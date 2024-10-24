Tuyển Quản Lý Sàn Thương Mại Điện Tử thu nhập 10 - 20 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY TNHH NGHIÊN CỨU VÀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ NANO HARUKI GROUP
Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 563 Tô Ngọc Vân, Tam Phú, Thủ Đức, Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 10 - 20 Triệu
• Đăng sản phẩm theo quy chuẩn từng sàn
• Tham gia các chương trình khuyến mãi của sàn
• Chạy và tối ưu quảng cáo
• Kết hợp cùng các bạn trong team MKT đưa ra chiến lược cho các chương trình k/m
• Tối ưu sản phẩm lên top
• Giải quyết khiếu nại của khách hàng.
• Quản lý đơn hàng, vận hành, KPI của Shop Yêu cầu
Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Yêu thích kinh doanh online • Trung thực, cẩn thận, kiên trì, tỉ mỉ, cầu toàn • Có mắt thẩm mỹ tốt • Tốt Nghiệp Cao Đẳng, Đại Học • Biết Marketting là 1 lợi thế • Biết về word, excel, chỉnh sửa ảnh cơ bản bằng Canva, photoshop • Khả năng giao tiếp tốt • Không ngại làm những công việc lập đi lập lại hằng ngày
Gửi CV bằng tiếng Việt
Gửi CV bằng tiếng Việt
Tại CÔNG TY TNHH NGHIÊN CỨU VÀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ NANO HARUKI GROUP Thì Được Hưởng Những Gì
Thu Nhập: Lương cứng + doanh số. Thu nhập 10 -20tr
Tham gia BHXH đầy đủ
Nghỉ Lễ Tết và chế độ phép năm
Du lịch hàng năm
Tham gia BHXH đầy đủ
Nghỉ Lễ Tết và chế độ phép năm
Du lịch hàng năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NGHIÊN CỨU VÀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ NANO HARUKI GROUP
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI