty Cổ phần Dược phẩm Đại Tín Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 16-18tr, được xem xét tăng mỗi năm. Thưởng: doanh số, lương tháng 13, tết âm lịch và các ngày lễ khác. Được tham gia các buổi tập huấn chuyên môn do Công ty tổ chức. Được làm việc trong môi trường ổn định, chuyên nghiệp. Được tham gia các chương trình, sự kiện lớn, du lịch hằng năm của Công ty. Thực hiện đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN và các chế độ bảo hiểm sức khỏe khác.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Dược phẩm Đại Tín

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Lầu 5 Tòa nhà Blue Diamond, Y1 đường Hồng Lĩnh, Cư xá Bắc Hải, Phường 15, Quận 10, TP. HCM

