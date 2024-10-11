Tuyển Quản lý kinh doanh CÔNG TY TNHH XNK ISOKOMA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 25 Triệu

Mức lương 20 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 140 Lý Chính Thắng, Võ Thị Sáu, Quận 3

Mô Tả Công Việc Quản lý kinh doanh Với Mức Lương 20 - 25 Triệu

Quản trị hoạt động vận hành tại Store

Lập kế hoạch, quản lý, tổ chức và phân công nhiệm vụ công tác đón tiếp, tư vấn khách hàng. Xử lý các vấn đề liên quan đến khách hàng, dịch vụ khách hàng. Nắm vững nhiệm vụ và quy trình làm việc của các vị trí thuộc từng bộ phận. Từ đó, thực hiện kiểm tra, giám sát và đôn đốc nhân sự thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các quy trình, quy định, và tiêu chuẩn tại cửa hàng. Trực tiếp xử lý các vấn đề phát sinh trong hoạt động vận hành hàng ngày tại cửa hàng; các công việc liên quan đến cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất (khi có phát sinh).

Lập kế hoạch, quản lý, tổ chức và phân công nhiệm vụ công tác đón tiếp, tư vấn khách hàng. Xử lý các vấn đề liên quan đến khách hàng, dịch vụ khách hàng.

Nắm vững nhiệm vụ và quy trình làm việc của các vị trí thuộc từng bộ phận. Từ đó, thực hiện kiểm tra, giám sát và đôn đốc nhân sự thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các quy trình, quy định, và tiêu chuẩn tại cửa hàng.

Trực tiếp xử lý các vấn đề phát sinh trong hoạt động vận hành hàng ngày tại cửa hàng; các công việc liên quan đến cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất (khi có phát sinh).

Phối hợp xây dựng, hoàn thiện văn bản quản lý hệ thống

Chủ động đánh giá, rà soát các văn bản, chính sách hiện có và đề xuất các giải pháp cải tiến, thay đổi nhằm nâng cao hiệu quả làm việc, chất lượng dịch vụ của từng bộ phận, từng vị trí của hệ thống nói chung và tại cửa hàng nói riêng. Phối hợp với bộ phận chuyên trách bổ sung/ xây dựng các văn bản, chính sách phục vụ hoạt động vận hành, chuyên môn phù hợp. Kiểm soát chất lượng chuyên môn, phát hiện và khắc phục sai sót tại cửa hàng. Đồng thời, tham gia phân tích, đánh giá các sai sót, đề xuất phương án cải thiện liên tục.

Chủ động đánh giá, rà soát các văn bản, chính sách hiện có và đề xuất các giải pháp cải tiến, thay đổi nhằm nâng cao hiệu quả làm việc, chất lượng dịch vụ của từng bộ phận, từng vị trí của hệ thống nói chung và tại cửa hàng nói riêng.

Phối hợp với bộ phận chuyên trách bổ sung/ xây dựng các văn bản, chính sách phục vụ hoạt động vận hành, chuyên môn phù hợp.

Kiểm soát chất lượng chuyên môn, phát hiện và khắc phục sai sót tại cửa hàng. Đồng thời, tham gia phân tích, đánh giá các sai sót, đề xuất phương án cải thiện liên tục.

Đào tạo, quản lý giám sát và đánh giá nhân sự cửa hàng:

Phối hợp tham gia đánh giá đầu vào về kiến thức chuyên môn, kỹ năng thực hành và kinh nghiệm làm việc. Tham gia đào tạo kiến thức, kỹ năng chuyên môn của nhân sự tại cửa hàng Đánh giá định kì kiến thức, kỹ năng chuyên môn, tác phong làm việc của nhân sự tại cửa hàng.

Phối hợp tham gia đánh giá đầu vào về kiến thức chuyên môn, kỹ năng thực hành và kinh nghiệm làm việc.

Tham gia đào tạo kiến thức, kỹ năng chuyên môn của nhân sự tại cửa hàng

Đánh giá định kì kiến thức, kỹ năng chuyên môn, tác phong làm việc của nhân sự tại cửa hàng.

Các công việc khác theo yêu cầu của Quản lý cấp trên

Với Mức Lương 20 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành quản trị nhân sự, kinh doanh, kinh tế,... Kinh nghiệm từ 3 năm vị trí Quản lý vận hành, có thế mạnh về hành chính, nhân sự, kế toán, kinh doanh Sử dụng thành thạo tin học văn phòng Ngoại hình ưa nhìn, giọng nói dễ nghe Khả năng quản lý, kiểm soát tốt Kỹ năng giao tiếp, xử lý các tình huống linh hoạt, nắm bắt tâm lý khách hàng tốt Khả năng đào tạo, hướng dẫn nhân viên Thái độ hòa nhã, chuẩn mực Trung thực, cẩn thận, có tinh thần trách nhiệm, chịu áp lực trong công việc. Tiếng Anh thành thạo

Tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành quản trị nhân sự, kinh doanh, kinh tế,...

Kinh nghiệm từ 3 năm vị trí Quản lý vận hành, có thế mạnh về hành chính, nhân sự, kế toán, kinh doanh

Sử dụng thành thạo tin học văn phòng

Ngoại hình ưa nhìn, giọng nói dễ nghe

Khả năng quản lý, kiểm soát tốt

Kỹ năng giao tiếp, xử lý các tình huống linh hoạt, nắm bắt tâm lý khách hàng tốt

Khả năng đào tạo, hướng dẫn nhân viên

Thái độ hòa nhã, chuẩn mực

Trung thực, cẩn thận, có tinh thần trách nhiệm, chịu áp lực trong công việc.

Tiếng Anh thành thạo

Tại CÔNG TY TNHH XNK ISOKOMA Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản từ 20 - 25 triệu Lương tháng thứ 13, lương thưởng hàng năm Đóng đầy đủ Bảo Hiểm theo quy định pháp luật Đầy đủ chế độ theo quy định của nhà nước. Có lộ trình phát triển công việc Được cho đi đào tạo để nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ

Lương cơ bản từ 20 - 25 triệu

Lương tháng thứ 13, lương thưởng hàng năm

Đóng đầy đủ Bảo Hiểm theo quy định pháp luật

Đầy đủ chế độ theo quy định của nhà nước.

Có lộ trình phát triển công việc

Được cho đi đào tạo để nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XNK ISOKOMA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin