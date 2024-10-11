Tuyển Sản xuất CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG VIỆT HÀN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Km 7 Xa Lộ Hà Nội, Phường Phước Long A, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Sản xuất Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Lập kế hoạch và triển khai sản xuất, vật liệu sản xuất Kiểm soát hoạt động xe bồn, kiểm soát chi phí sản xuất / vận hành, kiểm soát công tác an toàn / môi trường Làm việc với Giám sát trạm/QC/Điều phối đảm bảo chất lượng và dịch vụ Quản lý công tác bảo trì, bảo dưỡng định kỳ trang thiết bị phục vụ sản xuất/kinh doanh Quản lý nhân viên tuân thủ các yêu cầu của công ty và luật lao động: đảm bảo ổn định nguồn nhân lực sản xuất: tham gia, phối hợp với các phòng ban trong công tác tuyển dụng đào tạo nhân viên Thực hiện các báo cáo theo hệ thống, đúng thời hạn yêu cầu cho cấp trên Làm việc với các Cơ quan chức năng, chính quyền địa phương nhằm tạo thuận lợi cho việc sản xuất/kinh doanh của nhà máy sản xuất Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên. Tuân thủ các yêu cầu của công ty, luật lao động.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên, Chuyên ngành Xây dựng, Vật liệu xây dựng, Quản lý Sản xuất công nghiệp hoặc chuyên ngành khác có liên quan Ít nhất từ 03-05 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương Thành thạo về sản xuất và kiểm soát chất lượng ở lĩnh vực bê tông tươi thương phẩm. Thành thạo về bê tông và vật liệu chế tạo. Hiểu biết về an toàn và luật lao động Tiếng Anh: Giao tiếp, đọc hiểu tốt các tài liệu chuyên ngành Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng Làm việc dưới áp lực cao. Kỹ năng lập kế hoạch và triển khai công việc. Thành thạo kĩ năng ra quyết định và giải quyết vấn đề Kỹ năng quản lý, đào tạo, huấn luyện, xây dựng kế hoạch Kỹ năng đàm phán, thương lượng Kỹ năng giao tiếp với khả năng giải quyết vấn đề, xây dựng sự đồng thuận giữa các nhóm các bên liên quan đa dạng bên trong / bên ngoài và đã có kinh nghiệm trong việc đàm phán và hòa giải xung đột.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG VIỆT HÀN Thì Được Hưởng Những Gì

Được cấp thiết bị làm việc Chế độ bảo hiểm đầy đủ theo quy định của nhà nước Phụ cấp cơm trưa, trách nhiệm Đồng phục Chế độ thưởng lương tháng 13 Chăm sóc sức khỏe định kì Đào tạo Tăng lương Công tác phí Nghỉ phép năm theo quy định của nhà nước

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG VIỆT HÀN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.