Tuyển Sản xuất CÔNG TY CỔ PHẦN MAYCHA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: KCN Tân Tạo, Bình Tân

- Quản lý vận hành Bếp Trung Tâm: Đảm bảo sự vận hành hiệu quả cung cấp đủ sản phẩm đến các cửa hàng trong hệ thống.

- Xây dựng quy trình và kiếm soát hàng hóa/sản phẩm tối ưu hóa theo định hướng công ty.

- Giám sát chặt chẽ hoạt động của bếp, đảm bảo hàng hóa cung cấp đúng và đủ theo kế hoạch.

- Đảm bảo và kiểm tra chất lượng thành phẩm theo quy chuẩn của Công ty

- Chiu trách nhiệm về chi phí nhân công... (PnL/COL...)

- Đào tạo nhân viên

- Quản lý tài sản, thiết bị của Bếp

- Trên 35 tuổi

- Tốt nghiệp TC/CĐ/ĐH ngành thực phẩm

- Vận hành nhà máy theo tiêu chuẩn HACCP/ ISO 22000

- Làm việc theo OGSM và KPIs

- Mức lương cạnh tranh

- Thử việc 100% lương (đóng BHXH ngay thời gian thử việc)

- Phép năm, Lương tháng 13, bảo hiểm sức khỏe PVI

- Môi trường làm việc thân thiện, đào tạo và phát triển

