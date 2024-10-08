Tuyển Giáo dục/Đào tạo CÔNG TY CỔ PHẦN SYSTEMATIC FUNCTIONS làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 5 BT2, Khu đô thị Mễ Trì Hạ, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Giáo dục/Đào tạo Với Mức Lương Thỏa thuận

Nghiên cứu thị trường về các sản phẩm, dịch vụ và đối thủ cạnh tranh trong lĩnh vực liên quan. Lập kế hoạch chi tiết cho từng giai đoạn phát triển sản phẩm, bao gồm các nhiệm vụ, thời gian hoàn thành, nguồn lực cần thiết. Phối hợp với Quản lý Dự án để xác định và xây dựng chiến lược phát triển sản phẩm của công ty. Xác định các yêu cầu và tính năng của sản phẩm dựa trên chiến lược kinh doanh và nhu cầu người dùng. Sắp xếp thứ tự ưu tiên dựa trên giá trị kinh doanh, ưu tiên của người dùng và chiến lược sản phẩm của công ty. Phân bổ nguồn lực hợp lý giữa các đội nhóm để đảm bảo các nhiệm vụ được hoàn thành đúng thời hạn. Theo dõi, quản lý tiến độ phát triển sản phẩm và đưa ra các quyết định nhanh chóng để giữ cho dự án tiến triển. Điều chỉnh kế hoạch khi có vấn đề phát sinh để đảm bảo quá trình hoàn thành sản phẩm không bị trễ hạn. Kiểm tra và đánh giá các tính năng đã phát triển, đảm bảo sản phẩm hoàn thành đáp ứng các yêu cầu về tiêu chuẩn chất lượng. Đảm bảo sản phẩm mang lại giá trị kinh doanh và giá trị xã hội theo định hướng của công ty. Đánh giá hiệu quả của sản phẩm từng giai đoạn thử nghiệm, đưa ra giải pháp và đề xuất nâng cấp nếu cần thiết. Phối hợp và làm cầu nối giữa các bên liên quan, bao gồm nhóm BA, nhóm công nghệ, marketing, phát triển kinh doanh, và các bộ phận khác. Đảm bảo mọi người đều hiểu rõ về mục tiêu và tiến độ phát triển sản phẩm.

Trình độ học vấn và kinh nghiệm

Tốt nghiệp đại học các ngành liên quan đến Quản lý, Công nghệ Thông tin, Kinh doanh hoặc các ngành liên quan. Ưu tiên du học sinh, tốt nghiệp chuyên ngành liên quan Giáo dục. Có kinh nghiệm ít nhất 3-5 năm trong vị trí Quản lý Sản phẩm hoặc các vị trí tương tự. Có kinh nghiệm làm việc trong môi trường phát triển sản phẩm công nghệ hoặc công nghệ giáo dục là một lợi thế.

Kỹ Năng

Kỹ năng lập kế hoạch và quản lý thời gian tốt. Khả năng lãnh đạo và làm việc nhóm hiệu quả. Kỹ năng giao tiếp tốt. Kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề tốt. Hiểu biết về quy trình phát triển sản phẩm và quản lý Product Backlog. Khả năng đánh giá và đảm bảo chất lượng sản phẩm.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SYSTEMATIC FUNCTIONS Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thỏa thuận, cạnh tranh theo năng lực. Thưởng thành tích xuất sắc theo quý. Tăng lương, xét thưởng dựa trên năng lực, hiệu quả công việc (đánh giá hiệu suất công việc 2 lần/năm). Chế độ tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Nhà nước. Tham gia các hoạt động Sinh nhật, liên hoan hàng tháng, Year End Party, ... Quà tặng, thưởng trong các dịp lễ lớn: Tết thiếu nhi, 2/9, Tết Dương Lịch, ...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SYSTEMATIC FUNCTIONS

