Tuyển Quản Lý Sản Phẩm thu nhập 16 - 18 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty Cổ phần Dược phẩm Đại Tín
- Hồ Chí Minh: Y1 Hồng Lĩnh, Phường 15, Quận 10
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 16 - 18 Triệu
Soạn thảo hồ sơ, giấy tờ đăng ký lưu hành, nhập khẩu, công bố tiêu chuẩn, quảng cáo sản
phẩm...
Lưu trữ và quản lý hồ sơ kỹ thuật sản phẩm.
Soạn thảo tài liệu, báo cáo bài tại hội thảo, tập huấn, đào tạo cho nhân sự khác có liên quan.
Các công việc khác theo yêu cầu của Cấp trên.
Soạn thảo hồ sơ, giấy tờ đăng ký lưu hành, nhập khẩu, công bố tiêu chuẩn, quảng cáo sản phẩm...
Lưu trữ và quản lý hồ sơ kỹ thuật sản phẩm.
Soạn thảo tài liệu, báo cáo bài tại hội thảo, tập huấn, đào tạo cho nhân sự khác có liên quan.
Các công việc khác theo yêu cầu của Cấp trên.
Với Mức Lương 16 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Dược sĩ Đại học
Có kinh nghiệm ít nhất 2 năm làm vị trí tương đương
Có kỹ năng giao tiếp tốt.
Ngoại ngữ: Tiếng Anh đọc viết tốt
Tuổi từ 24 trở lên.
Tại Công ty Cổ phần Dược phẩm Đại Tín Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương: 16-18tr, được xem xét tăng mỗi năm.
Thưởng: doanh số, lương tháng 13, tết âm lịch và các ngày lễ khác.
Được tham gia các buổi tập huấn chuyên môn do Công ty tổ chức.
Được làm việc trong môi trường ổn định, chuyên nghiệp.
Được tham gia các chương trình, sự kiện lớn, du lịch hằng năm của Công ty.
Thực hiện đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN và các chế độ bảo hiểm sức khỏe khác.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Dược phẩm Đại Tín
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI