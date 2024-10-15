Tuyển Sản xuất CÔNG TY CỔ PHẦN MAYCHA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sản xuất Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MAYCHA
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: KCN Tân Tạo, Bình Tân
Mô Tả Công Việc Sản xuất Với Mức Lương Thỏa thuận
- Quản lý vận hành Bếp Trung Tâm: Đảm bảo sự vận hành hiệu quả cung cấp đủ sản phẩm đến các cửa hàng trong hệ thống.
- Xây dựng quy trình và kiếm soát hàng hóa/sản phẩm tối ưu hóa theo định hướng công ty.
- Giám sát chặt chẽ hoạt động của bếp, đảm bảo hàng hóa cung cấp đúng và đủ theo kế hoạch.
- Đảm bảo và kiểm tra chất lượng thành phẩm theo quy chuẩn của Công ty
- Chiu trách nhiệm về chi phí nhân công... (PnL/COL...)
- Đào tạo nhân viên
- Quản lý tài sản, thiết bị của Bếp
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Trên 35 tuổi
- Tốt nghiệp TC/CĐ/ĐH ngành thực phẩm
- Vận hành nhà máy theo tiêu chuẩn HACCP/ ISO 22000
- Làm việc theo OGSM và KPIs
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MAYCHA Thì Được Hưởng Những Gì
- Mức lương cạnh tranh
- Thử việc 100% lương (đóng BHXH ngay thời gian thử việc)
- Phép năm, Lương tháng 13, bảo hiểm sức khỏe PVI
- Môi trường làm việc thân thiện, đào tạo và phát triển
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MAYCHA
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
