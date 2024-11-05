Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN MẠNG XÃ HỘI DU LỊCH HAHALOLO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 400/8B - 400/10 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Công nghệ Thông tin Với Mức Lương Thỏa thuận

Quản lý sản phẩm từ ý tưởng đến triển khai:

Xác định và phát triển chiến lược sản phẩm phù hợp với nhu cầu của khách hàng và mục tiêu kinh doanh của Soctrip.

Thu thập và phân tích yêu cầu người dùng từ các đối tác nội bộ và khách hàng để đưa ra các đề xuất phát triển sản phẩm.

Đảm bảo sản phẩm được phát triển và ra mắt đúng tiến độ, chất lượng và ngân sách.

Tối ưu hóa sản phẩm và trải nghiệm người dùng:

Phân tích dữ liệu người dùng và phản hồi để liên tục cải thiện tính năng sản phẩm.

Xác định các điểm yếu trong quy trình đặt vé, quản lý dịch vụ và trải nghiệm người dùng để phát triển giải pháp phù hợp.

Hợp tác với bộ phận Thiết kế UI/UX để tạo ra trải nghiệm người dùng thân thiện, dễ dàng và hiệu quả.

Quản lý dự án phát triển sản phẩm:

Đảm bảo tiến độ phát triển sản phẩm bằng cách phối hợp với các bộ phận Phát triển, Thiết kế và Marketing.

Sử dụng các phương pháp quản lý dự án (như Agile, Scrum) để theo dõi và quản lý quá trình phát triển sản phẩm, giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện.

Phối hợp với các bộ phận liên quan:

Làm việc chặt chẽ với các nhóm Kinh doanh, Marketing và Kỹ thuật để đảm bảo các tính năng sản phẩm phù hợp với mục tiêu chiến lược của công ty.

Đảm bảo các nhóm nội bộ có đủ công cụ và hỗ trợ cần thiết để thúc đẩy sản phẩm thành công.

Phân tích dữ liệu và báo cáo:

Theo dõi hiệu suất sản phẩm dựa trên các chỉ số chính (KPI) như doanh thu, tỷ lệ chuyển đổi và mức độ hài lòng của khách hàng.

Báo cáo định kỳ về tình trạng sản phẩm và hiệu suất kinh doanh, đồng thời đề xuất các biện pháp cải tiến dựa trên kết quả phân tích.

Nghiên cứu thị trường và đối thủ cạnh tranh:

Liên tục nghiên cứu thị trường OTA và các đối thủ cạnh tranh để nắm bắt xu hướng và cơ hội phát triển sản phẩm mới.

Đề xuất các tính năng và chiến lược phát triển sản phẩm nhằm nâng cao vị thế cạnh tranh của Soctrip trên thị trường.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm:

Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực quản lý sản phẩm, đặc biệt trong lĩnh vực OTA hoặc ngành du lịch trực tuyến.

Kinh nghiệm làm việc với các sản phẩm công nghệ, ứng dụng di động và trang web là một lợi thế.

Kỹ năng:

Quản lý sản phẩm: Kỹ năng quản lý vòng đời sản phẩm từ ý tưởng đến phát triển và ra mắt.

Quản lý sản phẩm:

Phân tích dữ liệu: Khả năng phân tích dữ liệu người dùng và kinh doanh để đưa ra các quyết định chiến lược.

Phân tích dữ liệu:

Quản lý dự án: Kỹ năng quản lý dự án phát triển sản phẩm với các phương pháp như Agile hoặc Scrum.

Quản lý dự án:

Kỹ năng giao tiếp: Khả năng làm việc với nhiều nhóm liên ngành, đảm bảo truyền tải thông tin hiệu quả giữa các bộ phận.

Kỹ năng giao tiếp:

Học vấn:

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Quản trị Kinh doanh, Kỹ thuật phần mềm, Công nghệ thông tin hoặc ngành liên quan.

Ngôn ngữ:

Thành thạo tiếng Anh (nói và viết).

Công nghệ:

Hiểu biết về các công cụ quản lý sản phẩm (như JIRA, Trello) và công nghệ phát triển phần mềm (API, SQL).

Kinh nghiệm làm việc với các công cụ phân tích như Google Analytics, Mixpanel hoặc các công cụ tương tự.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MẠNG XÃ HỘI DU LỊCH HAHALOLO Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh và thưởng dựa trên hiệu suất.

Cơ hội làm việc trong môi trường năng động và sáng tạo.

Chế độ bảo hiểm và phúc lợi theo quy định của pháp luật.

Cơ hội tham gia các chương trình đào tạo và phát triển nghề nghiệp.

