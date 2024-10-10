Tuyển Quản lý kinh doanh CÔNG TY TNHH XNK ISOKOMA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 22 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH XNK ISOKOMA
- Hồ Chí Minh: 140 Lý Chính Thắng, Võ Thị Sáu, Quận 3
Mô Tả Công Việc Quản lý kinh doanh Với Mức Lương 20 - 22 Triệu
Quản trị hoạt động vận hành tại Store
Lập kế hoạch, quản lý, tổ chức và phân công nhiệm vụ công tác đón tiếp, tư vấn khách hàng. Xử lý các vấn đề liên quan đến khách hàng, dịch vụ khách hàng. Nắm vững nhiệm vụ và quy trình làm việc của các vị trí thuộc từng bộ phận. Từ đó, thực hiện kiểm tra, giám sát và đôn đốc nhân sự thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các quy trình, quy định, và tiêu chuẩn tại cửa hàng. Trực tiếp xử lý các vấn đề phát sinh trong hoạt động vận hành hàng ngày tại cửa hàng; các công việc liên quan đến cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất (khi có phát sinh).
Phối hợp xây dựng, hoàn thiện văn bản quản lý hệ thống
Chủ động đánh giá, rà soát các văn bản, chính sách hiện có và đề xuất các giải pháp cải tiến, thay đổi nhằm nâng cao hiệu quả làm việc, chất lượng dịch vụ của từng bộ phận, từng vị trí của hệ thống nói chung và tại cửa hàng nói riêng. Phối hợp với bộ phận chuyên trách bổ sung/ xây dựng các văn bản, chính sách phục vụ hoạt động vận hành, chuyên môn phù hợp. Kiểm soát chất lượng chuyên môn, phát hiện và khắc phục sai sót tại cửa hàng. Đồng thời, tham gia phân tích, đánh giá các sai sót, đề xuất phương án cải thiện liên tục.
Đào tạo, quản lý giám sát và đánh giá nhân sự cửa hàng:
Phối hợp tham gia đánh giá đầu vào về kiến thức chuyên môn, kỹ năng thực hành và kinh nghiệm làm việc. Tham gia đào tạo kiến thức, kỹ năng chuyên môn của nhân sự tại cửa hàng Đánh giá định kì kiến thức, kỹ năng chuyên môn, tác phong làm việc của nhân sự tại cửa hàng.
Các công việc khác theo yêu cầu của Quản lý cấp trên
Với Mức Lương 20 - 22 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành quản trị nhân sự, kinh doanh, kinh tế,...
Kinh nghiệm từ 3 năm vị trí Quản lý vận hành, có thế mạnh về hành chính, nhân sự, kế toán, kinh doanh
Sử dụng thành thạo tin học văn phòng
Ngoại hình ưa nhìn, giọng nói dễ nghe
Khả năng quản lý, kiểm soát tốt
Kỹ năng giao tiếp, xử lý các tình huống linh hoạt, nắm bắt tâm lý khách hàng tốt
Khả năng đào tạo, hướng dẫn nhân viên
Thái độ hòa nhã, chuẩn mực
Trung thực, cẩn thận, có tinh thần trách nhiệm, chịu áp lực trong công việc.
Tiếng Anh thành thạo
Tại CÔNG TY TNHH XNK ISOKOMA Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cơ bản từ 20 - 22 triệu
Lương tháng thứ 13, lương thưởng hàng năm
Đóng đầy đủ Bảo Hiểm theo quy định pháp luật
Đầy đủ chế độ theo quy định của nhà nước.
Có lộ trình phát triển công việc
Được cho đi đào tạo để nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XNK ISOKOMA
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
