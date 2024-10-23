Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Athena Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa Roman Plaza, Đường Tố Hữu, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Quản lý gian hàng Shopee Mall. TiktokShop, Affiliates (tiếp thị liên kết),... ở thị trường Đông Nam Á;

- R&D sản phẩm mới, theo dõi đối thủ;

- Đề xuất chương trình, kế hoạch truyền thông, MKT và triển khai các hoạt động kinh doanh trên sàn TMĐT;

- Cài đặt và tối ưu quảng cáo: Tối ưu sàn, SEO, chạy Ads;

- Tham gia các chương trình khuyến mãi của sàn;

- Xử lý các đơn hàng, CSKH, giải quyết khiếu nại;

- Lên kế hoạch làm việc, doanh thu và báo cáo tiến độ;

- Làm công việc khác theo yêu cầu của quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm trở lên ở vị trí tương đương (nắm rõ các đầu việc, không giới hạn ngành hàng) Biết những kĩ năng cơ bản về content, chỉnh sửa video, ảnh, là một lợi thế; Có kỹ năng excel, word cơ bản, tháo tác máy tính nhanh; Chăm chỉ, cầu tiến, ham học hỏi.

Tại Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Athena Group Thì Được Hưởng Những Gì

1. Tiền lương

- Mức lương: 8.000.000 - 10.000.000 VND + thưởng doanh số + phụ cấp ( Thu nhập 10.000.000 - 15.000.000 VND)

- Phụ cấp ăn theo ca

- Thưởng KPIs

2. Phúc lợi

- Sau khi kí HĐLĐ chính thức, nhân viên được tham gia BHXH - BHYT - BHTN

- Các chế độ phúc lợi khác theo Quy định của Công ty

- Team building,tham gia các hoạt động ngoại khóa, workshop của công ty

- Thưởng lễ tết, sinh nhật ( được tổ chức tháng sinh nhật ),..

- Happy hour, tea - break hàng tuần/ hàng tháng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Athena Group

