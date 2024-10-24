Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY TNHH NGHIÊN CỨU VÀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ NANO HARUKI GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 563 Tô Ngọc Vân, Tam Phú, Thủ Đức, Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

• Đăng sản phẩm theo quy chuẩn từng sàn

• Tham gia các chương trình khuyến mãi của sàn

• Chạy và tối ưu quảng cáo

• Kết hợp cùng các bạn trong team MKT đưa ra chiến lược cho các chương trình k/m

• Tối ưu sản phẩm lên top

• Giải quyết khiếu nại của khách hàng.

• Quản lý đơn hàng, vận hành, KPI của Shop Yêu cầu

• Yêu thích kinh doanh online • Trung thực, cẩn thận, kiên trì, tỉ mỉ, cầu toàn • Có mắt thẩm mỹ tốt • Tốt Nghiệp Cao Đẳng, Đại Học • Biết Marketting là 1 lợi thế • Biết về word, excel, chỉnh sửa ảnh cơ bản bằng Canva, photoshop • Khả năng giao tiếp tốt • Không ngại làm những công việc lập đi lập lại hằng ngày

Gửi CV bằng tiếng Việt

Tại CÔNG TY TNHH NGHIÊN CỨU VÀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ NANO HARUKI GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Thu Nhập: Lương cứng + doanh số. Thu nhập 10 -20tr

Tham gia BHXH đầy đủ

Nghỉ Lễ Tết và chế độ phép năm

Du lịch hàng năm

