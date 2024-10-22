Tuyển Giáo dục/Đào tạo CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRÍ TUỆ VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 Triệu

Mức lương 2 - 4 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Toàn Quốc

1. Quản lý giáo viên

- Sắp xếp lịch giảng dạy cho Giáo viên phù hợp với lịch học của Học viên.

- Theo dõi file chấm công của Giáo viên, thống kê lương cho tập giáo viên được phụ trách.

2. Quản lý học viên:

- Dựa vào thông tin từ Team QLGV để lựa chọn GV phù hợp cho yêu cầu xếp lớp mới, lớp đổi được phân công hoặc phát sinh

- Gửi giáo trình, thông tin lớp học, hướng dẫn quy trình học và quy định học tập của nhà trường đến Học viên.

- Theo dõi, hướng dẫn, hỗ trợ học viên trong quá trình học tập (số buổi học, báo cáo học tập, chất lượng học tập, giáo viên).

- Tương tác với giáo viên và học viên thông qua skype/zalo/điện thoại/tin nhắn để đảm bảo lớp học vận hành tốt;

- Xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình học tập của học viên và giáo viên.

-Xem video các lớp đã học để giám sát chất lượng dạy và học của HV và GV. Gửi nhận xét tới HV và GV đã được xem Video

- Sinh viên đang đi học hoặc người đi làm muốn làm thêm buổi tối

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm CSKH, giáo viên giảng dạy tại các trung tâm Tiếng Anh là 1 lợi thế.

- Ưu tiên ứng viên có khả năng giao tiếp Tiếng Anh tương đương IELST 5.5

- Có tinh thần học hỏi và yêu mến giảng dạy TA

- Có máy tính cá nhân.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRÍ TUỆ VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: Lương cứng 20.000đ/ giờ + Thưởng COM + Thưởng nóng

- Thời gian thử việc: 2 tháng theo Luật Lao Động quy định

- Tham gia các buổi đào tạo kỹ năng chuyên môn và kỹ năng hàng tháng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRÍ TUỆ VIỆT NAM

