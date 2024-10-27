Tuyển Quản Lý Sản Xuất thu nhập 18 - 20 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Mức lương 18 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Vận hành sản xuất: - Quản lý toàn bộ quá trình vận hành của xưởng sản xuất. - Phân bổ công việc, quản lý tiến độ sản xuất, chịu trách nhiệm trong việc sản xuất sản phẩm đúng kế hoạch, đảm bảo số lượng, chất lượng và tuân thủ quy trình. - Duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng nhằm giảm tỉ lệ sai hỏng của sản phẩm, tăng hiệu quả sử dụng vật tư, máy móc, nhân lực. - Thường xuyên kiểm tra các thiết bị, đảm bảo an toàn trong suốt quá trình vận hành.

Quản lý thiết bị - nguyên vật liệu: - Quản lý, lên kế hoạch, thực hiện việc bảo dưỡng, sửa chữa máy móc, thiết bị, cơ sở vật chất tại Xưởng sản xuất. - Quản lý số lượng, chất lượng nguồn nguyên vật liệu, vật tư thành phẩm, bán thành phẩm để đảm bảo kế hoạch sản xuất.

Phối hợp công việc liên phòng ban - quản lý nhân sự: - Phối hợp với các bộ phận khác để nghiên cứu, triển khai các sản phẩm mới, cải tiến và phát triển các sản phẩm hiện hữu; xây dựng, phối hợp xây dựng, cập nhật, điều chỉnh hệ thống quy trình vận hành xưởng. - Thực hiện, phối hợp thực hiện việc tuyển dụng, đánh giá, đào tạo, phát triển đội ngũ, đề xuất khen thưởng nhân sự thuộc phạm vi quản lý. - Đôn đốc tinh thần và ý thức trách nhiệm đối với đội ngũ nhân sự trong suốt quá trình làm việc. - Thực hiện các báo cáo và công việc khác theo yêu cầu BOD.

- Nam, tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành nội thất và các chuyên ngành liên quan.

- Ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương; ưu tiên có kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất tranh, in quảng cáo, nội thất, đèn.

- Có kinh nghiệm sử dụng máy in UV/CNC/cắt laser/cắt decal.

- Năng lực quản lý, đào tạo đội ngũ và sắp xếp công việc tốt.

- Khả năng tiếp nhận, giải quyết vấn đề tốt; chịu được áp lực công việc cao.

- Trung thực và có trách nhiệm trong công việc.

- Lương khởi điểm từ 18.000.000 - 20.000.000 VND/tháng.

- Lương tháng thứ 13.

- Xét tăng lương định kỳ hoặc đột xuất dựa trên kết quả đánh giá hiệu quả công việc hoàn thành.

- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động; cơ hội thăng tiến, phát triển cùng với sự phát triển, mở rộng quy mô công ty trong giai đoạn 2024 - 2025.

- Team building và nhiều hoạt động trong năm.

- Được tham gia các khóa đào tạo nội bộ và đào tạo bên ngoài để năng cao năng lực quản lý và chuyên môn.

- Tham gia BHXH và các chế độ khác theo quy định.

