Tuyển Chăm sóc khách hàng Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Việt Mỹ - SSU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 7 Triệu

Mức lương Đến 7 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Văn phòng Shopee, Tòa nhà Sonatus, 15 Lê Thánh Tôn, Bến Nghé, Quận 1

Mô Tả Công Việc Chăm sóc khách hàng Với Mức Lương Đến 7 Triệu

Quản lý các nhóm Zalo người bán.

Quản lý thông tin đăng ký của người bán.

Cập nhật thông tin về chương trình, chính sách cho người bán.

Hỗ trợ các sự kiện dành cho người bán (nếu có).

Hỗ trợ các công việc phát sinh.

Với Mức Lương Đến 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi từ 21 - 26 tuổi.

Có khả năng Tiếng Anh từ khá trở lên

Có kinh nghiệm chăm sóc khách hàng, event.

Trung thực, chịu khó, linh động, không ngại di chuyển, cẩn thận, tỉ mỉ, có thời gian trống đảm bảo được công việc.

Biết sử dụng các công cụ của Google Sheet, Google Docs,...

Tại Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Việt Mỹ - SSU Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 300.000đ/8 tiếng (lương gross, chi lương thứ 7 mỗi tuần)

Môi trường làm việc năng động, trẻ trung, thân thiện, giúp đỡ nhau trong công việc

Được training trước khi nhận việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Việt Mỹ - SSU

