Tuyển Quản lý kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC AN làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu

Mức lương 20 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 3 Vũ Phạm Hàm, Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Quản lý kinh doanh Với Mức Lương 20 - 25 Triệu

Chịu trách nhiệm chung về hiệu quả hoạt động vận hành của các cơ sở với mục tiêu đảm bảo sự hài lòng của khách hàng và tạo sự tin tưởng trong quá trình hợp tác. Đánh giá năng lực và kết quả thực hiện công việc của từng HLV theo các chỉ tiêu vận hành hội viên Hướng dẫn và đào tạo về kỹ năng - nghiệp vụ cho nhân sự để thực thi đúng các chính sách, quy định để nâng cao chất lượng - số lượng từng buổi tập, tỷ lệ gia hạn được cải thiện và tăng cao. Quản lý một cách hiệu quả các hoạt động: tuyển dụng, đào tạo và phát triển nhân viên để đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực của công ty Chủ động đề xuất những cách thức, dự án để tối ưu được nguồn lực và nâng cao hiệu suất năng lực của nhóm nhân sự quản lý. Phối hợp với bộ phận kinh doanh để hoàn thành mục tiêu chung đảm bảo trải nghiệm tốt nhất cho hội viên về cơ sở vật chất, chất lượng huấn luyện. Chịu trách nhiệm chính: Chỉ tiêu số lượng lớp - hội viên; Đào tạo nhân viên về kỹ năng; Tuyển dụng phân bổ nhân sự Team.

Với Mức Lương 20 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp trình độ Đại học / Cao Đẳng các ngành Quản lý Nhân sự, Quản trị Kinh doanh Có kinh nghiệm tối thiểu 2-3 năm ở vị trí quản lý tương tự. Ưu tiên có kinh nghiệm về quản lý vận hành về lĩnh vực dịch vụ Fitness, Thể thao, sức khỏe,.. Kỹ năng quản lý hiệu suất nhân viên, đánh giá năng lực và lên kế hoạch đào tạo Tư duy mở, cầu thị. Kỹ năng giao tiếp và EQ tốt. Kỹ năng word, excel, powerpoint.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC AN Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương từ 20 triệu - 25 triệu (thỏa thuận tùy theo năng lực và kinh nghiệm) Thưởng theo KPI và kết quả công việc. Thưởng tháng lương 13, thưởng Lễ/Tết đầy đủ ... Được hưởng các chế độ phúc lợi theo quy định của Công ty và quy định của Luật

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC AN

