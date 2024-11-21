Tuyển Chăm sóc khách hàng Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Việt Mỹ - SSU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 7 Triệu

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Việt Mỹ - SSU
Ngày đăng tuyển: 21/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 21/12/2024
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Việt Mỹ - SSU

Chăm sóc khách hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chăm sóc khách hàng Tại Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Việt Mỹ - SSU

Mức lương
Đến 7 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Văn phòng Shopee, Tòa nhà Sonatus, 15 Lê Thánh Tôn, Bến Nghé, Quận 1

Mô Tả Công Việc Chăm sóc khách hàng Với Mức Lương Đến 7 Triệu

Quản lý các nhóm Zalo người bán.
Quản lý thông tin đăng ký của người bán.
Cập nhật thông tin về chương trình, chính sách cho người bán.
Hỗ trợ các sự kiện dành cho người bán (nếu có).
Hỗ trợ các công việc phát sinh.

Với Mức Lương Đến 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi từ 21 - 26 tuổi.
Có khả năng Tiếng Anh từ khá trở lên
Có kinh nghiệm chăm sóc khách hàng, event.
Trung thực, chịu khó, linh động, không ngại di chuyển, cẩn thận, tỉ mỉ, có thời gian trống đảm bảo được công việc.
Biết sử dụng các công cụ của Google Sheet, Google Docs,...

Tại Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Việt Mỹ - SSU Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 300.000đ/8 tiếng (lương gross, chi lương thứ 7 mỗi tuần)
Môi trường làm việc năng động, trẻ trung, thân thiện, giúp đỡ nhau trong công việc
Được training trước khi nhận việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Việt Mỹ - SSU

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Việt Mỹ - SSU

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Việt Mỹ - SSU

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: 82-82 Thăng Long, phường 4

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

