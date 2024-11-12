Tuyển Quản Lý thu nhập 10 - 20 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 12 Phùng Khoang 2, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Nam Từ Liêm

Xây dựng dự thảo các quy chế, quy định, quy trình về quản lý chất lượng phòng Lab; Phối hợp xây dựng mục tiêu chất lượng, theo dõi kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm và mục tiêu chất lượng.

Xây dựng, vận hành, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý phòng thí nghiệm

Thực hiện quản lý và chịu trách nhiệm cho các hoạt động thí nghiệm trong phòng thí nghiệm.

Giám sát, phân công công việc cho từng thành viên trong phòng thí nghiệm.

Phối hợp xây dựng các bộ chỉ số và tham gia đánh giá hiệu quả hoạt động

Chịu trách nhiệm về hồ sơ, sổ sách và lên kế hoạch kiểm tra và bảo quản thiết bị, nguyên vật liệu dùng trong phòng Lab

Đảm bảo kiểm tra đúng phương pháp, và tiến độ trả kết quả theo đúng quy định.

Phản hồi các bất thường khi kiểm tra mẫu cho cấp trên.

Lưu trữ thông tin kiểm tra theo quy định.

Kiểm tra thiết bị, mẫu, nguyên vật liệu trước khi vận hành, checklist đầy đủ.

Bảo quản các trang thiết bị, vật tư, hóa chất

Khắc phục một số lỗi sự cố cơ bản và ghi nhận bất thường vào phiếu theo dõi thiết bị.

Đề xuất thay thế hướng dẫn vận hành khi thấy hướng dẫn còn thiếu sót, bất cập.

Lập các kế hoạch, báo cáo chuyên môn theo yêu cầu của cấp trên.

Tốt nghiệp từ cao đẳng trở lên và có kinh nghiệm từ 3 năm thuộc lĩnh vực HÓA LÝ.

Sử dụng thành thạo MS Office

Có khả năng làm việc độc lập hoặc trong nhóm, có khả năng làm việc theo kế hoạch và giao tiếp tốt.

Tố chất trung thực, tỉ mỉ, cẩn trọng trong việc thực hiện công việc.

Là người cầu tiến, chịu khó học hỏi, không ngại va chạm.

Có khả năng chịu được áp lực cao, suy nghĩ tích cực.

Môi trường làm việc trẻ, năng động, nhiều cơ hội cọ sát để phát triển.

Nhiều cơ hội thăng tiến lên cấp bậc cao hơn.

Lương tháng 13

Các chế độ khác theo quy định của pháp luật về lao động: BHXH, BHYT, BHTN

Thưởng lễ, tết, sinh nhật,... theo chính sách của Viện

Tham gia Team building và các hoạt động nội bộ do Viện tổ chức.

Chế độ công tác phí ,du lịch hằng năm

