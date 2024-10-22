Tuyển Giáo dục/Đào tạo CÔNG TY CP ĐÀO TẠO VÀ TƯ VẤN GIÁO DỤC MỸ THUẬT BỤI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 25 Triệu

Mức lương 18 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 6/5 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, Quận 5 ...và 9 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Giáo dục/Đào tạo Với Mức Lương 18 - 25 Triệu

Quản lý cơ sở vật chất, vệ sinh, cảnh quan, hoạt động của các cơ sở phụ trách; Quản lý nhân sự vận hành tại cơ sở; Đại diện với công ty làm việc với các đối tác liên quan, cơ quan địa phương

Với Mức Lương 18 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có thể đi công tác ở Hà Nội; Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm quản lý trung tâm, cửa hàng từ 2 năm trở lên; Chính trực, trách nhiệm, cầu tiến, cẩn thận, chỉn chu; Có tư duy và kỹ năng quản lý nhân sự, đội nhóm; Sẵn sàng di chuyển giữa các cơ sở để triển khai công việc

Tại CÔNG TY CP ĐÀO TẠO VÀ TƯ VẤN GIÁO DỤC MỸ THUẬT BỤI Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 12-15 triệu/tháng (tuỳ theo số lượng cơ sở phụ trách) Thưởng theo kết quả công việc (thu nhập từ 18 - 25 triệu/tháng) BHXH theo quy định hiện hành; Chế độ phúc lợi: quà sinh nhật, thâm niên, YEP, Team building,.. theo quy định của công ty; Được ưu đãi các khóa học vẽ của Bụi theo quy chế phúc lợi công ty

