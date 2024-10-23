Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Athena Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Athena Group
Ngày đăng tuyển: 23/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 14/11/2024
Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Athena Group

Kinh doanh/Bán hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Athena Group

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa Roman Plaza, Đường Tố Hữu, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Quản lý gian hàng Shopee Mall. TiktokShop, Affiliates (tiếp thị liên kết),... ở thị trường Đông Nam Á;
- R&D sản phẩm mới, theo dõi đối thủ;
- Đề xuất chương trình, kế hoạch truyền thông, MKT và triển khai các hoạt động kinh doanh trên sàn TMĐT;
- Cài đặt và tối ưu quảng cáo: Tối ưu sàn, SEO, chạy Ads;
- Tham gia các chương trình khuyến mãi của sàn;
- Xử lý các đơn hàng, CSKH, giải quyết khiếu nại;
- Lên kế hoạch làm việc, doanh thu và báo cáo tiến độ;
- Làm công việc khác theo yêu cầu của quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm trở lên ở vị trí tương đương (nắm rõ các đầu việc, không giới hạn ngành hàng) Biết những kĩ năng cơ bản về content, chỉnh sửa video, ảnh, là một lợi thế; Có kỹ năng excel, word cơ bản, tháo tác máy tính nhanh; Chăm chỉ, cầu tiến, ham học hỏi.
Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm trở lên ở vị trí tương đương (nắm rõ các đầu việc, không giới hạn ngành hàng)
Biết những kĩ năng cơ bản về content, chỉnh sửa video, ảnh, là một lợi thế;
Có kỹ năng excel, word cơ bản, tháo tác máy tính nhanh;
Chăm chỉ, cầu tiến, ham học hỏi.

Tại Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Athena Group Thì Được Hưởng Những Gì

1. Tiền lương
- Mức lương: 8.000.000 - 10.000.000 VND + thưởng doanh số + phụ cấp ( Thu nhập 10.000.000 - 15.000.000 VND)
- Phụ cấp ăn theo ca
- Thưởng KPIs
2. Phúc lợi
- Sau khi kí HĐLĐ chính thức, nhân viên được tham gia BHXH - BHYT - BHTN
- Các chế độ phúc lợi khác theo Quy định của Công ty
- Team building,tham gia các hoạt động ngoại khóa, workshop của công ty
- Thưởng lễ tết, sinh nhật ( được tổ chức tháng sinh nhật ),..
- Happy hour, tea - break hàng tuần/ hàng tháng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Athena Group

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Athena Group

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 05, Toàn B1, Roman Plaza, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

