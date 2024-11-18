Tuyển Quản Lý thu nhập 8 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Phương liệt, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc

1. Nhiệm vụ quản lý:

Quản lý và thực hiện điều phối công việc đối với các Trợ lý GS nhằm đảm bảo thực hiện dịch vụ đáp ứng yêu cầu của Khách hàng. Báo cáo và có mặt kịp thời, đề xuất giải quyết những phát sinh tại các công trình.

Đại diện Công ty làm việc với Khách hàng về những vấn đề liên quan đến chất lượng dịch vụ.

Phối hợp với các Phòng ban liên quan để đưa ra phương hướng giải quyết những vướng mắc à báo cáo đề xuất Ban lãnh đạo nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ tại các công trình.

Chăm sóc khách hàng, lấy ý kiến đóng góp từ khách hàng, giải quyết các khiếu nại từ khách hàng.

Chịu trách nhiệm tư vấn giải pháp, định hướng và trực tiếp giải quyết các vấn đề, tình huống khó (Về sự cố/ giải pháp kỹ thuật

2. Quản lý chất lượng dịch vụ:

Thực hiện đúng Quy trình triển khai dịch vụ và các Quy trình liên quan.

Phối hợp cùng P.Kinh doanh thực hiện khảo sát đối với các công trình mới à xây dựng cơ cấu nhân sự cho phù hợp.

Giám sát trực tiếp, xây dựng hồ sơ công trình đối với các công trình mới. Báo cáo để đưa ra đề xuất tổ chức công trình cho phù hợp với yêu cầu của Khách hàng: Mô tả công việc; Định mức công việc (thống kê hạng mục công việc à thực hiện à đưa ra định mức thời gian); Xây dựng lịch trình làm việc; Định mức dụng cụ, vật tư,.. từng vị trí.

Thực hiện công tác thanh kiểm tra định kỳ; đột xuất đối với các công trình: Đánh giá chất lượng dịch vụ (theo QT) – ý thức tổ chức kỷ luật (thời gian, đồng phục, ảnh thẻ), thái độ, tác phong, vệ sinh dụng cụ, vật tư và nơi để, công tác 5S; An toàn lao động; Phòng cháy CC; ... Thu thập ý kiến của Khách hàng à đưa ra hướng giải quyết nhanh nhất (với trường hợp khách hàng không hài lòng).

Đưa ra các đề xuất ứng phó với những vấn đề phát sinh như: dịch bệnh, ...

Phối hợp với P.HCNS bố trí sắp xếp nhân viên thay thế khi nhân viên chính nghỉ.

Làm việc chặt chẽ với các bộ phận khác trong công ty, như bộ phận Quản lý Chất lượng và bộ phận Kinh doanh để đảm bảo sự hiểu biết và thực thi đúng các yêu cầu của khách hàng.

Thông báo và báo cáo về tiến độ, các vấn đề và thành tựu về chất lượng đến BLĐ.

3. Đào tạo:

Cập nhập, xây dựng các tài liệu hướng dẫn công việc về Quy trình làm sạch; HD sử dụng máy móc thiết bị, dụng cụ, hóa chất,...

Phối hợp với Chuyên gia và các TLGS hoàn thiện Clip đào tạo.

Lập kế hoạch thực hiện đào tạo – kiến thức làm sạch, HD sử dụng máy móc, thiết bị, dụng cụ, hóa chất cho cbnv.

Tham dự các lớp đào tạo về chuyên môn do Công ty tổ chức – khi cần.

Cập nhật lưu trữ hồ sơ đào tạo theo đúng quy trình Đào tạo.

4.Tuyển dụng:

Phối hợp cùng phòng HCNS thực hiện tuyển dụng nhân sự đáp ứng nhu cầu của Công ty theo đúng quy trình Tuyển dụng.

5. Khảo sát, đánh giá chất lượng dịch vụ của các đối thủ cạnh tranh.

6. Thực hiện các công việc khác khi lãnh đạo giao.

Yêu Cầu Công Việc

- Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Vệ sinh công nghiệp / làm sạch.

- Kỹ năng: Làm việc độc lập, làm việc nhóm, linh hoạt.

- Phẩm chất: Cẩn thận, trung thực, nhanh nhẹn, hòa đồng, tinh thần trách nhiệm.

- Tác phong làm việc: Nhiệt tình, tinh thần tập thể, tác phong chuyên nghiệp

- Khả năng: Điều tiết tốt công việc

- Thể chất & sức khỏe: Tốt

- Ngoại hình: Ưa nhìn

Quyền Lợi

Trang bị máy vi tính để làm việc.

01 điện thoại di động + 01 sim máy điện thoại.

Thời gian làm việc linh hoạt theo yêu cầu công việc (đảm bảo 48h/ tuần).

Làm việc ngoài giờ theo yêu cầu công việc.

Được tham gia BHXH, BHYT theo quy định; Bảo hiểm TNLĐ.

Được hưởng các chế độ theo quy chế của Công ty: lễ, Tết, phép, ...

Cách Thức Ứng Tuyển

