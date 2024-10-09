Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo CÔNG TY CP BIA & NGK HẠ LONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 35 Triệu

Mức lương 25 - 35 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Toà nhà Rainbow, đường 19/5, Văn Quán, Hà Đông

Mô Tả Công Việc Marketing/PR/Quảng cáo Với Mức Lương 25 - 35 Triệu

Phân tích thị trường và nghiên cứu đối thủ ngành hàng FMCG (Rượu - Bia - Nước giải khát); Xây dựng chiến lược thương hiệu; Lập kế hoạch và thực hiện chiến lược tiếp thị; Quản lý ngân sách và tài nguyên, đảm bảo hiệu quả và đạt ROI cao nhất; Đo lường và đánh giá hiệu suất của các chiến dịch tiếp thị; Xây dựng và duy trì mối quan hệ với đối tác; Thực hiện các hoạt động quản lý thương hiệu; Thực hiện các công việc khác theo phân công của Cán bộ quản lý trực tiếp phù hợp với năng lực và phạm vi công việc.

Với Mức Lương 25 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học các trường TOP đầu về chuyên ngành Marketing,…. Tối thiểu 3 đến 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý thương hiệu tại các Công ty chuyên nghiệp (ưu tiên ngành hàng FMCG); Kỹ năng lập kế hoạch và chiến dịch MKT chuyên nghiệp; Kỹ năng giao tiếp tốt, định hướng khách hàng; Nắm vững các kiến thức cơ bản và nâng cao về hoạt động Marketing và Branding; Thành tạo tin học văn phòng, Tiếng Anh; Có khả năng đi công tác

Tại CÔNG TY CP BIA & NGK HẠ LONG Thì Được Hưởng Những Gì

Thời gian làm việc: 8h00-17h00 (T2-sáng T7); Thu nhập từ 25-30 triệu/tháng; Hưởng các quyền lợi theo quy định của Công ty và Nhà nước (chế độ BHXH, BHYT, ...); Thưởng Lễ, Tết và một số dịp đặc biệt khác; Môi trường làm việc tự chủ, linh hoạt; Được cấp phát đầy đủ CCDC, VPP,… Chế độ nghỉ phép năm, nghỉ mát, teambuilding... định kỳ hàng năm; Được đào tạo để nâng cao năng lực và nghiệp vụ;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP BIA & NGK HẠ LONG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.